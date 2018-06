Análisis de los puntos clave de la influencia de la tecnología en las elecciones

La importancia de la ciberseguridad en procesos electorales: ESET Latinoamérica analiza los puntos clave de la influencia de la tecnología en las elecciones, teniendo en cuenta la ciberseguridad como tendencia y su rol en los procesos electorales.

La relevancia que cobró la ciberseguridad en los últimos años provocó que esté presente cada vez en más ámbitos, y los procesos electorales no son la excepción. Los comicios en distintos países alrededor del mundo traen a la mente un sinnúmero de interrogantes, como por ejemplo saber si un ciberataque podría influir en los resultados electorales, y así alterar el rumbo político de una nación. En ese sentido, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, presenta algunas reflexiones sobre la Ciberseguridad en las elecciones.

El pasado 11 de abril se llevó a cabo en México el foro de análisis y discusión "Ciberseguridad en las elecciones", y se presentó un panorama de las implicaciones de la seguridad informática en los próximos comicios. Teniendo en cuenta la importancia de la temática, desde el Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica se analizaron los puntos abordados e ideas complementarias desde la perspectiva de ciberseguridad:

• Una tendencia global.

La tecnología se ha convertido en un elemento inherente a las elecciones, sobre todo cuando el voto electrónico es utilizado para definir una contienda electoral. Es notoria la necesidad de aplicar cada vez más y mejores mecanismos de protección en este tipo de procesos.

Además, el uso de herramientas digitales para llegar a los votantes se ha convertido en un factor determinante en una elección, tal como lo muestra el reciente caso de Facebook y Cambridge Analytica, donde los datos de más de 87 millones de usuarios de la red social fueron recolectados a través de la aplicación "This is your Digital Life" y utilizados en campañas publicitarias y políticas durante las pasadas elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

• El papel de la ciberseguridad.

La tecnología resulta indispensable en el ámbito electoral, en estos procesos es fundamental proteger la infraestructura tecnológica involucrada, como las bases de datos y, en general, la información necesaria para este ejercicio democrático. El objetivo final de la ciberseguridad en un proceso electoral, es el de brindar certeza y confianza al electorado sobre los resultados de las votaciones, no solo al momento de contabilizar los sufragios, sino también en todas aquellas actividades previas y posteriores al escrutinio, especialmente cuando se pretende alterar el curso de las campañas políticas mediante malware, bots o ciberespionaje.

• La desinformación en un clic.

Las noticias falsas tienen como objetivo desinformar y que se propagan con facilidad y rapidez. Es importante que los votantes puedan discernir entre la veracidad o falsedad de la información que se propaga por Internet, así como de la importancia de formar criterios propios, basados en la información fidedigna. Si bien estas noticias no competen de forma directa a la ciberseguridad, sí se trata de un uso malintencionado de la tecnología, ya que las interacciones de índole político no son ajenas a las redes sociales, mucho menos cuando se utilizan estas plataformas como instrumento para perturbar campañas electorales mediante la propagación de rumores, noticias falsas y ataques masivos en contra de partidos políticos, candidatos o personajes públicos.

• Ciberseguridad, un habilitador para la democracia.

En los comicios, resulta necesario brindar confianza y certeza a los ciudadanos sobre los resultados electorales y el proceso en general. En este contexto, el papel de la ciberseguridad es fungir como un habilitador, es decir, brindar las condiciones necesarias para el ejercicio de la democracia, desde su ámbito de aplicación.



"Aunque la ciberseguridad no es el único elemento que contribuye a generar confianza, sí resulta básica en un ambiente cada vez más apalancado por la tecnología. Otros aspectos igualmente relevantes, van más allá de la tecnología e involucran ciudadanos más y mejor informados, instituciones confiables, procesos transparentes, y, sobre todo, el respeto por la decisión de la mayoría. Desde ESET apostamos a la concientización de los usuarios para que estén al tanto de los riesgos o engaños que circulan en Internet, de manera que puedan identificarlos y evitarlos. Para ello, la educación y la protección son los primeros pasos.", mencionó Miguel Ángel Mendoza,

