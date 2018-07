Respuestas a las 5 preguntas más comunes sobre fibra óptica

La fibra óptica se ha convertido en una solución para soportar la demanda de mayor ancho de banda, pero en la industria aún existen muchas preguntas al respecto de su uso, aplicaciones o sus regulaciones, entre otras.

"Aunque hay muchas dudas todavía sobre la fibra, más que nada hay una buena cantidad de ellas sobre cómo suspenderla, si puede o no ser doblada y cómo hacerlo y, por supuesto, cómo se ajusta a las regulaciones europeas o americanas", mencionó Carlos Morrison Fell, VP Enterprise Field Application Engineer – CALA en CommScope.





1. ¿Puedo doblar la fibra alrededor de una esquina angosta?

En el pasado, algunas preguntas se limitaban a saber a dónde y cómo colocar el almacenamiento de holgura. En ocasiones la respuesta fue idear carretes en la bandeja superior para mantener un gran radio de curvatura, en otras se ejecutaron parches a través de diferentes marcos para mantener las curvas fuera y tomar toda la holgura necesaria. Sin embargo, ahora que la fibra con radio de curvatura reducido (RBR) está clasificada según un estándar en particular, hay paneles, marcos, cajas de pared, etcétera, que permiten enrollar la holgura directamente en la unidad.

¿Significa esto que no deberá preocuparse por cómo manejar las bobinas? ¿La pérdida inducida por la curva desaparece? La respuesta no es del todo un "no", pero hay que entender algunas cosas: todavía hay estándares de radio de curvatura de fibra óptica de vidrio, por ejemplo, UIT-T G.657.A1 tiene un radio de curvatura mínimo de 10 mm, G.657.A2 / B2 a 7.5 mm y G.657.B3 de 5 mm.



"Con estos radios de curvatura específicos se necesitan mantener sistemas limpios con el RBR apropiado. Todavía puede haber pérdida de flexión, pero tal vez no de la misma manera que el pasado", añadió Carlos Morrison Fell. "Históricamente podrías rastrear la fibra para ver físicamente la curva, pero con la fibra de hoy en día, la pérdida por flexión podría indicar un asentamiento incorrecto de un conector o un problema de enrutamiento en una bandeja de empalme".

La fibra RBR es un gran paso en la tecnología de fibra que se expandirá a todas las partes de la red, incluso a la planta externa. Tenga en cuenta que, con el uso adecuado y la administración de cables, los técnicos deben ser capaces de eliminar la pérdida por flexión a través de toda la red.

2. He escuchado acerca de la conectividad de 8 fibras, pero uso MPO de 12 fibras (inserción de múltiples fibras). ¿Debo cambiar?

La respuesta corta es no. Si se gestiona correctamente, una infraestructura de MPO de 12 fibras con más fibras por conector proporciona un 50 por ciento más de fibras utilizables por conector en el mismo espacio. Esto es valioso ya que los estándares en evolución continúan usando fibras dúplex como opciones de conectividad a través de al menos 100Gbps.

La razón principal para la introducción de conectores MPO de 8 fibras fue proporcionar soporte de aplicaciones de señales paralelas utilizando ocho de las 12 posiciones de fibra disponibles del conector MPO estándar de la industria. Esta aplicación generalmente ocurre en un transceptor QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable).

3. ¿Por cuánto tiempo puedo suspender la fibra autosuficiente?

La mayoría de los cables de fibra óptica autosuficientes pueden resistir mecánicamente las cargas de distancias más largas que normalmente se especifican para cada cable. Sin embargo, las longitudes de tramo a menudo están limitadas por la tensión colocada en el vidrio de fibra óptica dentro del cable, e incluso por los requisitos de espacio libre mínimo provistos por el Código Nacional de Seguridad Eléctrica (NESC).

"CommScope proporciona longitudes de tramo en tres categorías: acceso vehicular NESC, acceso peatonal NESC e infinito dentro de cada categoría de carga NESC (pesada, mediana y liviana). Cuando un cable de fibra autoportante se enclava en un filamento de soporte, como un hilo de EHS de ¼ "6,6 M, las limitaciones de autosuficiencia ya no se aplican, ya que la carga se coloca en el cable y no en el cable", añadió Carlos Morrison Fell.

4. ¿Será la fibra óptica la mejor solución para conectar radios de red celular en el futuro?



El consenso en la industria es que sí. Los operadores de redes móviles optarán por la fibra como la tecnología preferida para backhaul y fronthaul a radios de redes celulares siempre que sea posible, debido a los requisitos de ancho de banda cada vez mayores.

La densidad de las radios para celulares futuros impulsará la convergencia de red entre el tráfico alámbrico e inalámbrico, aumentando la necesidad de soluciones de redes de fibra que se centren en proporcionar densidad, accesibilidad y flexibilidad para admitir múltiples aplicaciones necesarias para el futuro.

"Otro factor importante es reducir el consumo de energía y optimizar el uso del espacio en la torre. Muchos operadores están en transición a la arquitectura C-RAN) y la fibra es clave para la transición. Con C-RAN, las unidades de banda base (BBU) se mueven desde la parte inferior de la torre hacia las oficinas centrales que se pueden ubicar a muchos kilómetros de distancia. C-RAN ofrece una forma eficaz de aumentar la capacidad, la fiabilidad y la flexibilidad de la red, al mismo tiempo que reduce los costos operativos. También es un paso necesario en el camino hacia la Cloud-RAN, donde la funcionalidad de la BBU se 'virtualizará', lo que permite una gran elasticidad y escalabilidad para futuros requisitos de red", añadió Morrison Fell.

5. ¿Cómo se puede confirmar el cumplimiento de los cables de fibra óptica con las nuevas regulaciones europeas RCP para aplicaciones en edificios?

Introducido en 1989 por los reguladores europeos, la Directiva de Productos de Construcción (CPD), más tarde el Reglamento de Productos de Construcción (CPR), se diseñó para garantizar que los materiales y equipos que comprenden edificios como oficinas y escuelas estén a salvo de peligros como incendios y otros riesgos. Con la nueva clasificación publicada en 2016 sobre cómo los productos de cables de comunicaciones reaccionan al fuego, la Comisión Europea exige que los materiales de construcción, como la fibra óptica tengan un lenguaje técnico común como CPR 305 / 2011, por ejemplo.

Todas las instalaciones de fabricación que prestan servicios en el mercado europeo deberán haber sido auditadas y aprobadas por organismos notificados; además, la industria de la construcción deberá trabajar únicamente con proveedores que hayan llevado a cabo amplias pruebas con estos organismos y puedan proporcionar las declaraciones de rendimiento adecuadas para sus productos de cableado, organizados en Euroclases A a F.

"Se requerirá que cada producto lleve la etiqueta CE apropiada para la clasificación europea aplicable. El tipo de prueba está determinada por el tipo de sistema de verificación que utiliza el organismo notificado. Euroclass Cca y B2ca utilizan la verificación más estricta 'Sistema 1+', que requiere auditorías continuas y de las instalaciones de producción y pruebas de productos. El sistema 3 incluye Euroclass Dca y Eca, que son clases de seguridad más bajas", puntualizó Carlos Morrison Fell, VP Enterprise Field Application Engineer – CALA en CommScope.

"Aproximadamente el 80% de los Organismos Notificados están acreditados para el Sistema 1+ y pueden asignar Euroclass Cca y superior. Es importante que las organizaciones se aseguren de utilizar el organismo notificado apropiado que se puede encontrar en el sitio web de NANDO de la Comisión Europea".



Foto de cabecera: Cikimedia Commons (wikimedia.org)

