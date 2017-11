WiFI: Analisis sobre los nuevos problemas de seguridad y recomendaciones

Se ha demostrado que puede romperse el sistema de cifrado WPA2, dejando las conexiones Wi-Fi susceptibles a atacantes, que podrían leer información que, se creía, viajaba segura porque estaba cifrada.

"KRACK" o Key Reinstallation AttaCK, como se ha llamado a la vulnerabilidad, implica que un tercero podría espiar la red, por lo que las conversaciones privadas ya no serían tan privadas en algunas circunstancias; el tráfico Wi-Fi que viaja entre dispositivos y puntos de acceso podría ser interceptado por cibercriminales que estén en un rango cercano a su víctima, quienes podrían espiar las comunicaciones, instalar malware o modificar páginas web.

Este será un problema grave para las compañías y sus departamentos de TI, mientras buscan la forma de protegerse y resguardar su información. Afortunadamente, los expertos pondrán manos a la obra para dar con una solución.

Desafortunadamente, quienes seguramente se vean más afectadas por los problemas de seguridad en WPA2 son las familias y pequeñas empresas que tienen routers más viejos, los cuales necesitan urgentemente una actualización de firmware. Sin embargo, Alex Hudson tiene un buen consejo para los que teman por esta noticia:

<<Los sitios seguros todavía son seguros, aún en Wi-Fi; piensa en configurar tus computadoras en modo "Red pública" – eso aumenta el nivel de seguridad del dispositivo respecto a los modos de red "Privada/Hogar". Recuerda, si un tercero puede entrar a nuestras redes hogareñas, ya no son mucho más seguras que las de un café con red abierta; si estás paranoico con tu dispositivo móvil, apaga el Wi-Fi y usa tus datos móviles cuando sea necesario; suena como que no es posible un ataque similar contra la red de alimentación por Ethernet, por lo que las redes domésticas basadas en enchufes de red siguen estando ok; mantén las computadoras y los dispositivos parcheados y actualizados.>>

El investigador senior de ESET David Harley dice respecto a estos consejos: "Trata a tu propia red como si fuera una red pública y configura tus equipos de manera acorde. Muchos usuarios hogareños probablemente no tendrán molestias de esa manera, o al menos serán capaces de resolver las probables dificultades, pero las empresas, incluso las relativamente pequeñas con una sola LAN, tenderían a ser más afectadas".

¿Qué puedes hacer?

Se espera que los grandes fabricantes puedan lanzar nuevo firmware que disminuya el impacto que tendrá KRACK. Así que mantente atento a la inminente publicación de parches y actualizaciones para instalarlas de inmediato en todos tus dispositivos (móviles o de escritorio).

Microsoft ya ha publicado una actualización para solucionar el problema, así que si tienes activadas las actualizaciones automáticas pronto tendrás el parche instalado. En Bleeping Computer hay un listado de actualizaciones de firmware y drivers disponibles, que se va completando a medida que surge información.

Mientras tanto, intenta acceder a Internet desde una VPN, si es posible, ya que añade otra capa de cifrado a tu tráfico. Y evita los sitios que no tengan HTTPS.

De todas formas, la pregunta surgirá: ¿ahora necesitamos WPA3? Bueno, la respuesta corta es "todavía no". Afortunadamente, el problema puede abordarse y corregirse incluso de manera retroactiva. Esto significará que WPA2 no tendrá que ser reemplazado todavía.