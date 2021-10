¿Qué es una imagen de disco?

Comenzamos anotando que esto fue escrito para quienes no conocen en profundidad la terminología de informática, por ello, lo primero que aclaramos es que "imagen", en este contexto, no es una fotografía o un dibujo... Más bien es la copia idéntica del contenido de un dispositivo de almacenamiento (que tiene guardados archivos, programas, documentos, fotografías y otras imágenes, etc.) en otro dispositivo o en una separación (partición) distinta en el mismo dispositivo.

Por otro lado, aunque son fácilmente confundibles, hacer una imagen no es necesariamente realizar un réplica exacta, o "clonación". Aunque hacer una imagen de disco o clonarlo buscan en el fondo el mismo objetivo (básicamente copiar todo), la clonación crea una copia funcional uno a uno, mientras que hacer una imagen significa crear (mediante copia simple) un archivo de un disco duro que se puede usar para hacer una copia uno a uno. Más adelante se aclara más detalladamente esto.

Se agrega un tercer procedimiento a todo esto, "copiar y pegar", que tampoco es lo mismo que hacer una imagen o clonar un disco. Entre otros motivos, porque copiando y copiando archivos normalmente solo se copian los archivos reales/funcionales (imágenes, documentos, programas) y no los datos adicionales que necesita el dispositivo de almacenamiento para encontrar y permitir el acceso a tales archivos. Entre otros, estos "datos" adicionales son scripts como el registro de arranque o la tabla de asignación de archivos, de modo que, si intenta iniciar su equipo con toda esta información producto de "copy-paste", el equipo no arrancará...

En cambio, mediante clonación se copia todo el contenido de un dispositivo de almacenamiento a otro, incluyendo todos los archivos que permiten arrancar al equipo. Esta copia es completamente operativa y puede intercambiarse con el "original" existente de la computadora, de modo que mediante una unidad clonada podemos reemplazar la original y arrancar el equipo, en caso de que la original sufra algún problema.

Una imagen de disco produce algo similar a lo anterior, hace una copia de seguridad de todo el contenido del dispositivo original, pero, para usar una imagen en la restauración y reinicio de un equipo, es necesario usar un programa de imagen. Una de las ventajas de las imágenes, es que, a diferencia de un "disco clonado", el mismo disco puede contener varias imágenes de disco. El proceso de crear una imagen no tiene que ser complicado y hay herramientas fáciles usar.

Respecto a estas herramientas, la primera opción que recomiendo es Daemon Tools. Puedes empezar con la versión lite, que puedes descargar en https://www.descargardaemontools.pro/lite/. Es muy fácil de utilizar, gratuita y eficaz si no quieres complicarte. En cambio, si prefieres una opción más profesional pero de pago aunque con más prestaciones también tienes UltraISO. Esta última es solamente para Windows mientras que la primera sí que tiene opción Portable y para Mac. Muy cómoda y útil si trabajas con IOS.

Las imágenes generalmente se usan para restaurar el contenido anterior de un disco duro o transferir contenido a un nuevo disco duro. Pero también puede usar una imagen de disco para crear una copia del dispositivo de almacenamiento de origen en un segundo dispositivo (disco duro, disco sólido, memoria flash, etc.), convirtiéndolo en un clon del disco original.

Una copia de seguridad de imagen completa tiene dos diferencias principales con respecto a un clon:



• El espacio libre se ignora.

• El diseño de los archivos en el disco se ignora.