Samsung en busca de la tecnología con sentido

Samsung Electronics es la compañía líder a escala mundial en lo que se refiere a tecnología, que desde sus inicios se ha enfocado en brindar mejores innovaciones en las herramientas tecnológicas que se ponen al servicio de la sociedad en general.

"Inspirar al mundo, crear el futuro" es el lema utilizado por la compañía en su Visión 2020 en el que se deja entrever el compromiso de esta por el avance tecnológico, sin embargo, las acciones dicen más que las palabras y la tecnología implementada por Samsung a través de sus distintos productos ha dicho más que suficiente.

Uno de los avances implementados en épocas recientes y que sin duda muchos han estado esperando desde los simples rumores de la existencia de esta red, son los teléfonos compatibles con el 5G, la quinta generación de red que permite la descarga de datos a gran velocidad, mejorando experiencias como las de descargas de vídeo, transmisiones en vivo, entre otros y que poco a poco se está poniendo al alcance de los consumidores del mundo.

Pero velocidad en la navegación, si bien es algo que todos buscan, no se puede negar la increíble experiencia de contar con aparatos móviles innovadores y que nos brinden mayor comodidad en maneras que tal vez no teníamos pensadas. Un ejemplo de ello es el Galaxy Fold, que como su nombre lo indica, se trata de un móvil capaz de doblarse a la mitad para brindar comodidad con el uso a una sola mano. Este teléfono, de la misma manera que otros móviles Samsung, es compatible con la red 5G, y que si bien es cierto que el modelo ha presentado algunos detalles con la pantalla, los cuales han sido asumidos por la marca, también es cierto que esta propuesta de pantalla flexible y de teléfono expandible al punto de convertirse en un "maxi teléfono" no había sido presentada antes.

Aún así los teléfonos no son la única especialidad de Samsung y es que uno de los primeros campos en los que la empresa incursionó fue el de las televisiones y electrodomésticos, que aunque al entrar en el mercado global tuvieron algunas dificultades, no tuvo que pasar mucho tiempo para posicionarse como uno de los productores de televisiones y electrodomésticos con los mejores avances tecnológicos en el mundo.

Hoy en día sus televisiones son de las de mayor venta en el mercado global y con la reciente introducción del QLED 8K, las ventas de estos aparatos han aumentado en un 200% en un año, vendiendo más de 200 millones de televisores tan solo en la primera mitad del 2019 y en la búsqueda por mejorar la experiencia del usuario, han anunciado recientemente su intención de desarrollar contenido HDR10+ 8K en colaboración con los mejores servidores de streaming del mercado global.