Cómo rescatar un celular mojado

Las instrucciones más básicas en resumen:

1) Muy importante: Si está apagado, déjalo apagado, y si permanece encendido, apágalo.

2) Muy importante: Saca la batería.

3) Sécalo lo mejor que puedas y déjalo desarmado durante 24-48 hrs en un lugar bien seco.



Puede pasar. Por más que uno se crea invulnerable, nuestra atención fallará por una fracción de segundo, y esa línea vital llamada teléfono móvil terminará convertida en buzo táctico. Los fabricantes hacen todo lo posible para proteger a sus dispositivos de la humedad extrema, pero si el desastre ya golpeó a tu puerta y te preguntas cómo secar un teléfono móvil mojado, tal vez esta guía sea de ayuda.

Es una de esas cosas que nadie quiere vivir en carne propia. Automáticamente genera un chorro de gritos e insultos que son disparados en todas direcciones, con la mezcla justa de miedo y desesperación. Por supuesto, me refiero a un teléfono móvil mojado. Desde los caprichos del clima hasta un accidente en la cocina, pasando por una bebida volcada y el horror del chapuzón en el inodoro, los móviles y el agua nunca se han llevado bien. En realidad, el problema no es tanto «el agua», sino «el agua junto a la energía eléctrica». Los dispositivos móviles cuentan con varias protecciones internas, pero un cortocircuito en el lugar exacto puede llegar a ser fulminante. Aún así, ¡no todo está perdido!

Cómo secar un teléfono móvil mojado sin desesperar

No importa la marca, el modelo, cuántos años tenga o su capacidad. De hecho, no importa si es un smartphone, una tablet, o un reproductor multimedia. Las sugerencias que compartiremos a continuación no son perfectas, y en ocasiones aisladas no habrá nada que logre hacer regresar al dispositivo del más allá, pero las probabilidades de rescate tienden a ser buenas, en especial si se encontraba apagado. Entonces... teléfono al agua. ¿Por dónde comenzamos?

Extrae, apaga y desarma

Baterías, chips, tarjetas. Todo afuera... si el móvil nos deja, claro

Aún si el proceso requiere introducir la mano en un lugar asqueroso, no lo dudes: Retira al móvil del agua lo más rápido posible. Minimizar el contacto con el líquido es un excelente primer paso. Ahora, si el móvil continúa encendido después de su crisis hídrica, apágalo de inmediato. No debes arriesgar un cortocircuito en este punto. Finalmente, si el diseño del móvil te lo permite, retira la batería, la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y cualquier tapa o funda que posea. Si la situación es de emergencia extrema puedes secar la tarjeta SIM e insertarla en un móvil secundario para seguir comunicado, pero el resto necesita más atención.



Haz un secado inicial





Cada gota y cada rastro de humedad, lo máximo que puedas

Si el móvil terminó en verdad empapado, necesitas reducir la humedad con un secado básico, utilizando paños suaves que no dejen pelusa, toallas de papel blandas, o un paño de microfibra. No agites el teléfono. Si además de mojado también quedó sucio, no es una mala idea hacer una limpieza con alcohol isopropílico (léase isopropanol), un recurso esencial en la mesa de cualquier entusiasta de la electrónica. La gran ventaja del isopropanol es que se evapora rápidamente, y muchas compañías lo ofrecen en spray, lo que mejora nuestra capacidad de maniobra. Una alternativa (en caso de crisis terminal cuando todo lo demás falló) es sumergir al móvil en isopropanol para que el desplazamiento sea total, pero si la exposición al agua fue relativamente menor, no debería ser necesario.

Absorción





El móvil en arroz: Un clásico no tan efectivo como parece...

Cuando alguien pregunta cómo secar un teléfono móvil mojado, la primera recomendación que recibe es colocar al móvil y todas sus partes en una bolsa o un frasco con arroz. La hipótesis es sencilla: El arroz puede absorber la humedad de su entorno, y eso incluye al móvil. En la práctica, dicho potencial de absorción es limitado. Obviamente se aplica el caso de «peor es nada», pero el arroz está muy lejos de ser una solución mágica. Aquí es cuando intervienen opciones como el gel de sílice distribuido en pequeñas bolsas secantes, o en piedritas sanitarias para los gatos. Si tienes algo de eso a la mano, su efectividad será superior a la del arroz.

Paciencia



No lo uses antes de tiempo, Y NO HAGAS NADA CON CALOR. Sé que lo estás planeando.

Con el móvil enterrado en arroz o piedras sanitarias, llegamos a «la» pregunta: ¿Cuánto tiempo debe permanecer así? Bueno, prepárate para sufrir un poco a los efectos de la abstinencia, porque la espera mínima es de 24 horas... 48 en lo posible. No, no uses el secador de pelo para acelerar el proceso, ni lo coloques arriba del televisor o cerca de la cocina. A decir verdad, aplicar calor es una muy mala idea (todos los fabricantes advierten sobre los riesgos del calor excesivo, especialmente si la batería de litio no es extraíble). Una aproximación válida sería elevar la temperatura del ambiente, pero ninguna intervención directa.

¡Haz la prueba!

Con el móvil seco, limpio y expuesto a material absorbente por 24-48 horas, es hora de reinstalar sus partes, colocar la batería, y encenderlo. Si todo salió bien, actuamos lo suficientemente rápido y tuvimos un poco de suerte, el móvil volverá de las tinieblas. Sin embargo, la historia no termina aquí: Debes tratar al móvil como si aún siguiera en proceso de secado, y si la batería pide una recarga, que sea bajo supervisión.