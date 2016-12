El pasado 28 de septiembre CIONET celebró el 8º Evento Anual en España. En el encuentro "La era del cliente digital", se ha demostrado que la industria TI española se encuentra en un momento de enfoque en el cliente digital. La cita reunió a más de 150 altos directivos de empresas y organizaciones de todo el país, para compartir experiencias y nuevas perspectivas entorno a la era digital.

Entre los invitados a la jornada, han destacado ponentes del nivel de José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de Bankia, Ignacio Cea, Director Corporativo de Estrategia e Innovación, José Carlos Díaz Lacaci, Subdirector General de Pepephone, David Tejedor, CTO de Pepephone, Pedro Cano, CIO Europe & Latam Market Unit en Sanitas, Héctor Sanchez, National Technology Officer de Microsoft, Carlos Molina Artigot, VP Innovación de IZO, Ignacio de Pinedo, Fundador y CEO de ISDI y Nuno Pedras, Iberia Global IT Director and Global IT Marketing Strategy & Insights Director en The Coca-Cola Company.

Esta amplia variedad de ponentes ha hecho que el tema del evento "La era del cliente digital" se abordara desde numerosas perspectivas. Así se ha hablado de la seguridad de los datos de la nube, la función de las TIC en la integración multicanal de la interacción del cliente y se han abordado las estrategias digitales enfocadas al consumidor.

Uno de los momentos álgidos de la jornada ha sido el encuentro entre la tecnología y la solidaridad. Roberto Parra, ex CIO de Repsol y Presidente Fundador del Consejo de CIONET, ha comunicado en primicia el desarrollo de una solución de software desarrollada por SAP y Techedge, e impulsada por CIONET y DreamIT, que facilita que las empresas puedan ofrecer a sus empleados la posibilidad de donar parte de su nómina a una ONG de su elección.

Vive lo que fue el evento en imágenes. Más información en CIONET y en twitter #eradelcliente