93% confiarían en órdenes de un robot en el trabajo

De acuerdo con un estudio realizado por Oracle y Future Workplace, líderes de recursos humanos y empleados quisieran adoptar IA, pero las organizaciones están fallando al preparar a sus empleados.

El estudio "IA en el trabajo" encontró que, mientras 70 por ciento de las personas utilizan alguna forma de IA en su vida personal, sólo el 6 por ciento de los profesionales de RRHH implementan esta tecnología y solo el 24 por ciento de los empleados utilizan alguna forma de IA en el trabajo.

Se analizaron los datos de 1.320 líderes y empleados de RRHH de los Estados Unidos y se encontró que, aunque la gente está dispuesta a adoptar IA en el trabajo y entienden que hay beneficios adicionales a la automatización de procesos manuales, las empresas no están haciendo lo suficiente para ayudar a sus empleados a adoptar esta tecnología. En consecuencia, podría tener como resultado una menor productividad, obsolescencia de habilidades y pérdidas de empleo.

De igual forma, "IA en el trabajo" establece que los empleados estarían dispuestos a seguir instrucciones dadas por robots. Para determinar por qué hay tanta diferencia en la adopción de IA cuando existe la disposición a adoptarla (93 por ciento de las personas confiaría en órdenes de un robot), el estudio examinó las percepciones que líderes de RRHH y empleados tienen sobre los beneficios de IA, los obstáculos que impiden su adopción y las consecuencias en el negocio al no adoptarla.

El potencial de IA

Todas las personas entrevistadas acordaron que la IA tendrá un impacto positivo en sus organizaciones y cuándo comentaron sobre el mayor beneficio, los líderes de RRHH y los empleados dijeron que la IA aumentará la productividad. En los próximos tres años, las personas entrevistadas esperan que los beneficios incluyan:

⦁ Empleados: Mejorar las eficiencias operacionales (59 por ciento), permitir una toma de decisiones más rápida (50 por ciento), reducir significativamente costos (45 por ciento), permitir mejores experiencias para clientes (40 por ciento) y mejorar la experiencia de los empleados (37 por ciento).

⦁ Líderes de RRHH: Impactará positivamente el aprendizaje y el desarrollo (27 por ciento), la gestión del desempeño (26 por ciento), la compensación/nómina (18 por ciento) y los beneficios de reclutamiento y empleados (13 por ciento).

Preparar a la fuerza laboral

Los líderes de RRHH y empleados creen que las empresas no están haciendo lo suficiente para prepararlos. Las personas entrevistadas también identificaron una serie de obstáculos adicionales que están teniendo a las empresas:

⦁ Casi todos los líderes de RRHH (90 por ciento) están preocupados porque no podrán adaptarse a la rápida implementación de IA como parte de su trabajo y temen no tener la capacitación necesaria para adoptar está tecnología en su organización.

⦁ Mientras que más de la mitad de los empleados (51 por ciento) están preocupados por no poder adaptarse a la rápida implementación de IA, el 71 por ciento cree que las habilidades y conocimientos de IA serán importantes en los próximos tres años. El 72 por ciento de los líderes de recursos humanos comentaron que sus empresas no ofrecen ninguna forma de entrenamiento de IA.

⦁ Además de la diferencia de habilidades, los líderes de recursos humanos y empleados identificaron los costos (74 por ciento), el fracaso de la tecnología (69 por ciento) y los riesgos de seguridad (56 por ciento) como los otros obstáculos importantes para la implementación de IA en las empresas.

Pérdida de ventaja competitiva

A pesar de todas las conversaciones acerca de personas preocupadas de que la IA exista en sus lugares de trabajo, el estudio encontró que no está sucediendo lo mismo con los líderes de RRHH y empleados (79 por ciento de los líderes de recursos humanos; 60 por ciento de los empleados) creyendo que el fracaso de la adopción de la IA tendrá consecuencias negativas en sus carreras, sus colegas y en la empresa en general.

⦁ Las personas entrevistadas identificaron la reducción de la productividad, la obsolescencia de habilidades y la pérdida de empleo como las tres principales consecuencias de no adoptar IA en la fuerza laboral.

⦁ Desde el punto de vista organizacional, los entrevistados creen que adoptar IA tendrá un mayor impacto en directores y ejecutivos tomadores de decisiones. Al no poder empoderar a los equipos de liderazgo con inteligencia artificial, las organizaciones podrían perder su ventaja competitiva.

"Como muestra este estudio, la gente no le teme a que la IA tome su trabajo. Al contrario, quieren ser capaces de sacarle provecho a las innovaciones más recientes de forma rápida y fácil," dijo Emily He, vicepresidente senior de Human Capital Management Cloud Business Group, Oracle. "Para ayudar a que los empleados adopten IA, las organizaciones deben asociarse con sus líderes de RRHH para cerrar la brecha de habilidades y enfocar su estrategia de IT en implementar innovaciones simples y sólidas en los procesos de negocio existentes."