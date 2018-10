Facebook admite problema de seguridad con 50 millones de cuentas

Facebook reveló recientemente la existencia de una falla de seguridad que permite a atacantes explotar una vulnerabilidad en el código que expone cerca de 50 millones de perfiles de la red social, al habilitarlos para obtener los tokens de acceso, con lo cual pueden tomar control de las cuentas.

Facebook, a través de Guy Rosen (VP of Product Management), reconoció en su blog que el 25 de septiembre descubrió la existencia de una falla de seguridad que afectó a casi 50 millones de cuentas. A pesar de que la investigación se encuentra en sus comienzos, la compañía puede confirmar que los atacantes han explotado una vulnerabilidad en el código que tenía impacto sobre la función "View As" ("Ver cómo"). Esto le permitía obtener los tokens de acceso (los cuales sirven para que los usuarios no tengan que re-ingresar sus datos cada vez que usan la aplicación) que luego podían ser aprovechados para tomar el control de la cuenta.

Hasta el momento, Facebook dice haber arreglado la vulnerabilidad y además se ha puesto en contacto con las fuerzas de seguridad para informarles de la situación. Asimismo, se han reseteado los tokens de acceso de las 50 millones de cuentas que han sido afectadas, con el objetivo de brindarles mayor protección, así como también se ha realizado la misma acción para otras 40 millones de cuentas que podrían haber sido explotadas a través de la función "Ver cómo" el año pasado. Esta función le permite a los usuarios ver cómo otras personas ven su propio perfil.

De momento no hay confirmaciones sobre si se han utilizado esas 90 millones de cuentas o si alguien ha accedido a la información allí contenida, así como tampoco está claro quién está detrás de estos ataques ni cuál es su motivación. Asimismo, Facebook continúa investigando si hubo más cuentas comprometidas y cuáles son las implicancias y alcances reales de este ataque.

Desde WeLiveSecurity recomendamos estar atentos a cualquier notificación que Facebook realice al ingresar a la cuenta así como también prestar especial atención a los correos electrónicos que se reciban con respecto a esta cuestión ya que la misma podría ser aprovechada por otros atacantes para llevar a cabo ataques de Phishing para robar datos de acceso a cuentas.

NdE

El siguiente material puede ser útil para conocer mejor sobre este incidente y como enfrentarlo: