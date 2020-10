C reina suprema entre lenguajes de programación, pero Python viene subiendo con fuerza y ya superó a Java

TIOBE publica su índice de lenguajes de programación mensual para detallar las fluctuaciones en todo el panorama. Su último índice identifica cambios granulares, así como tendencias a largo plazo.

La compañía de garantía de calidad del software, TIOBE, publica su índice de lenguajes de programación más importante cada mes para detallar los cambios en el panorama en constante evolución. TIOBE anunció recientemente su último índice actualizado para octubre.

TIOBE utiliza una serie de métricas que incluyen búsquedas en Amazon, YouTube, Wikipedia, Bing, Google Yahoo y Baidu para determinar las clasificaciones. En general, los 10 principales no vieron cambios de posición desde el informe de septiembre, aunque hay fluctuaciones de datos granulares y cambios a largo plazo para tener en cuenta.

En el último índice, C se mantiene en el primer lugar con una calificación de 16,95%, lo que representa un cambio positivo de 0,77% con respecto a octubre de 2019. C continuó su reinado en la cima desde el mes pasado cuando el lenguaje de programación tenía una calificación de 15,95%. En octubre de 2019, C ocupó el segundo lugar según el índice TIOBE.

Java sigue siendo el subcampeón en las últimas clasificaciones con una calificación del 12,56%. Perol, Java tuvo un cambio negativo del 4,32% desde octubre pasado; el mayor cambio (negativo o positivo) entre los 50 primeros.

Python se mantiene en la tercera posición con una calificación del 11,28%. El índice señala que esta es la posición más alta de Python desde 2001. Python registró un cambio positivo de 2.19% desde octubre pasado; el mayor aumento registrado entre los 50 primeros. En orden, C ++, C #, Visual Basic y JavaScript completan los siete primeros restantes.

C ++, C #, Visual Basic y JavaScript se calificaron en el mismo orden en las calificaciones de TIOBE de octubre de 2019. El lenguaje de programación en octavo lugar, PHP, saltó un lugar desde las calificaciones de octubre de 2019. El idioma que ocupa el noveno lugar en las últimas clasificaciones, R, subió seis puestos desde octubre de 2019. En orden, PHP, R y SQL completan los 10 primeros restantes.

Cambios a largo plazo a lo largo de décadas

Utilizando un promedio anual para un período de 12 meses, TIOBE también proporciona información relacionada con los cambios de posición a lo largo de las décadas, lo que ilustra las fluctuaciones a largo plazo en las clasificaciones. Según estos promedios, algunos lenguajes de programación se han clasificado constantemente cerca de los primeros puestos durante más de 30 años, mientras que otros han aumentado en las últimas décadas.

El lenguaje de programación C se clasificó en primer o segundo lugar en 2020, 2015, 2010, 2005, 2000, 1995 y 1985 de acuerdo con estos promedios anuales móviles.

Curiosamente, Java ocupó el puesto 29 en 1995, dando un salto al tercer lugar en 2000 y luego al segundo en 2005, utilizando estos promedios anuales.