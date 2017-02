Tendencias para 2017 en Infraestructura de Redes Empresariales

Ed Solis, Director de Desarrollo del Mercado de la Construcción en CommScope, vislumbra algunas de las tendencias más esperadas en Infraestructura de Redes empresariales para 2017.



Con los cambios e incertidumbres en el panorama global, como el Brexit y el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, el 2017 podría ser un año de muchísimos cambios a medida que las empresas aflojan las riendas e invierten, o que las organizaciones reducen gastos mientras esperan ponderar el impacto de los cambios. Incluso ante estos dos escenarios distintos, vemos algunas tendencias para el año próximo en Infraestructura de Redes empresariales. Migración a la nube Una reciente encuesta de IDC indica que actualmente el 41% del presupuesto de IT de las compañías se asigna a la nube, en vez de a la subcontratación o al sistema interno. Esta mista encuesta indica que en 24 meses esto aumentará a un 47%. Al respecto, Ed Solis, Director de Desarrollo del Mercado de la Construcción y Estrategia Empresarial en CommScope, puntualizó que "los proveedores de servicios, las empresas y los propietarios de Centros de Datos comenzaron con la migración de aplicaciones a la nube, lo cual se verá en aumento durante todo este 2017. De igual forma, creemos que se crearán nubes privadas para las industrias que tienen requisitos regulatorios o sus redes heredadas no permiten pasarlas a una nube pública totalmente en este momento". Decisiones sobre capital El debate sobre arrendamiento vs compra, y gastos de capital vs gastos operativos es algo constante en los negocios. Durante este 2017 los proveedores de servicios y empresas buscarán opciones para construir sus propias redes, mientras exploran opciones de colocación (o multi-tenant) para Centros de Datos y edificios de oficinas arrendadas. El mismo estudio de IDC predice que el 60% del gasto de ITC será una mezcla de colocación, alojamiento en la nube y Centros de Datos en la nube pública para 2018. Esta ha sido la tendencia constante y continua durante los últimos dos años, pero se espera que la brecha se cierre en este año, a medida que las empresas pasen del modelo de "construir su propio Centro de Datos", a los centros multi-tenant. Seguridad La seguridad es parte de todos los negocios y asuntos del área de TI en estos días, y se volverá aún más intensa en 2017. "De unos años para acá hemos visto un aumento en la demanda de vigilancia por vídeo, tanto en edificios gubernamentales como privados; este asunto incluye seguridad física, es decir, asegurar el edificio, las personas y los bienes, además de la seguridad de la red y los datos", afirmó Ed Solis. Convergencia de red Las tendencias de inversiones de capital y seguridad también causarán un impacto en otra área que se vislumbra como una gran tendencia en la convergencia de red en 2017. Un ejemplo se puede observar en cuanto a que tradicionalmente se usaba cableado para datos y voz, cableado que ahora está siendo adaptado o diseñado de nuevo teniendo en cuenta también la tecnología inalámbrica. "Los dueños y operadores de edificios buscarán la coexistencia de lo inalámbrico y lo cableado para el próximo año, pero considerarán el nuevo espectro de radio, tanto con licencia como sin licencia, que se encontrará disponible además de nuevas tecnologías que permitirán el límite universal. De esta forma, a medida que sucede esta convergencia, vemos un mayor enfoque en 2017 en la consolidación y las asociaciones para abordar estas necesidades", finalizó el Director de Desarrollo del Mercado de la Construcción y Estrategia Empresarial en CommScope.



Acerca de CommScope:

CommScope (NASDAQ: COMM) ayuda a las empresas en todo el mundo en el diseño, construcción y gestión de sus redes cableadas e inalámbricas. Nuestro amplio portafolio de soluciones de infraestructura incluye algunas de las soluciones Wireless y de fibra óptica más robustas e innovadoras del mundo. Nuestro equipo global de gran talento y experiencia, está dedicado a ayudar a los clientes a incrementar el ancho de banda; maximizar la capacidad existente; mejorar el rendimiento y disponibilidad de la red, contribuyendo también al aumento de la eficiencia energética y simplificando la migración tecnológica. Usted encontrará nuestras soluciones en los más grandes edificios, salas y espacios al aire libre, en los centros de datos y edificios de todas las formas, tamaños y complejidad; en los sitios de celdas inalámbricas, en cabeceras de cable, en instalaciones FTTx y en los aeropuertos, trenes y túneles. Redes vitales alrededor del mundo funcionan con soluciones de CommScope.

