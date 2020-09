10 problemas comunes en móviles y cómo solucionarlos

Tenemos mucha dependencia del móvil. No lo olvidamos cuando vamos a fiestas, celebraciones, bares, restaurantes e incluso al baño.

S i algo le pasa al móvil, nos bloqueamos y generalmente no sabemos qué hacer.

Un smartphone es una máquina inteligente, por lo que muchas tienen golpes y otros problemas, especialmente a medida que el teléfono envejece.

Estos son los problemas más comunes de cualquier móvil de última generación que fácilmente puedes resolver.



______________________________

Problemas comunes con teléfonos móviles y soluciones



Tu smartphone funciona muy lento

Este es el problema más común de los teléfonos inteligentes, especialmente ocurre a medida que el teléfono tiene más años. El motivo de que funcione más lento es la instalación de aplicaciones innecesarias que utilizan la RAM y almacenan archivos en el teléfono.

Borra todas las aplicaciones y archivos innecesarios del móvil, limpia los datos de la caché. También puedes hacerlo mediante una aplicación de diagnóstico. Si aún así no resuelves la ralentización del dispositivo restáuralo a los datos de fábrica, no hace falta que cambies de celular todavía.

La batería se consume rápido

Desafortunadamente, este problema le pasa a todo el mundo. Los problemas relacionados con este fallo suelen ser la pérdida de batería, la conexión de carga no es estable o es demasiado lenta.

Estamos pegados a nuestro teléfono, así que el problema de descarga de la batería es un problema común. El problema principal es cuando el teléfono se descarga directamente sin ser usado.



Es muy probable que alguna aplicación instalada está agotando la batería, puedes comprobarlo en Ajustes->batería, y si identificas algún fallo, quita esas aplicaciones. Habilita el modo de ahorro de batería, apaga las ubicaciones y atenúa el brillo.

El almacenamiento no es suficiente

La mayor parte del almacenamiento del smartphone son fotos y vídeos. Deberías cuidar el almacenamiento cuando compras un nuevo smartphone porque por defecto aplicaciones de chat como Whatsapp almacenan todos archivos en la memoria. Muy pocos smartphones tienen una función que aumenten la memoria, excepto tarjetas de memoria externas.

Primero borra la caché. Utiliza aplicaciones como el limpiador de caché, que te permite limpiar la caché de una aplicación concreta. Desinstala las aplicaciones o mueve las aplicaciones del teléfono. Transfiere las imágenes a la nube (Google drive, Dropbox, etc.) para liberar espacio en tu dispositivo.

El teléfono se apaga o las aplicaciones se cierran

Si el celular se apaga de repente es muy probable que haya un error de las apps instaladas o el teléfono se está quedando sin espacio. Este es uno de los problemas más frustrante y recurrente de los móviles.

Borra los datos de la aplicación "App manager". Evita usar varias aplicaciones al mismo tiempo. Soluciona el problema del teléfono reiniciando el dispositivo, quitando la batería o restaurando los ajustes de fábrica.

Aumento de temperatura

El uso excesivo de los teléfonos trae consigo un problema de sobrecalentamiento. Las aplicaciones que demandan más recursos y los juegos hacen que la temperatura del teléfono aumente, lo que puede afectar al rendimiento de la batería.

Tal vez hayas descargado aplicaciones maliciosas que se ejecutan en segundo plano. (cuidado con los permisos)



Intenta no usar el teléfono mientras está cargando, genera errores y luego muchos usuarios se preguntan porque mi celular no aparece cargando pero no carga. No utilices aplicaciones que consuman mucha CPU y dale un respiro a tu teléfono. Si, aún así, el teléfono se calienta, es un defecto del fabricante.

Problema de conexión con Bluetooth, wifi y datos móviles

Este es un problema temporal del teléfono móvil que se resuelve fácilmente. Mantén el teléfono en modo avión durante 30 a 60 segundos e intenta reiniciarlo. ¿Todavía tienes el problema? Resetea o cambia la configuración del Bluetooth y el WiFi de nuevo.

Las aplicaciones no se descargan

La principal causa de este problema es el caché corrupto. Ve a la aplicación de la tienda de Google Play y limpia el caché de la aplicación. Es mejor borrar el historial de Google Play Store.

Asegúrate de que estás usando la última versión de Google Play Store. Si todavía hay un problema, borra los datos y de nuevo la caché de los servicios de Google Play.

Problema de sincronización

El problema de la sincronización se resuelve automáticamente después de un tiempo. Si no, elimina la cuenta de Google y añádela de nuevo.

Asegúrate de que tu conexión a Internet no esté limitada y funcione correctamente. Comprueba si hay una actualización del sistema y actualízala si es necesario.

La tarjeta microSD no funciona en el smartphone

Este fallo suele ocurrir cuando tu tarjeta SD tiene errores de lectura/escritura. Tu móvil no reconoce la tarjeta SD después de formatearla.

Comprueba la capacidad de la tarjeta de memoria y formateala a exFAT si es de hasta 32GB. Reinicia el teléfono en modo de recuperación y selecciona limpiar la caché en Android.

Esto borrará la tarjeta SD y la formateará a FAT32, que es la más adecuada para almacenarla en un teléfono.

Pantalla agrietada o mojada