Importancia de la fibra óptica para las empresas

El uso de la fibra óptica ha cobrado relevancia debido a los mayore requerimientos de las nuevas generaciones como millennials y la Generación Z.



Con la gran demanda de conectividad y las mayores velocidades de transmisión de datos, las cargas de trabajo en los Centros de Datos crecen rápidamente año con año. Los operadores y administradores ya no sólo deben preocuparse por soportar la carga y velocidades actuales, sino que deben preparar la infraestructura de red para soportar aplicaciones a futuro, un panorama donde la Fibra Óptica se presenta como una solución eficiente.





"Las empresas deben empezar a considerar más el uso de la fibra óptica debido a los requerimientos cada vez mayores de las nuevas generaciones como millennials y la Generación Z", menciona Stephen Kowal, VP de ventas de Enterprise en CommScope. "Los proveedores de servicio de entretenimiento como Netflix, cuyo principal enfoque es acercar el contenido al consumidor, requieren de una excelente conectividad y la mejor manera de tenerla es a través de la fibra óptica".

Sin embargo, para poder aprovechar todos los beneficios que la fibra puede traer son necesarios despliegues rápidos y eficientes. Implementaciones de fibra óptica más rápidas significan un tiempo más corto de salida al mercado, lo cual con la estrategia correcta puede tener un efecto positivo tanto en la inversión inicia como en los gastos operativos. Construir una infraestructura de fibra no debe significar incluir más complejidad; si se hace de la manera correcta puede ofrecer lo último en simplicidad, no sólo en la administración, sino también desde la planificación y la operación en toda la red.





A medida que las empresas continúen visualizando a la fibra óptica como una solución a las nuevas necesidades de conectividad y mayor ancho de banda, de mejor forma podrán hacer frente a los problemas de latencia y alta densificación de sus redes, ya no sólo en los centros de datos, sino de igual forma en la infraestructura de los llamados Edificios Inteligentes.

"Ya no basta con implementar soluciones de fibra en los centros de datos, en la actualidad las empresas también deben considerar a la fibra óptica a lo largo de los edificios dada la gran variedad de dispositivos que pueden estar conectados, ya sea de forma cableada o inalámbricamente. No importa si se trata de un sensor de bajo rendimiento, un servidor de banda ancha o cámaras de seguridad (AV), todos los dispositivos instalados se conectan a la red y eso se convierte en un problema porque es tanto el tráfico de datos, que se crea un cuello de botella, y es aquí es donde la fibra óptica cobra vital relevancia", añadió Stephen Kowal.

De igual forma, mientras las necesidades de los usuarios sigan creciendo y con ello continúe evolucionando la industria, se siguen desarrollando nuevos estándares mundiales que regulen el uso y despliegue de la fibra. Por ejemplo, en los últimos años la Fibra OM5 multimodo se ha convertido en un nuevo estándar que proporciona un punto de convergencia no sólo en los centros de datos, sino al mismo tiempo, para la conectividad inalámbrica y tendencias como la IoT.

Para Kowal, el hecho de que la mayoría de los edificios cuenten con conectividad Wi-Fi y demás soluciones inalámbricas implica un mayor número de usuarios haciendo uso de la red, al mismo tiempo; esto hace necesario una mayor banda ancha y, por tanto, más densificación de las redes, cuestiones que la Fibra OM5 ha podido solucionar.

"La fibra óptica multimodo OM5 es la mejor para manejar la conversión de soluciones Wi-Fi no reguladas en soluciones de RF reguladas, ya que es la mejor con la capacidad para soportar la dependencia inalámbrica que se tenga dentro de los campus o edificios. CommScope siempre ha innovado en el área de la fibra, y hemos impulsado el uso y estándares de Fibra OM5 en la actualidad ya que, además, tiene la capacidad de implementar las tecnologías de hoy y estar lista para soportar las del mañana".

Mientras la IoT sigue creciendo y 5G amenaza con su llegada, el funcionamiento correcto de la infraestructura de red de las empresas será una misión crítica para la fibra óptica, por lo que incluso hoy en día los administradores y operadores de éstas no se pueden dar el lujo de no contemplarla para sus despliegues de red.

"Es importante desarrollar hoy la tecnología con la cual se pueda innovar y afrontar el futuro, por ello cuando hablamos de edificios o ciudades inteligentes es vital hablar sobre fibra, ya que su rol es crítico teniendo en cuenta que se avecina un futuro totalmente tecnológico. A medida que la dependencia por conectividad va creciendo, CommScope como una empresa comprometida con la innovación, ha seguido buscando desarrollar soluciones que ayuden a sus clientes a afrontar los retos que hoy existen, por ejemplo con la Fibra OM5 o con nuestra plataforma de Migración a Alta Velocidad, todo en busca de asegurar un rendimiento óptimo y una infraestructura lista para dentro de 5 o 10 años", finalizó Stephen Kowal, VP de ventas de Enterprise en CommScope.









