Razones por las cuales usuarios de iOS se cambian a Android y viceversa

Todos los días las personas se cambian de de iOS a Android y de Android a iOS. Hay una amplia variedad de razones, por supuesto, y muchos nos preguntamos cuales pueden ser las razones más comunes para que esto ocurra. Ahora tenemos una nueva encuesta para iluminar el asunto...

El survey fue realizado por la revista en línea PCMag y en la misma se le preguntó a los encuestados una sencilla cuestión: ¿porqué te camiaste de una plataforma móvil a la otra?

2.500 consumidores de USA respondieron la encuesta en el transcurso de de tres días y los resultados son bsatante interesantes, aunque no sorprendentes.

Las opciones en el cuestionarios incluían escoger entre una mejor experiencia de usuario, mejores características, mejor precio, más aplicaciones, mejor servicio al consumidor, más rápidas renovaciones del software (updates), y otras.

La mayoría de las respuestas resultaron ser bastantes parejas para ambas opciones, pero aparecieron dos que presentan una disparidad significativa.

Entre quienes cambiaron de iOS a Android 29% lo hicieron en busca de productos menos onerosos, 18% por encima de quienes se movieron de Android a iOS. Esto, por supuesto, no es ninguna sorpresa. Apple es una empresa cuyos equipos son el centro del negocio y logra el grueso de sus utilidades vendiendo muy costosos iPhones, Ningún fabricante de smartphones del mundo disfruta de un precio promedio de venta de sus equipos que se acerque a los de los iPhones.

La otra gran disparidad fue en la categoría 'mejor experiencia de usuario'. 47% de quienes se pasaron de Android a iOS respondieron con esta opción, en comparación con el 30% de las personas que se cambiaron de iOS a Android. De nuevo, esto tampoco es una sorpresa, tomando en cuenta la estabilidad del iOS UX de Apple.

Imagen de cabecera y gráfico de PCMag en bgr.com.



(*) Artículo basado en una publicación de @zacharye en bgr.com.

NdE

En general, aunque si existen equipos con Android cuyo hardware puede ser más poderoso y completo que un iPhone, estos equipos más poderosos también 'sufren' la desventaja de usar un SO que debilita la fortaleza del equipo por usar Android. Por otro lado, el usuario de Android es libre, mientras que el de iOS está restringido al control que tiene el esquema de Apple sobre su sistema.

Esta libertad es precisamente uno de los aspectos que debilitan el funcionamiento de los equipos Android, cuando hablamos de lo que se permite hacer (instalaciones, etc.) con gran simplicidad colocando casi 'lo que sea' en un Android, a diferencia de lo que permite a los usuarios normales un iOS. Las versiones más normales de Android, por otra parte, también realizan actividades 'underground', sin control directo del usuario, que ralentizan el funcionamiento del equipo, ensucian el almacenamiento y producen otras dificultades.