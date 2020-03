Mercado del cableado: mitos, fábulas y confusiones

En desempeño de cables frente a la norma IEC 60332 -3-22, es mejor que norma IEC 60332-3-25 o, en otras palabras, prueba Categoría A supera ampliamente la prueba Categoría D

No se deje confundir, en los estándares de cableado estructurado que velan por la seguridad e integridad de las personas, tenga cuidado, pues durante los últimos meses en el mercado se han publicado notas en revistas, y charlas de algunos fabricantes de cableado que, en su acelerado afán por sacar ventaja comercial de las modestas capacidades de sus cables para redes de datos, están confundiendo la opinión con un mensaje equivocado.



"Por ejemplo, los estándares internacionales y las normativas exigidas por las autoridades peruanas promueven la seguridad de todo espacio con habitual tránsito de personas, a fin de salvaguardar su integridad física en situación de riesgo. En ese sentido, se recomienda diseñar e instalar cables LSZH libres de halógeno sustituyendo los tradicionales PVC que son altamente tóxicos y propagadores de llama. Pero no todos los LSZH son iguales. Los Estándares europeos y en particular los Estándares IEC 60332 tienen desde hace muchos años bien definido este tema", comentó César Villar, Enterprise Sales Manager Perú en CommScope.



La serie de estándares cubiertas por las Partes 3-10, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24 y 3-25 del Estándar IEC 60332 especifica los métodos de ensayo para la evaluación de la propagación vertical de la llama de los cables, eléctricos o de fibra óptica, dispuestos en capas en posición vertical, en condiciones definidas.



Las partes 1 y 2 del Estándar IEC 60332 especifican los métodos de ensayo para caracterizar la propagación de la llama sobre un único cable eléctrico aislado en posición vertical, pero no puede asegurarse que, porque un cable satisfaga los requisitos de esos Estándares, un haz vertical de cables similares tenga un comportamiento parecido.

La parte 3 del Estándar IEC 60332 indica los detalles de un ensayo donde un cierto número de cables se disponen en capas para formar diferentes modos de instalación de las muestras. El estándar está dividido en diferentes partes para una utilización más fácil y para diferenciar las distintas categorías de ensayo. Estas partes cubren:

Parte 3-21: Categoría A F/R Parte 3-22: Categoría A

Parte 3-23: Categoría B Parte 3-24: Categoría C

Parte 3-25: Categoría D



IEC 60332 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 3-22: Ensayo de propagación vertical de la llama en cables instalados en capas en posición vertical Categoría A. Este Estándar cubre la categoría A y concierne a los cables montados sobre la escalera de ensayo con el fin de obtener un volumen nominal total de material no metálico de 7 l/m de muestra de ensayo. La duración de la aplicación de la llama es de 40 min.

IEC 60332 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Parte 3-25: Ensayo de propagación vertical de la llama en cables instalados en capas en posición vertical Categoría D. Este Estándar cubre la categoría D y concierne a los cables montados sobre la escalera de ensayo con el fin de obtener un volumen nominal total de material no metálico de 0,5 l/m de muestra de ensayo. La duración de la aplicación de la llama es de 20 min.



• Categoría A: cantidad de material de prueba 7 l/m; duración 40 min

• Categoría B: cantidad de material de prueba 3.5 l/m; duración 40 min

• Categoría C: cantidad de material de prueba 1.5 l/m; duración 20 min

• Categoría D: cantidad de material de prueba 0.5 l/m; duración 20 min



Evaluación de los resultados (para cualquiera de las categorías): La extensión máxima de la porción carbonizada medida en la muestra no debe exceder una altura de 2,5 metros por encima del borde inferior del quemador.



De acuerdo con la situación de propagación del fuego (como se muestra en las fotos), se puede ver que la velocidad de propagación del fuego es extremadamente rápida y proporcional a la masa y volumen de los cables, es decir, si hay más material combustible en el ensayo de pruebas y el mechero se mantiene encendido por el doble del tiempo (40min vs. 20min), la llama tratará de propagarse a mayor distancia en el grupo de cables instalados verticalmente y por lo anterior se desvirtúa la afirmación o mito de que la prueba IEC 603323-25 al estar "supuestamente" hecha para cables de 12mm es mejor que la IEC 60332-3-22 (Clase A).



"Según todo lo anterior, la categoría de ensayo más estricta es la A y la más simple sería la D. Por lo tanto, un cable categoría A es de mejor desempeño frente a la llama vs. un cable categoría D o dicho en lenguaje de Estándares IEC 60332-3, son mejores los cables IEC 60332-3-22 (Clase A) que los cables IEC 60332-3-25 sujetos a modestas pruebas Clase D. En CommScope apoyamos y asesoramos para que nuestros clientes y Partners tengan claridad sobre las mejores prácticas y Estándares aplicables. Contáctenos para más información", finalizó Juan Carlos Riveros,Technical Sales Manager CCAP Region en CommScope.



