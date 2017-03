5 razones para comprar tu primer dron (y 5 razones para no comprarlo)



¿Comprar el Dron o no comprarlo?, si aún no has logrado tomar la decisión ¡aquí estoy para ayudarte!



¿Qué me voy a contradecir? Para nada, o bueno, tal vez sí. Pero aunque me cueste ponerme de acuerdo conmigo mismo; si hay algo en lo que tú y yo podemos estar de acuerdo, es que los drones están arrasando con el mercado actualmente.

Son el tema de conversación de muchos y de seguro más de uno de tus conocidos ha comprado ya el suyo.

El punto es que, no importa si ganas mucho dinero o si aún dependes de papá y mamá. Gastar dinero en uno de los mejores drones es algo que nos hace pensar. Pero, ¿lo barato es desechable y sale caro no, mejor comprar algo bueno a la primera?

Yo tuve una discusión conmigo mismo y, lo que voy a compartir contigo es prácticamente mi proceso de pensamiento en ese entonces; lo cual me ayudó mucho a tomar la decisión adecuada.

¡Spoiler Alert! Sí, me compré un dron, pero lo importante es saber comenzar; además corro con la suerte de que me hacen llegar los equipos para que haga las reviews y muchas veces me los regalan.

Pero más allá de eso, mi primer dron sí lo compré con mi dinero, y muchos otros después de ese. Viendo en retrospectiva ¿cambiaría mi decisión? Pues no te daré la respuesta a esa pregunta.

Lo que sí voy a darte son las 5 razones por las cuales no deberías comprar un dron. Comenzaré con las negativas porque es como una forma de hacer catarsis; nada personal en contra de los drones.

Las 5 razones para no comprarte un dron

1- 16.000 Dólares

No, ya sé que no es el precio estándar de todos los drones pero; a diferencia de otras cosas, la tecnología no se mide por lo que puede hacer su eslabón más débil, sino por lo que es capaz su eslabón más fuerte.

Si en el último peldaño de la "cadena alimenticia de los drones" tenemos a una bestia de $16.000 para uso "comercial" es decir; que cualquiera con el dinero puede ir a la tienda y comprarlo porque no es algo militar ni especial. Entonces ¿qué tan desechables son los drones económicos?

Te respondo, el dron más desechable puede dañarse antes de que siquiera lo enciendas. Lo digo por experiencia; iba a hacer un review mientras sacaba el dron de la caja se me cayó (sí soy muy torpe a veces) y ¡adiós dron!

Eso paso a la altura de la mesa de mi sala ¿se supone que ese aparato iba a volar 100 metros?

Literalmente, puedes ver en cámara lenta como tu dinero se va en picada y se vuelve nada al estrellarse con el suelo.

2- Muy poco tiempo de diversión

A ver, piensa en tu juego favorito, un juego online podría ser; ahora dime cuántas horas de diversión te ha otorgado ese juego.

Pues los drones en el mejor de los casos te entretienen 35 minutos. En el mejor de los casos.

Y te digo algo, la tecnología de las baterías para cargarlas más rápido existe; puedo demostrarlo con la tecnología que usan las baterías de los Smart watch o los E-Readers los cuales se cargan muy rápido.

También puedo demostrar que la tecnología para las baterías de larga duración existe; baterías que a pesar de usar el producto de manera constante, duran semanas.

Pero ¿sabes algo? Esa tecnología no será aplicada a los drones por cuestiones de marketing; quieren que gastemos en más baterías y que no nos aburramos por el hecho de poder volarlo 3 horas consecutivas.

Con la finalidad de mantenerte ocupado/entretenido, las baterías siempre duraran los mismo 25 minutos.

3- Demasiados accesorios que no incluyen

Es algo así como con los iPhones pero a la 4ta potencia.

Repuestos de hélice, protectores de hélice, la base para colocar el celular en el control, baterías de repuesto. Todo eso debes comprarlo adicional.

4- No son tan fáciles de pilotear como parece

Si en verdad fueran tan autónomos y orientados a la facilidad de vuelo para el usuario inexperto ¿Por qué hay tantos drones estrellados el primer día?

La simple elevación en vertical nunca ocurre en vertical, así que; si no eres un crack que sabe graduar las hélices y si tu dron no es de "calidad" (miles de dólares) y sabe combatir el viento. Deberás volarlo cuando no haya viento o tomar algún entrenamiento.

5- Puedes gastar el dinero en un mejor juguete

Así de simple, si quieres divertirte con algo que realmente te entretenga, en verdad puede que consigas mejores opciones, más económicas y; que brinde más horas de diversión de forma consecutiva. Por lo menos una hora.

Al menos eso puedo decir desde mi punto de vista negativo, pero recuerda; es una cara de la moneda, hablemos ahora de por qué sí deberías comprar uno en las siguientes...

5 razones para sí comprarte un dron

1- No, no es un simple juguete

Más de una persona de seguro hará burlas de ti y lo ridículo que te ves con tu juguete pero; cuando comprendes que el dron te abre un mundo de posibilidades, comprendes entonces que es un gadget más de esos necesarios para la vida.

2- Existen drones que sí lo tienen todo

Pasa con los celulares, las computadoras, los autos, hasta con la comida. Las distintas marcan compiten entre ellas para sacar al mercado un producto que las haga ricas sin desbancarse.

Por eso, cuando comprendes qué debes buscar en un dron; no sólo que se ajuste a las necesidades que tengas, sino que cumple con los parámetros necesarios para no estrellarse a la primera.

Es allí cuando comienzas a entender que no tienes que gastar miles de dólares o euros. Sí existen drones excelentes en materia de calidad/precio.

3- Es un mercado joven abierto a emprendedores

Falta tanto por descubrir y tanto se puede mejorar que patentar una idea que revolucione la forma en que está concebido el dron actualmente, te puede significar una seria cantidad de ingresos.

4- No es un gasto, es una inversión

Con simples trabajos de fotografía y vídeo puedes cubrir el precio del dron; de allí en adelante todo serían ganancias gracias a su opción de cámara con vista de pájaro, a las personas les fascina hacer de sus momentos una película memorable, sé tú el cineasta.

5- Te hará crecer como persona en muchos niveles

Actualmente para poder pilotear un dron a nivel profesional/legal según las regulaciones que han aparecido en los países; necesitas licencia de piloto de helicóptero grado 2.

Si sabes pilotearlo sólo tendrías que tomar la prueba ¡y listo!

También expandirás tus conocimientos con respecto a la fotografía, cine y electrónica. Estamos en una era donde ya no es el dinero el que mueve al mundo sino la tecnología.

¿Te vas a quedar en la edad de piedra o vas a surgir junto con la sociedad?

No quiero explayarme con un gran párrafo de cierre, en realidad quiero que te enfoques bien en las 10 razones que te acabo de dar; por supuesto, todo esto es desde mi experiencia y pueden no aplicarse de lleno a ti.

Pero espero haber podido ayudarte a tomar la decisión que era la correcta para ti ¡hazme saber si lo compraste!









Imagen de cabecera:

Robert Lynch

-

publicdomainpictures.net