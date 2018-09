¿Porqué hay un solo gigante tecnológico en Europa? ¿Qué significa esto para el continente?

Según su página de Wikipedia, Walldorf, Alemania es famosa por sus espárragos blancos. Pero más allá de este vegetal del lugar, en la pequeña ciudad una hora del sur de Frankfurt, miente también la compañía más grande de la tecnología de Europa: SAP.

Con más de 23 mil millones euros en ingresos, 85.000 empleados y una valoración de más de 110 mil millones euros -casi el doble que Volkswagen- SAP es el grupo tecnológico líder de software empresarial en el mundo. Sus clientes producen (en parte gracias al software de la compañía) 78 por ciento de los alimentos del mundo, y 76 por ciento de las transacciones financieras del planeta entran en contacto en algún un punto con su software.

Saber acerca de SAP podría ayudarnos a tener comprender mejor sobre la ritmo de un mundo cada vez más dominado por las empresas tecnológicas. De hecho, las cinco empresas más grandes del mundo según su valoración bursátil son todas tecnológicas: Apple, Google, Microsoft, Facebook y Amazon.

SAP fue fundado en 1972 por cinco ingenieros alemanes de IBM (Dietmar Hopp, Klaus Tschira, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner, y Claus Wellenreuther) después de que lanzaron su idea a las oficinas centrales de la compañía en Stuttgart. Su propuesta fue declinada (principalmente porque la compañía pensó que adquirió software similar de Xerox), sin embargo, en lugar de abandonar el proyecto, dejaron IBM y fundaron su propia empresa llamada SAP: "Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung" o "Systems, Applications & Products in Data Processing" (sistema de análisis y desarrollo de programas). Tenga en cuenta que, esto es todavía en 1972, antes de que Apple y Microsoft incluso fueron concebidos, pero SAP trae al mercado la capacidad de analizar los datos en tiempo real sin tener que introducir manualmente los datos. Y así, en el sótano de su primer cliente, una empresa química, nace la era de los datos.

La pregunta principal que sale de esto es: ¿por qué no han surgido otras grandes empresas tecnológicas como SAP en Europa? El único que compara es la plataforma musical Spotify, que sin embargo todavía se cita en la bolsa de valores de Nueva York.

La cuestión se vuelve aún más apremiante, ya que nuestra economía aparentemente premia a las empresas que saben cómo organizar los datos, en lugar de construir cosas. Hans Joerg Stotz, Vicepresidente de SAP, intenta dar una respuesta, ya que su grupo está a la vanguardia de la economía digital y es un activador de la transformación. Para explicar el paradigma, relata la historia de Kaeser, la empresa alemana que produce compresores de aire necesarios en cada una de las formas de fabricación. "Kaeser comenzó a vender compresores de aire, no sólo compresores. Y este es el punto clave de la tecnología: cambiar el modelo económico ", dijo Stotz." Pasaron de la venta de bienes, a la venta de bienes como servicios. Esto hace eco del software que proporciona SAP--al principio se vendió como un CD-ROM, ahora disponible en línea por una cuota mensual-a las pequeñas y grandes empresas. Pero este cambio no se limita a las empresas tecnológicas. "incluye todos los sectores económicos. Si los productores de compresores venden aire, entonces los fabricantes de automóviles venden millas ", agregó Stotz.

Los diferentes servicios de SAP son utilizados hoy por 350.000 negocios. Su joya de la corona es la "sala de juntas digital", una plataforma que une todos los datos de la empresa. Christian Klein, Director General de coordinación de SAP, nos acoge en la sala de reuniones del Consejo de administración que se parece un poco a una nave espacial. Nos dirige a una pantalla que tiene una versión de la plataforma con datos falsificados en parte y nombres borrosos. Procesando alrededor de mil millones de conjuntos de datos, está claro que esta es la vida de la empresa: desde los ingresos geográficos hasta el número de empleados y sus respectivos antecedentes, o los reclutamientos necesarios para realizar, toda la información está centralizada y disponible en real Tiempo. El software sirve para mejorar las decisiones empresariales de miles de empresas globales y se actualiza una vez al mes. La inversión inicial de SAP fue importante, pero ahora la plataforma está gestionada por un equipo de 10 personas.

