2020 será el año cuando la IA tendrá una amplia adopción, según nueva encuesta

Hemos escuchado mucho acerca de la Inteligencia Artificial (IA), pero cómo y cuándo la IA será ampliamente adoptada en los negocios sigue siendo la gran pregunta. Al menos hasta ahora.

De acuerdo con la nueva encuesta global de IBM sobre la adopción de la inteligencia artificial, "De los obstáculos a la escala: la acelerada global hacia la AI?" (From Roadblock to Scale: The Global Sprint to AI), la IA está creciendo rápidamente en los negocios, mientras las barreras para su adopción están disminuyendo.

La encuesta consideró las respuestas de 4.514 líderes de grandes organizaciones de diferentes países, no solo para identificar el despliegue global de la IA, sino también para determinar qué la impulsa. Algunas conclusiones fueron:

• 3 de cada 4 empresas están explorando o implementando IA: en todas las industrias, los líderes empresariales ya han implementado la IA (34%) o están desarrollando fases exploratorias con IA (39%).

• El conocimiento, los datos y las herramientas representan obstáculos importantes: el 37% de los encuestados mencionó que el conocimiento o la experiencia de IA limitados son un obstáculo para la adopción exitosa de IA en sus negocios, seguido de un aumento de la complejidad y los silos de datos (31%); y la falta de herramientas para el desarrollo de modelos de IA (26%).

• La confianza es el factor más crítico para la implementación de IA: a nivel mundial, el 78% de los encuestados en todos los países encuestados dijeron que es "muy" o "críticamente importante" que puedan confiar en que sus modelos de IA se construirán de manera justa, segura y confiable.

Si 3 de cada 4 compañías ya están en el juego de Inteligencia Artificial, 2020 será el año cuando la adopción de IA despegará y cambiará el panorama empresarial global. Mirando algunos ejemplos recientes de cómo IBM ayudó a USTA a transformar la experiencia de los fanáticos del tenis en el US Open con IA; cómo contribuyó a la construcción del primer compañero astronauta de IA del mundo; podemos esperar que 2020 sea el año en que AI toque todas las partes del negocio, y a su vez, todas las partes de nuestra vida diaria.