Mantenga saludable la batería y dele una larga vida a su móvil

Sin energía su moderno equipo electrónico portátil no es más que un amasijo de electrónica inútil. Algunos dispositivos pueden conectarse a la electricidad con un adaptador y continuar funcionando, pero sin baterías móviles pierden su función originaria de movilidad.

Y, como ya debe haber experimentado, estos acumuladores de energía tienen una vida limitada. A medida que pasan los meses y los años pierden energía más rápido y toma más tiempo recargarlos.

Pero es posible extender algo la vida de las baterías, cumpliendo con algunas ideas básicas de trato y mantenimiento, algunas de las cuales resumimos a continuación.

Lo más probable es que su portátil (smartphone o laptop) use baterías de tipo Li-Ion (litio-ion). Durante el proceso de recarga en estos acumuladores, iones con carga positiva viajan, dentro de la solución electrolítica de la batería, del cátodo al ánodo, provocando que los electrones se concentren en el lado negativo (ánodo). Durante la descarga de energía ocurre lo contrario, y, en adición, los electrones van desde el ánodo, pasando por los circuitos externos que están alimentando (los circuitos del equipo que usa la batería), hacia el cátodo.

Los investigadores han trabajado por años buscando la mejor combinación química dentro de estas baterías para incrementar su eficiencia, aumentando su duración (vida útil y carga) y velocidad de recarga. Pero, a pesar de las mejoras logradas, inevitablemente los acumuladores de litio-ion terminan falleciendo después de un tiempo.

Esto ocurre, principalmente, porque es limitado el número de ciclos de carga y descarga que resiste la batería. Por el tipo de reacciones químicas que experimentan los electrodos, se van formando sobre ellos microscópicas capas de aislamiento, que terminan obstaculizando la receptividad tanto del ánodo como del cátodo. Aunque este límite varía considerablemente, normalmente las baterías recargables tienen una vida útil de menos de dos a cuatro años, o unos 500 a 1500 ciclos de carga-descarga.

Encontrará algunos textos con información vieja recomendando darle una carga completa al portátil apenas lo estrene. Esto no es necesario en los equipos modernos. O borrar la "memoria" de la batería esperando que se descargue por completo antes de aplicar una recarga, de nuevo, completa. Esto ya no es correcto.

De hecho, para aumentar la duración de su batería el principal consejo es procurar evitar que se descargue totalmente (algunos fabricantes recomiendan no permitir que la carga baje de 20%) antes de iniciar la recarga, y evitar que llegue al 100% cuando la ponga a recargar.

Otro consejo es evitar dejar el equipo continuamente conectado con batería y cargador. Aunque los mejores dispositivos portátiles y cargadores de hoy día deben contener sistemas que minimizan el esfuerzo que causa dejarlos conectados a la corriente por largas horas (como durante la noche entera o la laptop con su batería conectada a la corriente durante todo el día de trabajo), nuestra mejor recomendación es no hacerlo así. Los nuevos equipos probablemente no se recalentarán haciendo esto, pero a la larga las baterías envejecerán más rápido si se les deja constantemente recargándose al 100%.

Esta recomendación (recargar cuando se llegue a 30-50%) y, durante la recarga, evitar llegar a 100%, parece contra intuitiva, por suponer posible aumento de ciclos, pero es mucho más importante el buen efecto que se logra con la disminución del esfuerzo que causa ser recargada repetidamente al 100%.

En cuanto al tema de la "memoria", aunque las nuevas baterías no sufren de este particular efecto (y no es buena idea dejar que se descarguen totalmente), si es recomendable ajustar la relación entre el equipo y la batería permitiendo una descarga mensual al 5%, con el fin de recalibrar una vez al mes el sistema que avisa del "tiempo de batería remanente".

Otro aspecto muy negativo para las baterías son las temperaturas extremas, especialmente el calor. Por ejemplo, evite dejar equipos o y/o baterías encerradas en automóviles bajo el Sol o sufriendo las inclemencias de inviernos intensos (y no las guarde en la nevera). Dependiendo de la calidad de su equipo y/o del cargador, no debería ocurrir recalentamiento por dejarla largas horas conectada, pero esta todavía no es una regla general, de modo que tome la precaución y evite esa práctica.

Si va a guardar su dispositivo o la batería por largos períodos de tiempo, es recomendable que lo haga asegurándose que cuente con una carga de aproximadamente 50%. Por supuesto, no lo mantenga conectado mientras esté almacenado y revise que donde lo tenga no experimente mucho calor o frío.

Otra precaución es usar el cargador que vino con el equipo o el que recomiende el fabricante, y seguir las indicaciones que contenga el manual original de su smartphone, laptop, tablet o cualquier otro dispositivo móvil (cámaras, reproductores mp3, altavoces inalámbricos, etc.). Por último, le invitamos a seguir nuestros consejos para aumentar la duración de la carga de la batería, aquí.

Va a llegar el día cuando requiera sustituir la batería, use solo proveedores serios para hacerlo.

Mientras tanto, siga los consejos del fabricante y, si le parece bien, algunos de los ofrecidos aquí para llevar al máximo la vida de su batería.