Pero ¿está analizando los datos suficientes para que la economía de Europa sobreviva y prospere? "Si nos fijamos en grupos como BASF o Trenitalia", dijo Hans Joerg Stotz, "uno diría que estamos en una ventaja en Europa debido a nuestra larga historia de fabricación e ingeniería". Agregó, "no quiero infravalorar lo que está sucediendo en los Estados Unidos en este momento, pero la combinación que tenemos en Europa es importante. Esto se aplica a las grandes empresas, no a las pequeñas."

Stotz también confía en la industria europea de la fabricación de automóviles, a pesar de la competencia de Estados Unidos y sus coches sin conductor. "No me preocupo por ellos", dijo, "tienen una larga tradición y se adaptarán". Pero sí propuso la idea de "Europa como mercado único", con un marco jurídico y fiscal uniforme, para ayudar a las start-ups a llegar a las masas. "Necesitamos un mercado único. Somos una economía basada en datos y los coches sin conductor no pueden parar en la frontera", concluyó.

En el almuerzo, en el restaurante dedicado a los clientes, por fin nos sirven los célebres espárragos blancos. La sede de la compañía está diseñada más con una sensibilidad teutona que el Tech-chic de Silicon Valley. En las áreas recientemente restauradas, el linóleo soviético da paso a los sofás oportunos, cómodamente alfombrados y pizarras coloridas. De moda, pero funcional, el bienestar de los empleados es crucial para SAP. Hay café gratuito y manzanas à Volonté, un gimnasio, y canchas de tenis y voleibol.

Michael Kleinemeier, miembro de la Junta Directiva de SAP, se unió a la compañía en enero de 1989, antes de la caída del muro de Berlín. "Éramos pocos, pero afortunadamente entendíamos la necesidad de crecer en el extranjero. De lo contrario, SAP pertenecería a otra persona hoy", dijo Kleinemeier. Así es como la compañía terminó en América, a principios de los 90. Sus primeros clientes se encontraban en la industria energética. "En ese momento, el 90 por ciento de los proyectos relacionados con la información falló. Nuestro software funcionó, lo hicimos", recordó Kleinemeier. Admitió que tal vez su imagen alemana podría haber ayudado. "Nos miraban como si fueramos súper ingenieros, y que podíamos entregar todo lo que prometimos". Era Norteamérica en los años noventa, y SAP tenía un software que trabajaba y estaba en el mercado antes de Amazon, Google o Facebook. ¿Por qué no cruzar para ofrecer servicios a los consumidores, así como los negocios?

"Desde el punto de vista tecnológico", recuerda Kleinemeier, "habíamos empezado a reflexionar. Pero la demanda de nuestros productos fue tan alta que no tuvimos tiempo de desarrollar plenamente la idea. Hoy me gustaría decir que es una buena cosa que se centró sólo en las empresas. Un poco más tarde, SAP vio que Google estaba ganando tracción. "Visitamos su cuartel general y vimos que estaban desarrollando motores de búsqueda. Sólo tenían una función, las probamos, y parecía un negocio completamente diferente al nuestro. "

La tecnología ha reducido obviamente la distancia y los límites entre el software del consumidor y del negocio. Y si bien SAP es el líder indiscutible de software de negocios, todas las empresas del mundo comparten en algún nivel sus datos con Google, Facebook o Amazon. El riesgo para Europa es que sea cortado de la etapa donde los datos se convierten en valiosos, y comienza a estancarse. Las respuestas políticas -sobre todo por parte de la Comisión Europea que está ansiosa por demostrar algún tipo de activismo- son complicadas y potencialmente dañinas.

"Las nuevas directivas de Europa sobre la privacidad de los datos son muy interesantes", dijo Michael Kleinemeier sarcásticamente. "Por ejemplo, si subes tu curriculum vitae en nuestro portal de trabajo pero no te ofrecemos un trabajo, y si tu CV permanece en nuestro servidor por más de seis meses, pues teóricamente podemos ser multados hasta el 5 por ciento de nuestros ingresos globales anuales. Así no se funciona". La carrera hacia el futuro continúa, pero aún así, en el año de 2018, nosotros, los europeos, en algún momento parecemos preferir fingir que los datos se detienen en la frontera.

(*) Encuentre más del autor en lastampa.it.

Traducción del artículo original por Talia Abbas.

Este artículo está amparado por una Licencia Creative Commons 4.0.