Viene un nuevo Blackberry con su famoso teclado QWERTY

Sabemos que quedan entusiastas de usar teclado físico QWERTY en sus teléfonos móviles. BlackBerry dará un último intento a favor de ellos antes de dedicarse exclusivamente al desarrollo de software.





Hace no mucho la compañía anunciaba la línea DTEK, que eran básicamente unos Alcatel Idol 4S re imaginados con el software de BlackBerry. Los fanáticos no estuvieron del todo contentos ya que no cumplió con las expectativas de su público objetivo.





Es para ellos que John Chen, CEO de BlackBerry, ha declarado que un nuevo equipo con teclado físico está en camino. No existen muchas pistas sobre si será un equipo original u otro "rebrandeo". Respecto a la fecha de lanzamiento, Chen tampoco dio detalles, sin embargo dijo que llegará muy pronto.