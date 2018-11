IBM compró a Red Hat

Las compañías han llegado a un acuerdo definitivo según el cual IBM adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Red Hat por US$ 190.00 por acción en efectivo, lo que representa un valor de empresa total de aproximadamente US$ 34 mil millones. "La adquisición de Red Hat es un cambio de juego. Cambia todo sobre el mercado de la nube", dijo Ginni Rometty, presidente de IBM. "IBM se convertirá en el proveedor de la nube híbrida número 1 del mundo, ofreciendo a las empresas la única solución de nube abierta que desbloqueará el valor total de la nube para sus negocios", sostuvo la ejecutiva.. "La mayoría de las empresas de hoy solo tienen un 20 por ciento en su viaje a la nube, alquilando la potencia de cómputo para reducir costos", dijo. "El próximo 80 por ciento se trata de desbloquear el valor comercial real y de impulsar el crecimiento. Este es el próximo capítulo de la nube. Requiere cambiar las aplicaciones empresariales a la nube híbrida, extraer más datos y optimizar cada parte del negocio, desde las cadenas de suministro hasta las ventas." "El código abierto es la opción predeterminada para las soluciones de TI modernas, y estoy increíblemente orgulloso del papel que ha desempeñado Red Hat para hacer que esto sea una realidad en la empresa", dijo, por su parte, Jim Whitehurst, Presidente y CEO de Red Hat. "Unir fuerzas con IBM nos brindará un mayor nivel de escala, recursos y capacidades para acelerar el impacto del código abierto como base para la transformación digital y llevar a Red Hat a un público aún más amplio, al mismo tiempo que preservamos nuestra cultura única y un compromiso inquebrantable. a la innovación de código abierto ". Las empresas de hoy ya están utilizando múltiples nubes. Sin embargo, la investigación muestra que el 80 por ciento de las cargas de trabajo empresariales aún no se han trasladado a la nube, frenada por la naturaleza propietaria del mercado actual . Esto evita la portabilidad de los datos y las aplicaciones en múltiples nubes, la seguridad de los datos en un entorno de múltiples nubes y la administración consistente de la nube. De esta manera, IBM y Red Hat estarán fuertemente posicionados para abordar este problema y acelerar la adopción de múltiples nubes híbridas. Juntos, prometen ayudar a los clientes a crear aplicaciones empresariales nativas en la nube más rápido, a impulsar una mayor portabilidad y seguridad de los datos y las aplicaciones en múltiples nubes públicas y privadas, todo con una administración de la nube consistente. Para ello, buscarán aprovechar su liderazgo compartido en tecnologías clave, como Linux, contenedores, Kubernetes, gestión de múltiples nubes y gestión y automatización de la nube. La asociación de IBM y Red Hat ha durado 20 años, con IBM como primer partidario de Linux, colaborando con Red Hat para ayudar a desarrollar y hacer crecer Linux de nivel empresarial y más recientemente para llevar a los clientes soluciones empresariales de Kubernetes y nube híbrida. Estas innovaciones se han convertido en tecnologías centrales dentro del negocio de la nube híbrida de IBM de $ 19 mil millones. Entre ellos, IBM y Red Hat han contribuido más a la comunidad de código abierto que cualquier otra organización. "El anuncio de hoy es la evolución de nuestra asociación de larga data", dijo Rometty. "Esto incluye nuestro anuncio conjunto de colaboración en la nube híbrida en mayo, un precursor clave en nuestro viaje hasta este día". Con esta adquisición, IBM seguirá comprometido con el gobierno abierto de Red Hat, las contribuciones de código abierto, la participación en la comunidad de código abierto y el modelo de desarrollo, y fomentará su amplio ecosistema de desarrolladores. Además, IBM y Red Hat seguirán comprometidos con la libertad continua de código abierto, a través de esfuerzos como Patentes Promise, GPL Cooperation Commitment, Open Invention Network y LOT Network. IBM y Red Hat también continuarán desarrollando y mejorando las asociaciones de la compañía del sombrero rojo, incluidas aquellas con proveedores de nube importantes, como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Al mismo tiempo, Red Hat se beneficiará de la nube híbrida de IBM y la escala de TI empresarial para ayudar a expandir su cartera de tecnología de código abierto a empresas de todo el mundo. "IBM se compromete a ser un auténtico proveedor de múltiples nubes, y daremos prioridad al uso de Red La tecnología Hat en múltiples nubes ", dijo Arvind Krishna, vicepresidente senior de IBM Hybrid Cloud. "Al hacerlo, IBM admitirá la tecnología de código abierto dondequiera que se ejecute, lo que le permitirá escalar significativamente dentro de las configuraciones comerciales de todo el mundo". Al cierre de la adquisición, Red Hat se unirá al equipo Hybrid Cloud de IBM como una unidad distinta, preservando la independencia y neutralidad de la herencia y el compromiso de desarrollo de código abierto de Red Hat, la cartera actual de productos y la estrategia de lanzamiento al mercado, y una cultura de desarrollo única. Red Hat continuará liderado por Jim Whitehurst y el equipo de administración actual de Red Hat, quien también se unirá al equipo directivo superior de IBM e informará a Rometty.



FUENTE

itwarelatam.com / IBM.com





Comentarios

Realice su comentario aquí