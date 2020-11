WITSA selecciona al Sr. Yannis Sirros como su primer presidente originado en Europa

Fairfax, Virginia: En su reunión de Asamblea General celebrada el 17 de noviembre de 2020, la World Information Technology and Services Alliance (Alianza Mundial de Servicios y Tecnología de la Información o WITSA), eligió una lista diversa de líderes para el período 2020-22, incluidos 23 directores de cuatro continentes.

Yannis Sirros, Director Ejecutivo de la Federación Helénica de Empresas de Tecnología de la Información y Comunicaciones (SEPE), fue electo Presidente para el período 2020-2022. El Sr. Sirros es bien conocido en toda la comunidad de WITSA, habiendo servido en diversas capacidades en apoyo de WITSA durante 20 años, incluyendo más recientemente como Vicepresidente de WITSA. El Sr. Sirros también organizó con éxito el evento insignia de WITSA, el Congreso Mundial de TI, en Atenas, Grecia en 2004. El nuevo presidente de la junta directiva de WITSA es miembro del Grupo de Trabajo del Observatorio Europeo de TI (EITO) y miembro de la Junta Ejecutiva de DIGITALEUROPE, la organización europea de tecnología de la industria digital.

Durante la reunión de la Asamblea General, el Sr. Yannis Sirros presentó su visión, esperando que la alianza mundial de la industria se convierta en la voz líder de la industria y en un embajador mundial para un nuevo futuro digital.

Sirros estableció una estrategia de cuatro pilares para lograr estos objetivos, que incluyen:

(1) construir la marca WITSA, (2) mejorar el liderazgo de las políticas públicas de WITSA, (3) aumentar el valor para los miembros de WITSA y (4) asegurar una larga estabilidad financiera a largo plazo mediante el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos.

En el futuro, el Sr. Sirros trabajará para fortalecer los vínculos de WITSA con instituciones reconocidas a escala mundial, desarrollar una sólida agenda digital común de la industria y mejorar la función de política pública de WITSA impulsando la conciencia y promoviendo una mayor cooperación económica internacional. Las principales prioridades de política pública del Sr.Sirros incluyen mejorar la calidad de las habilidades digitales y el liderazgo en la fuerza laboral, impulsar la innovación en toda la industria, como en IA, robótica, privacidad, seguridad y ciudades inteligentes, y promover y mejorar el papel de las mujeres en la industria de la tecnología digital y economía digital.

"Todos debemos trabajar en estrecha colaboración para aumentar el alcance y las capacidades de WITSA", afirmó el Sr. Sirros. "Las ideas y propuestas de todos son cruciales y vitales si queremos tener éxito y fortalecer nuestro papel. Estoy comprometido a dedicar mi tiempo, experiencia, esfuerzos, relaciones comerciales y personales para realizar el verdadero potencial de WITSA, aportando valor agregado a la organización y mercado local de todos y cada uno", continuó el Sr. Sirros. "El sueño de nuestra industria no es algo que nunca lograremos. ¡Nuestro Sueño es lo que aún no hemos logrado! 'Construyamos un nuevo mundo digital' todos juntos ".

El Sr. Sirros señaló que, durante estos tiempos sin precedentes que todos estamos experimentando, la pandemia de COVID-19 ha afectado las economías globales y locales, y las sociedades de todo el mundo. Esta circunstancia ha desafiado y cambiado drásticamente la forma en que trabajamos, nos movemos, socializamos, pensamos y vivimos. "No hay duda de que la crisis actual de la pandemia ha traído a la vanguardia mundial la necesidad de la digitalización en todos los sectores de la economía, en todos los aspectos de nuestra vida, afirmó el Sr. Sirros. "Creo que podemos hacer mucho más. Por nuestro futuro, por nuestros países, por el papel de la tecnología en la economía global, por todos y cada uno de nosotros. Esto solo se puede lograr si unimos nuestras fuerzas y sintetizamos nuestros puntos de vista y estrategias ".

Por su parte, el Secretario General de WITSA, Dr. Jim Poisant, expresó: "En nombre de toda la comunidad mundial de WITSA, me complace dar la bienvenida a Yannis Sirros como nuestro nuevo presidente". "Con tantos desafíos que enfrenta nuestra industria en estos tiempos difíciles, estoy seguro de que con el liderazgo y el apoyo confiables del Sr. Sirros, así como con la amistad, continuaremos construyendo sobre los muchos logros de WITSA para asegurar que WITSA continúe creciendo y alcanzar nuevos niveles de éxito", continuó el Dr. Poisant.

A continuación, la lista completa de los líderes de WITSA recién electos:

• Yannis Sirros - Federation of Hellenic Information Technology and Communications Enterprises en Grecia (SEPE).

• Sean Seah - The National ICT Association of Malaysia (PIKOM)

• Francis Fong - Hong Kong Information Technology Federation (HKITF)

• Brian Shen - Information Service Industry Association of Taiwan (CISA)

• John Kyle - Business Technology Division of the Bermuda Chamber of Commerce

• Boris Komrakov - Belarus Association of Software Development Companies (InfoPark)

• Robert Franz Janssen - Association of ICT Companies in Brazil (ASSESPRO)

• Vasile Baltac - Association for Information Technology and Communications of Romania (ATIC)

• Antonio Cimorra - Association of Electronics, IT, Communications and Digital Contents de España (AMETIC)

• Zoran Lazarevski - ICT Chamber of Commerce of the Republic of North Macedonia (MASIT)

• Toshio Iwamoto - Japan Information Technology Services Industry Association (JISA)

• Julian David – techUK del Reino Unido

• Hemant Kumar Chaursaia - CAN Federation de Nepal

• Choi Min Hee - Federation of Korean Information Industries (FKII)

• Shahid-Ul-Munir - Bangladesh Computer Samity (BCS)

• Alexandr Yesayan - Union of Advanced Technology Enterprises of Armenia (UATE)

• Alberto Patron - Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina (CESSI)

• Matthias Ifesieh - Information Technology Industry Association of Nigeria (ITAN)

• Tarek Abd-elmonem Taha - Egyptian Information Telecommunications, Electronics and Software Alliance (EITESAL)

• Santiago Gutierrez – Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de México (CANIETI)

• Angela Mondou – TECHNATION de Canada

• Alexander Mora-Delgado - Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación de Costa Rica (CAMTIC)

Sobre WITSA

La Alianza Mundial de Servicios y Tecnología de la Información (WITSA) es la principal voz internacional reconocida de la industria mundial de las TIC, cuyos miembros de más de 80 países y economías representan más del 90 por ciento del mercado mundial de las TIC. WITSA se dedica a promover políticas que promuevan el crecimiento y el desarrollo de la industria; facilitar el comercio y la inversión internacionales en productos y servicios de TIC; fortalecer las asociaciones industriales nacionales de WITSA; y proporcionar a los miembros una amplia red de contactos profesionales.

WITSA acoge el Congreso Mundial de Tecnología de la Información (WCIT), la principal conferencia de TIC patrocinada por la industria mundial.

Los miembros de WITSA son líderes en un mercado interconectado globalmente. Debido a que los desafíos que enfrenta la industria de las TIC son indiscutiblemente de naturaleza global, los miembros de WITSA trabajan juntos para lograr una visión compartida sobre temas importantes de interés común. WITSA hace posible que sus miembros, desde Mongolia y Argentina hasta Kenia y los Estados Unidos, identifiquen problemas y prioridades comunes, intercambien información valiosa y presenten una posición unida sobre los problemas de la industria.