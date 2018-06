Llaman a 'hechar código' para alivio de víctimas de desastres naturales

US$ 30 millones, una inversión de 5 años de IBM une a los desarrolladores para resolver problemas sociales apremiantes; beneficia a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Cruz Roja en asociación con Linux Foundation y el creador David Clark Cause.

París, 24 de mayo de 2018 / PRNewswire / - Conferencia Tecnológica VIVA: IBM (NYSE: IBM) y sus socios lanzaron hoy la iniciativa Call for Code Global Initiative, una de los esfuerzos más grandes y ambiciosos para unir a los desarrolladores, de startups, académicos y empresariales, para resolver uno de los problemas sociales más urgentes de nuestro tiempo: prevenir, responder y recuperarse de los desastres naturales.

Durante una conferencia magistral en la Conferencia VivaTech en París, la Presidenta, Principal de la Junta Directiva y CEO de IBM Ginni Rometty, hizo un llamamiento a la industria tecnológica para ayudar a construir un futuro mejor, comprometiendo la tecnología de IBM y 30 millones de dólares durante los próximo cinco años en la iniciativa anual Call for Code Global Initiative; con el objetivo de unir a los desarrolladores del mundo y aprovechar las tecnologías de datos, inteligencia artificial, blockchain, nube e IoT para abordar los desafíos sociales.

"En IBM, aprovechamos el poder de las tecnologías como AI, blockchain, IoT y la nube para abordar algunas de las mayores oportunidades y desafíos en los negocios", explicó Bob Lord, director digital de IBM. "Ahora, con Call for Code, llamamos a todos los desarrolladores a unirse a nosotros y utilizar estas mismas tecnologías de vanguardia para ayudar a las personas, sus comunidades y la sociedad".

A través de Call for Code, IBM y David Clark Cause están uniendo fuerzas con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y su enfoque de acción humanitaria basado en los derechos humanos, que se centra en asegurar la participación de los grupos afectados en los esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación. atención a las poblaciones más excluidas y marginadas.

"La tecnología puede ser una fuerza poderosa para promover los derechos humanos y construir sociedades más equitativas. La convocatoria de Código es una excelente oportunidad para explorar cómo la tecnología puede desempeñar un papel al abordar las necesidades de las poblaciones más vulnerables y las que corren el riesgo de tener sus los derechos humanos violados, en el contexto de una crisis humanitaria", subrayó Laurent Sauveur, jefe de relaciones externas de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Call for Code también integra el enfoque de la Cruz Roja Americana en nuevas formas de brindar apoyo a las víctimas de desastres, especialmente importante después del año 2017, calificado como uno de los peores años registrados en eventos catastróficos, incluidos incendios, inundaciones, terremotos y tormentas.

"Responder a desastres nacionales e internacionales a gran escala es un esfuerzo de equipo, y estamos entusiasmados de aprovechar habilidades y conocimientos de la industria tecnológica para enfrentar los desafíos globales", dijo Brad Kieserman, vicepresidente de Servicios de Ciclo de Desastres de la Cruz Roja Americana. "Las alianzas y la tecnología de este tipo permiten realizar esfuerzos de respuesta más rápidos e inteligentes, que son fundamentales para ayudar a quienes lo necesitan de manera más rápida y eficiente".



Call for Code invita a los desarrolladores a crear nuevas aplicaciones para ayudar a las comunidades y a las personas a prepararse mejor para los desastres naturales. Por ejemplo, los desarrolladores pueden crear una aplicación que utilice datos meteorológicos e información de la cadena de suministro para alertar a las farmacias para que aumenten los suministros de medicamentos, agua embotellada y otros artículos en función de las interrupciones pronosticadas relacionadas con el clima. O podría ser una aplicación que predice cuándo y dónde será más grave el desastre, por lo que las cuadrillas de emergencia podrán prepararse con anticipación despacharse y en cantidades adecuadas para tratar a los necesitados.

La inversión de IBM de US$30 millones durante cinco años financiará el acceso a herramientas de desarrollo, tecnologías, código gratuito y capacitación con expertos. El equipo ganador recibirá un premio financiero, sin embargo -siendo tal vez más gratificante- tendrán acceso a un soporte a largo plazo para ayudar a que su idea pase de ser un prototipo a una aplicación en el mundo real. Esto incluye el soporte continuo del desarrollador a través de la asociación de IBM con la Fundación Linux.

"Las presentaciones ganadoras necesitan un ecosistema fuerte para garantizar que prosperen y sigan desplegándose en todo el mundo mucho después de que termine la competencia. Es ahí donde The Linux Foundation se enorgullece de intervenir y ayudar a equipar proyectos de código abierto con las herramientas que necesitan para acelerar la adopción", anotó Jim Zemlin, director ejecutivo de The Linux Foundation.

Además del soporte de desarrollo, el equipo ganador puede unirse a uno de los equipos de Corporate Service Corps (CSC) de IBM para aplicar su idea a una comunidad necesitada. Los equipos de IBM CSC son expertos multidisciplinarios de IBM que pasan de cuatro a seis semanas en comunidades desatendidas de todo el mundo para aplicar la tecnología a problemas y oportunidades locales.

Convocatoria para la Iniciativa Global de Código

IBM es miembro fundador de la Iniciativa Global Call for Code, que fue creada por David Clark, un líder reconocido en iniciativas relacionadas con causas humanitarias. El trabajo de David Clark incluye personas icónicas y organizaciones humanitarias, como el presidente Nelson Mandela, Muhammad Ali, Prince, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y el Centro Anne Frank.

"La iniciativa global Call for Code se creó para aprovechar todo el potencial de los desarrolladores, ya que desempeñan un papel fundamental en la innovación que puede dar forma y salvar vidas. Cuando estos agentes de cambio se sienten inspirados a utilizar sus habilidades únicas para ayudar a las personas necesitadas, lo hacen", aseguró David Clark, fundador de David Clark Cause. "No podría haber un socio fundador más importante para esta importante iniciativa global que IBM, y me siento privilegiado y honrado de que hayan respondido a la llamada".

La cantante y defensora de los derechos humanos, nominada a los premios GRAMMY, Andra Day, cuya exitosa canción de 2015 "Rise Up" se convirtió rápidamente en la voz de las personas sin voz, encabeza una coalición de celebridades que respalda la Iniciativa Global Call for Code.

"Admiro la misión de Call for Code, y cómo pretende crear soluciones basadas en la tecnología para ayudar a las personas necesitadas", dijo Day, cuyas causas se alinean con el inestimable trabajo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Americana, como la primera La convocatoria de código aborda la preparación y el alivio de desastres naturales.

Para crear conciencia e interés en Call for Code, IBM coordina eventos educativos interactivos, hackathons y apoyo comunitario para desarrolladores de todo el mundo en más de 50 ciudades, incluidas Amsterdam, Bengaluru, Berlín, Delhi, Dubai, Londres, Nueva York, San Francisco , Sao Paulo y Tel Aviv.

Cómo unirse a la convocatoria de código