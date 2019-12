Su batería o Power Bank podría estar prohibida en aviones comerciales

Cada día es más común usar las llamadas baterías externas o 'bancos de energía' (Power Bank), y, por supuesto, cuando más se necesitan es para mantener funcionando nuestro smartphone, en la mayoría de los casos, pero también las hay para conectar laptops.

Pero es precisamente en estas circunstancias cuando puede surgir un problema, en cuanto a ciertas baterías portátiles que podrían estar prohibidas por algunas aerolíneas.

Comencemos tranquilizándonos, normalmente la mayoría de estas baterías están permitidas en los aviones, pero hay excepciones, que dependen, principalmente de la carga o capacidad de la batería y de cómo y donde está permitido transportar este tipo de fuente de energía.

Una buena idea que sirve de ejemplo claro, es como regula la materia la FAA y la TSA (Administración Federal de Aviación y Administración de Seguridad del Transporte, respectivamente, por sus siglas en inglés):

a) Capacidad máxima permitida: 100 Wh

La FAA es precisa en este aspecto. Si se desea llevar a bordo la batería no puede exceder los 100 Wh. Esto incluye a los llamados bancos de energía o cargadores externos, porque son igualmente clasificados como baterías, y la agencia advierte que no está permitido portarlas si superan los 27.000 mAh de capacidad (o 100 Wh). Hay ciertas excepciones para baterías de 101 Wh y 160 Wh, las cuales pueden ser permitidas haciendo una solicitud especial a la aerolínea. Lo que está totalmente prohibido es cualquier fuente de energía de más de 160.

b) Solo se permite llevar bancos de energía en el equipaje de mano.

La TSA es clara cuando se trata de bancos de energía. Como se anota, se permite llevarlos en el bolso de mano, pero no dentro del equipaje. Esto fue impuesto ya que se ha determinado que las baterías externas (y también algunas baterías internas de ciertos equipos) pueden contener materiales inflamables, siendo un riesgo potencial de incendio durante el vuelo, el cual es menor al poderse controlar rápidamente por los miembros de la tripulación en la cabina, mientras que de ocurrir en la zona de carga del avión podría causar un problema de mayores proporciones.



Cuídese de no meter estas baterías en el equipaje, no es seguro, además, si son vistas por los equipos especiales ('radares') que revisan el equipaje, sus maletas podrían ser retiradas para, en el mejor de los casos, devolverlas, o, peor aún, para confiscarlas.

Para ver cuántos Wh tiene su batería, de no mostrarlo la etiqueta en el equipo o el empaque, puede multiplicar los voltios (V) por los amperios-hora (Ah) (si su equipo le muestra mAh, divida el resultado entre 1000 para conocer Ah).

Para conocer más de baterías externas y ver una guía de algunas de las mejores del mercado, haz clic aquí.

Qué pasa en aeropuertos de otros países

Primeramente, para ser precisos, recomendamos que busque o consulte las reglas con su aerolínea y con las autoridades del aeropuerto.

Como regla general, encontrará que la mayoría permite bancos de energía de hasta 160 Wh. La IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), especifica que las baterías de repuesto (o bancos de energía) deben estar apropiadamente protegidas contra posibles cortocircuitos y llevarse solo en el equipaje de mano. Además, que cada pasajero solo puede transportar hasta dos de estas baterías (mediante solicitud especial a considerar por cada aerolínea, la IATA sugiere que podrían transportarse hasta 20 unidades con capacidad de hasta 100 Wh).

En todo caso, lo aconsejable es contactar a su aerolínea antes del viaje, ya que algunas tienen reglas muy distintas, que pueden significar restricciones originales.