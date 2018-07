Tecnología obsoleta causa frustración y disminuye productividad empresarial

• La nueva brecha digital en el lugar de trabajo: los trabajadores estadounidenses cuyo empleador ofrece tecnología obsoleta se sienten menos productivos, tienen 750 por ciento más probabilidades de sentirse frustrados y 450 por ciento más probabilidades de querer dejar la empresa.

• La economía "en riesgo": si las organizaciones le quitan poder a los trabajadores digitales, menos de un tercio de los cuales ven a su empleador como un líder tecnológico.

¿La clave para mantener al trabajador digital actual productivo, positivo en su trabajo y en todo? Armese con la tecnología más actualizada posible, según un nuevo estudio de Unisys Corporation (NYSE: UIS) que explora la importancia de desplegar las capacidades digitales actuales y futuras en el lugar de trabajo en los EE. UU. y en otros 11 países del mundo.

La correlación entre la tecnología, la productividad y los resultados

El estudio realizado en 12 países encuestó a más de 12.000 trabajadores en abril de 2018, evaluando las actitudes de los trabajadores digitales de hoy en día sobre cómo la tecnología utilizada en el lugar de trabajo afecta su vida cotidiana. La encuesta clasificó a las organizaciones líderes y lasrezagadas en base a los encuestados, quienes calificaron a su empleador como adelantado o rezagado en cuanto a la tecnología en comparación con la competencia.

Si bien muchos propietarios de negocios saben que los empleados infelices les cuestan dinero, a muchos les sorprendería cuán alto puede ser realmente ese costo. Un informe de 2017 de la empresa de investigación y sondeo Gallup descubrió que los empleados activamente desconectados cuestan a los EE.UU. $ 483 mil millones a $ 605 mil millones cada año en productividad perdida.

Tampoco se puede pasar por alto el costo de la deserción: los estudios suelen predecir que cada vez que una empresa reemplaza a un empleado asalariado, en promedio cuesta de seis a nueve meses de salario hacerlo.

"La gran encuesta multinacional de Unisys proporciona evidencia estadística de lo que he encontrado en mi trabajo de campo con trabajadores de tecnología en Silicon Valley y en todo el mundo: los trabajadores digitales quieren desarrollar sus habilidades, quieren realizar sus tareas mientras resuelven problemas y logran el trabajo bien", explica el Dr. Clair Brown, profesor de economía en la Universidad de California, Berkeley, quien participa en una conferencia de prensa de Unisys en el Commonwealth Club en San Francisco.

"Los trabajadores tecnológicos se desalientan cuando no están al día con la tecnología y aprenden nuevas habilidades para hacer un trabajo mejor y más creativo. Los trabajadores frustrados hacen que la empresa experimente mayores costos, menor productividad y mayor rotación con clientes menos satisfechos. Ellos están en la curva tecnológica y reconocen los beneficios de avanzar en la curva tecnológica. Estar rezagado en tecnología significa que una empresa está en riesgo, tanto perder su ventaja competitiva como la pérdida de ingresos. El talento digital brillante y motivado busca empresas que proporcionan las herramientas de alta tecnología, los conocimientos técnicos y la capacitación necesarios para que la empresa y el trabajador tengan éxito".

El futuro del lugar de trabajo

Según la encuesta, el 31 por ciento de los encuestados considera que la tecnología de Internet de las Cosas (IoT) es la tecnología emergente con mayor potencial para transformar su entorno de trabajo en los próximos cinco años, y el 27 por ciento menciona la inteligencia artificial como segundo lugar. Si bien la mayoría de los encuestados mencionaron estar familiarizados con estos términos, solo el 24 y el 20 por ciento, respectivamente, dijeron que entendían bien el IoT y la IA.

Es importante destacar que esta falta de comprensión juega fuertemente con lo que las personas creen que será el impacto de la tecnología emergente en su lugar de trabajo. Notablemente, la encuesta encontró que 39 por ciento de los trabajadores de las organizaciones líderes creen que la tecnología y la automatización pueden hacer que sus trabajos queden obsoletos en cinco años, lo que significa que tienen un 56 por ciento más de preocupación de que sus trabajos puedan ser reemplazados por máquinas en los próximos cinco años, que los trabajadores en empresas de tecnología rezagadas.

"El miedo a lo desconocido es poderoso, y eso es lo que confirman estas estadísticas", dijo Davis. "Sin embargo, aquellas organizaciones que modernizan sus procesos tecnológicos y comerciales de la manera correcta estarán mejor posicionadas para liderar. Junto con la capacitación adecuada, las herramientas de automatización e inteligencia pueden ayudar a empoderar a los trabajadores al liberarlos de tareas tediosas para que puedan ofrecer mejores resultados. Creemos que AI mejorará a sus trabajadores, no los reemplazará".

Principales resultados globales:

• 88% de empleados en empresas actualizadas tecnológicamente se sienten positivos sobre su trabajo y 38% manifiesta "orgullo" por las tecnologías de su empresa.

• Muestran negatividad sobre su trabajo el 58% de los empleados de las organizaciones anticuadas tecnológicamente. 48% se siente frustrado por las dificultades que les causa el atraso tecnológico... y se manifiestan 600% más dispuestos a dejar la empresa.

• En las empresas menos actualizadas el 36% usan sus propios dispositivos para mejorar el control sobre sus obligaciones en la empresa e, intentando ser más productivos, 71% encuentra "desvíos" usando tecnologías fuera de las que ofrece la empresa.

• 45% de los empleados prefieren usar su propio smartphone en el trabajo. Menos del 25% utiliza el celular proporcionado por la empresa.

• 36% de los empleados más preparados quieren trabajar con empresas que utilizan IA, el 33% favorecen IoT y 27% mencionan tecnologías biométricas.

