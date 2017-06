¿Cómo identificar o encontrar información confiable en internet?

Aprende a buscar y detectar las fuentes de información confiable en el web

Internet es un muy buen medio para aprender cosas nuevas, pero debido al exceso de información que circula en el web, gran parte de ésta no es confiable. Aún así existen algunos elementos que te ayudarán a encontrar información de calidad en Internet. Descúbrelos a continuación y comienza a utilizar estos criterios para aprender de manera más segura.



Debido a que la información que circula en Internet es cada vez más cuantiosa, los motores de búsqueda utilizan distintos criterios para mostrar en los primeros lugares determinada fuente; no siendo la confiabilidad y excelencia el único criterio. De esta forma, los primeros resultados que ves no son precisamente en todos los casos la mejor información al respecto de un tema. Esto es complicado si no sabes cómo detectar la información de calidad de la que no la es, ya que podrías estar citando fuentes nada válidas. Para que esto no te suceda aprende a encontrar información de calidad en la web a través de distintas herramientas.



Dónde encontrar información confiable en Internet

1 – Utiliza las bibliotecas online

Las bibliotecas online son en general fuentes de información confiables, y lo bueno es que existen varias que ofrecen acceso gratuito a miles de documentos como libros, videos, publicaciones recientes o fotos (entre otros) de los más variados temas.

Algunas de las bibliotecas que puedes consultar en línea son:

- Biblioteca Digital Miguel de Cervantes

- Biblioteca Digital Mundial

- Ciberoteca

- Biblioteca Virtual Universal

- The Free Library (en inglés)

2 – Utiliza las herramientas de Google (más confiables que google.com).



Google, el gigante de Internet, ofrece sus propias herramientas de búsqueda de información de calidad. Conoce los dos más útiles y más aprovechados por estudiantes y profesionales:

- Google Libros

Aquí podrás encontrar miles y miles de referencias bibliográficas originales y actualizadas, dónde acceder rápidamente a la información clave de un libro como por ejemplo el autor o el año de publicación, pero también a otra información de relevancia como análisis de obras o últimas novedades al respecto de un libro, entre otra información al respecto. Algunos de los títulos cuentan con versiones para descargar en PDF y otros solo permiten la lectura limitada.

- Google Académico

Esta debería de ser la herramienta de cabecera de todos los estudiantes. Resulta muy útil y confiable para buscar material de la comunidad científica, universitaria y profesional con artículos fiables y actualizados al respecto de variadísimos temas. Google Académico mide la relevancia y fiabilidad de cada artículo ofrecido de acuerdo a distintos criterios como son la extensión de dominio en la que se encuentra (por ejemplo ".edu" o ".org") o la cantidad de veces que un material ha sido citado. Este sitio también ofrece otras herramientas para filtrar la información buscada como son las citas, alertas o estadísticas entre otras.



3 - Otros puntos a tener en cuenta para determinar si se trata de fuentes confiables

Otras maneras de determinar si una fuente consultada en Internet es confiable y válida para el trabajo que vayas a realizar son las siguientes:

- Actualización del sitio: si es una página que está olvidada, probablemente los responsables no hayan puesto demasiado empeño allí.

- Quien o quienes son los responsables o autores del material consultado: se recomienda ver que el autor de los artículos sea un profesional calificado con un perfil académico o un líder de opinión sobre el tema consultado.

- Referencias de los artículos consultados: procura que los artículos o sitios que consultas cuenten con las debidas referencias acerca de dónde han tomado la información que brindan en cuanto a citas bibliográficas, entrevistas u otras. Lo mejor es realizar la búsqueda de tal manera que termine direccionado a las fuentes primarias. Es decir, si se está consultando una determinada investigación, ir a la revista científica que divulgó la misma .

