Mayoría de las empresas dejan datos valiosos sin usar, revela nueva encuesta

Los profesionales de datos, obstaculizados por los constantes desafíos de la infraestructura, luchan por mantenerse al día con las demandas de la empresa.

Si bien la toma de decisiones basada en datos es el indicador número uno de éxito para las empresas de hoy, un nuevo estudio global realizado por Dimensional Research para Fivetran, un proveedor líder de integración de datos automatizados, muestra a las organizaciones en gran medida incapaces de aprovechar la cantidad cada vez mayor de datos que tienen a mano.

Según el estudio, 44% de los encuestados dice que los datos clave aún no se pueden utilizar para la toma de decisiones y 68% dice que se pueden extraer conocimientos comerciales adicionales de los datos existentes, si solo tuvieran más tiempo. Esto se atribuye en gran parte a las ineficiencias a las que se enfrentan los ingenieros de datos, que son responsables de transformar los datos en toda la organización a un formato que se pueda analizar fácilmente.

Fivetran presenta estos y muchos otros hallazgos de una encuesta en línea a 543 profesionales de datos en los cinco continentes, realizada durante el Día de Apreciación del Ingeniero de Datos, un evento virtual en vivo que reunió a ingenieros y profesionales de todo el mundo para discutir el estado de la industria, compartir valiosos insights y homenajear a los ingenieros de datos.

Se culpa a las ineficiencias de los problemas de los ingenieros de datos. De acuerdo a la encuesta:

• Casi todos los participantes (98%) tienen problemas para construir canalizaciones para acceder a sus datos.

• 98% de los participantes también dice que sus sistemas de conducción de datos ('tuberías' o 'pipelines' de datos) se rompen, y el 51% afirma que sucede con más frecuencia que una vez al mes.

• Los encuestados que respondieron que las canalizaciones de información se rompen diariamente, citan la disponibilidad de la fuente y los cambios en el esquema de datos como las principales razones.

• Como resultado, el negocio sufre con los ingenieros de datos que pasan demasiado tiempo arreglando y manteniendo las canalizaciones, en lugar de enfocarse en tareas de mayor valor que generan un impacto positivo en el negocio.

• 66% informa una reducción de la eficiencia operativa y el 59% informa que se han retrasado las decisiones o se han perdido oportunidades debido a la rotura de los sistemas de conducción de datos.

"Los ingenieros de datos son las fuerzas detrás de las decisiones comerciales que impactan los ingresos, sin embargo, todavía están agobiados por las limitaciones de las 'tuberías' de datos frágiles y difíciles de mantener. Las empresas deben ser conscientes de los desafíos que enfrentan estos valiosos empleados para que puedan entregar datos confiables más fácilmente a las partes interesadas del negocio ", dijo George Fraser, CEO de Fivetran, empresa que ofrece sistemas de canalizaciones de datos completamente administradas y transformaciones SQL.

Tanto para las grandes empresas como para las organizaciones pequeñas y medianas, tener acceso inmediato y confiable a los datos es fundamental para la toma de decisiones. El estudio indica que los desafíos de la canalización para los ingenieros de datos continúan ejerciendo presión sobre el proceso y, como resultado, las empresas pierden información valiosa.

Los hallazgos adicionales de la encuesta incluyen:

• 79% de las empresas planean contratar más ingenieros de datos durante el próximo año.

• 72% de las organizaciones mueven los datos de origen a diario o con más frecuencia.

• 59% de las empresas utilizan 11 o más fuentes de datos.

• 91% dice que los problemas de disponibilidad de la fuente son la razón por la que las 'tuberías' se rompen a diario.

• 55% dice que se necesita más de un día hábil para reparar las 'tuberías'.

• 86% usa múltiples soluciones para construir nuevas canalizaciones de datos.

• 41% dice que la falta de estrategia de datos (políticas, procesos, tecnología estandarizada) es el principal desafío relacionado con los datos que enfrenta su organización.

