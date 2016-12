PayPal, Netflix, Twitter y Spotify parados por ataque DDoS a gran escala

Empresa que brinda servicios a sitios atacados dice que ataques provienen de decenas de millones de aparatos conectados a internet infectados con programas maliciosos. Ataques cibernéticos contra una pequeña compañía de servicios de internet en Nueva Jersey interrumpió el acceso a decenas de portales el viernes impidiendo que usuarios entren a PayPal, Netflix, Twitter y Spotify, entre otros. La empresa Dyn, entre cuyos clientes están algunos de los portales de internet más visitados del mundo, dice que no sabe quién podría ser responsable de los bloqueos que comenzaron en la costa este de Estados Unidos y se extendieron a otras partes del país y al extranjero. Las interrupciones fueron intermitentes lo que hizo difícil identificar a todas las víctims. Pero, el sitio de noticias tecnológicas Gizmodo nombró a unas cinco docenas de portales afectados por el ataque, entre ellos CNN, HBO Now, Mashable, el New York Times, People.com, el Wall Street Journal y Yelp. Dyn dice que los ataques provinieron de decenas de millones de aparatos conectados a internet, como cámaras web, printers y termostatos, infectados con software malicioso quye los convierte en "bots" que pueden ser usados para negar el servicio en forma masiva a muchos portales. El Departamento de Seguridad Interior advirtió la semana pasada sobre esta poderosa nueva estrategia, y expresó su preocupación por el potencial de nuevos ataques después de que el código malicioso fue publicado en internet. Dyn informó el viernes en horas de la tarde que estaba luchando contra una tercera ola de ataques, que eran lanzados de todas partes del mundo, lo que hacía más difícil combatirlos. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos y el FBI dijeron que están investigando. Las interrupciones ocurren en momentos en que hay temores sin precedentes sobre la amenaza cibernética en Estados Unidos, donde los hackers han penetrado organizaciones políticas y agencias electorales. Dyn indicó que resolvió un ataque por la mañana, que interrumpió los servicios por unas dos horas, pero informó de un segundo ataque horas después. PayPal Holdings Inc., ofreció disculpas a los clientes que no pudieron usar el servicio en ciertas regiones, y explicó que no fueron sus redes las hackeadas. La división de servicios web de Amazon.com Inc., una de las mayores compañías de servicios de nube, también reportó un apagón que dijo se resolvió en las primeras horas de la tarde del viernes. Dyn es una empresa de New Hampshire que provee servicios para manejar servidores de nombres de domain (DNS), que actúan como consolas para conectar el tráfico de internet. Las solicitudes para accesar los portales son transmitidas a través de los servidores DNS que las dirigen a computadores que albergan portales. Dyn dijo que estaba tratando de determinar cómo el ataque llevó a la interrupción pero que su prioridad era restaurar el servicio. Los ataques DDoS impiden el servicio de un sitio cuando un grupo de personas o un programa que simula numerosas cuentas atosigan un sitio particular con una gran cantidad repentina de tráfico para abrumar el sistema y desconectar el servicio.