Principales aspectos de los resultados en EE. UU.:



• Más de la mitad (51 por ciento) de los trabajadores digitales en organizaciones "rezagadas tecnológicamente" expresaron su frustración con su empleador, en comparación con solo el seis por ciento de los trabajadores en las organizaciones "líderes tecnológicas"; una diferencia del 750 por ciento.

• El nivel de frustración se correlaciona directamente con la amenaza de desgaste: los trabajadores de rezagados tecnológicos (11 por ciento) tenían 450 por ciento más de probabilidades de querer irse a trabajar a otro lugar, en comparación con sus homólogos de los líderes en tecnología (dos por ciento). Esto es particularmente preocupante considerando que las organizaciones líderes estuvieron representadas por menos de un tercio de todos los trabajadores encuestados en los EE. UU. (30 por ciento), un poco menos que el promedio global (32 por ciento) y el octavo total más bajo de los 12 países encuestados.

• Los dispositivos sirven como el mayor punto de dolor para los trabajadores en organizaciones "rezagadas tecnológicamente", con 45 por ciento de estos trabajadores que se quejan de que son menos productivos por dispositivos obsoletos, o 136 por ciento más propensos que aquellos que trabajan para "líder tecnológico" "organizaciones (19 por ciento).

• El movimiento "Trae tu propio dispositivo" (BYOD) al trabajo, que se relaciona principalmente con los teléfonos inteligentes, trae consigo potenciales riesgos de seguridad. Casi dos tercios de los trabajadores digitales (65%) que lo hacen dijeron que descargan aplicaciones y sitios web que no son compatibles con el grupo de TI de su organización porque son "mejores que los proporcionados por mi empresa" o "su empresa no ofreció una alternativa".

• "Los datos muestran un nuevo paradigma claro en el lugar de trabajo digital de hoy: casi la mitad de las personas que trabajan para rezagados de tecnología se sienten como dispositivos obsoletos que están limitando su productividad, con más de la mitad frustrados y muchos con un ojo en la puerta como resultado ", dijo Mickey Davis, vicepresidente mundial de Managed Workplace Services, Unisys. "Su frustración es muy real y tiene un impacto emocional tangible, y cuando se reduce, se trata de acceso. Los trabajadores quieren poder hacer su trabajo en cualquier lugar, y hacerlo fácilmente, sin tener que pasar por el aro. Las aplicaciones correctas y las herramientas de productividad son críticamente importantes para el acceso y el compromiso".



Resultados más destacados en México :



• Casi la mitad (41%) de los profesionales digitales en las organizaciones "tecnológicamente rezagadas" expresó frustración con sus empleadores, en comparación con sólo el 6% de los colaboradores de empresas "líderes en la aplicación de tecnología" – una diferencia de más del 500%.

• El nivel de frustración puede traer como consecuencia la pérdida de talento: los colaboradores de empresas rezagadas tecnológicamente (20%) son más propensos a dejar su empleo para trabajar en otros lugares, comparados con sus contrapartes, aquellos que laboran en empresas líderes en la implementación de tecnología (apenas 1%). Esto es particularmente preocupante considerando que las organizaciones líderes representan sólo el 39% de todos los empleados encuestados en México.

• De acuerdo con la encuesta, los dispositivos son la fuente del problema para los colaboradores en las organizaciones "rezagadas", el 46% de los colaboradores comentó que los dispositivos nos les permiten ser más productivos debido a que son obsoletos.

• El movimiento "Bring Your Own Device" (BYOD), que se refiere principalmente a teléfonos inteligentes, trae consigo importantes riesgos de seguridad, particularmente en México. La encuesta mostró que casi dos tercios de los profesionales digitales (63%) han descargado aplicaciones y/o softwares no aprobados por el equipo de IT de su organización, esto por considerarlos "mejores que los que proporciona su empresa" o porque "su empresa no presentó alguna alternativa".



Resultados más destacados en Colombia :



• Cerca de un tercio (30%) de los profesionales digitales en las organizaciones "tecnológicamente rezagadas" expresó frustración con sus empleadores, en comparación con sólo el 5% en las organizaciones "líderes en tecnología" – una diferencia del 500%.

• El nivel de frustración se correlaciona directamente con la amenaza de pérdida de talentos: los empleados en empresas tecnológicas (15%) son 650% más propensos a dejar sus funciones para trabajar en otros lugares, comparados con sus contrapartes en líderes en tecnología (2%). Esto es particularmente preocupante considerando que las "organizaciones líderes en tecnología" representan sólo el 36% de todos los empleados encuestados en Colombia.

• Los equipos son la fuente de problemas más grande para los empleados en las organizaciones "rezagadas". El 40% de ellos manifestaron que son menos productivos debido al uso de dispositivos obsoletos o 233% más propensos que los que trabajan para "organizaciones líderes en tecnología" (12%).

• El movimiento "Bring Your Own Device" (BYOD), que se refiere principalmente a teléfonos inteligentes, trae consigo importantes riesgos para la seguridad particularmente en Colombia. La encuesta mostró que casi dos tercios de los profesionales digitales (63%) han descargado aplicaciones y software que no fueron brindados por el grupo de TI de su organización porque son "mejores que los proporcionados por la empresa" o porque "su empresa les brindó otra alternativa".

Acerca de Unisys

Unisys es una compañía global de tecnología de la información que construye soluciones de alto rendimiento y centradas en la seguridad para las empresas y los gobiernos más exigentes de la Tierra. Las ofertas de Unisys incluyen software y servicios de seguridad; servicios de transformación digital y lugar de trabajo; aplicaciones y servicios industriales; y entornos operativos de software innovadores para computación empresarial de alta intensidad.