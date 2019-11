Los desafíos de a super alta definición en pantallas

Muy posiblemente lo que viene en innovación evolutiva en tecnología de visualización llegará desde la industria del cine y la televisión, más que del mundo de la informática.

Los monitores para ordenadores han estado vinculados desde sus inicios con los estándares de televisión. Al principio, eran uno y lo mismo: los primeros ordenadores domésticos usaban televisores para mostrar sus gráficos y texto.

Pero poco después los PC superaron estas "limitaciones" iniciales y vimos como monitores para uso de profesionales de computación y programas de diseño, y poco después también de PC, eran más poderosos. Pero la televisión se puso al día nuevamente cuando la HDTV se convirtió en estándar. Luego, de nuevo, las pantallas de computadora de alta gama superaron con creces a los TV HD, como ejemplo, una pantalla del ordenador portátil Retina MacBook Pro registra 2880 × 1800 píxeles.

Pero llego el momento de que la televisión salte de nuevo. Los televisores 4K han estado disponibles en las tiendas durante algún tiempo, y los precios están cayendo enormemente, y ya hoy día es fácil comprar tv de esta categoría por menos de 400 euros.

Comparación de 4k UHD

¿Qué ofrece 4K? Para llevar la etiqueta como mínimo la pantalla debe ostentar 3840 por 2160 píxeles: cuatro veces la resolución de HDTV. Este es el mismo estándar utilizado en el cine digital.

Notará que el recuento horizontal no es de 4000 píxeles, lo cual es una fuente de confusión. El estándar de televisión, conocido como televisión de ultra alta definición, Ultra HD, UHDTV o UHD, es de 3840 por 2160 píxeles. Lo cierto es que la verdadera resolución 4K, asociada con las computadoras, es 4096x2160, agregando 256 píxeles horizontales adicionales. Es una pequeña diferencia, pero importante: para mostrar transmisiones UHD, los verdaderos monitores 4K tendrán que estirar ligeramente la imagen para que se ajuste a la pantalla o agregar una sección vertical fuera del marco.

¿Qué proporciona este océano de píxeles? Una pantalla más rica, más detallada y vibrante, más espacio y una mayor experiencia inmersiva. Los futuros estándares UHD también pueden incluir velocidades de cuadro más altas y una gama de colores más amplia.

Una escasez de contenido nativo, al menos por ahora

Actualmente, hay poco contenido 4K nativo disponible: Japón y Europa reciben transmisiones satelitales UHD limitadas, pero la mayoría del contenido 4K se puede encontrar en línea: YouTube y Vimeo admiten videos 4K, y Netflix ha comenzado a transmitir programación UHD. Fuera de estas áreas limitadas, el contenido UHD para el consumidor no existe. Los reproductores de Blu-Ray de ultra alta definición y los discos no llegarán durante varios años, y es probable que las transmisiones de televisión se pongan al día mucho después de eso. Pero la mayoría de las producciones digitales de Hollywood de hoy día se filman, al menos, con esa resolución, solo que no hay la infraestructura general necesaria para que llegue normalmente al consumidor.

Esa sorprendente experiencia que vemos ante una verdadera muestra de video UHD en una pantalla de alta calidad es casi siempre lo que vemos en ferias tecnológicas o en las tiendas especializadas que muestran grabaciones 4K desde un disco duro, o aumentan el tamaño de una fuente de 1080p a cuatro veces su resolución nativa, estimulando el comprar televisores. Por supuesto, este último enfoque hace que las imágenes sean más grandes, pero no necesariamente mejores: aunque impresionante, puede esperar una calidad visual significativamente mejorada de una fuente UHD nativa.

Unión de conexión

Otro factor limitante potencial es el rendimiento: la mayoría de los estándares de cableado y transmisión existentes simplemente no son capaces de transportar señales UHD sin una compresión significativa, lo que degrada la calidad de la imagen. Thunderbolt 2 y DisplayPort 1.2 tienen suficiente capacidad, pero lo ideal sería que cualquier pantalla que compre para entretenimiento en el hogar también tenga conexiones HDMI 2.

Atado a esto está la velocidad de actualización de los paneles UHD: 30Hz está bien para películas, pero puede dejar un rastro visible, por ejemplo, del rápido movimiento del mouse; la pantalla ideal presumiría de 60Hz a resolución completa. Asociado a esto está la capacidad de conducir millones de píxeles a una velocidad de fotogramas decente: las tarjetas de video y las GPU son obviamente una consideración importante para las computadoras.

Desarrolladores web y 4K

Varios desarrolladores ya han dado el salto a 4K como entorno de escritorio, pero la gran pregunta y preocupación es cómo 4K afectará las páginas web para los usuarios "normales", que seguirán siendo, por mucho tiempo, la inmensa y abrumadora mayoría.

Por eso el diseño de los receptores se vuelve más importante que nunca. Podríamos estar ya diseñando páginas web para aprovechar monitores de 27″. Por otro lado, un número cada vez mayor de televisores UHD serán "inteligentes" y llevarán su propio navegador incorporado. Por esto los desarrolladores web deben comenzar a considerar qué sucede con sus sitios cuando la ventana del navegador tiene 4000 píxeles de ancho.

En todo caso, la página web promedio ya tiene un tamaño de 2 MB. La resolución cuádruple de la imagen (aumentar el tamaño de la página a 8 MB) no será una solución. Tenemos que pensar de manera más práctica.

Use SVG (Scalable Vector Graphics) tanto como sea posible. Los gráficos vectoriales son inmunes a los cambios de resolución, lo que los hace perfectos para pantallas 4K y superiores.

Un estándar de imagen adaptable es un imperativo. No podemos alimentar imágenes de mapa de bits 4K a todos los dispositivos; usar <picture> es una necesidad.

Pruebas de dispositivos es también un imperativo. Necesitamos construir laboratorios de dispositivos y probar nuestros sitios en tantas plataformas como sea posible. El uso de las API de rendimiento de JavaScript, junto con la investigación de uso en los clientes, nos permitirá determinar qué tipo de contenido entregar a diferentes dispositivos bajo una variedad de perfiles de ancho de banda y casos de uso.

4K ofrece un nuevo conjunto de desafíos para el desarrollador web, pero no son insuperables: con consideración y planificación, podemos mostrar páginas web con la misma calidad en pantallas de 104″ y 4″.

Material relacionado: Dave Rupert tiene un excelente artículo sobre 4K y sus ramificaciones para desarrolladores web.

Imagen de cabecera: Roland Ally / publicdomainpictures.net (CC0 Public Domain).