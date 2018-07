WSA: Se busca: ¡Contenido digital en el espacio global!

Regístrate ahora para participar en los World Summit Awards 2018, premios asociados y basados en los objetivos de las Naciones Unidas para la sociedad de la información.

¿Tienes un proyecto digital que aporta un valor añadido a la vida de las personas de tu país? ¿Tu innovación digital puede ser útil también en otras partes del mundo? Entonces es el momento de presentarlo a los World Summit Awards 2018!! Asegúrate de enviar la candidatura de tu proyecto antes del 31 de agosto para la preselección de tu país escribiendo a wsa@samerica.com .

¿Qué son los World Summit Awards?

Basados en una iniciativa de las Naciones Unidas, los WSA buscan implementar la agenda de las Naciones Unidas convirtiendo sus objetivos en acción a través de proyectos de contenido digital que produzcan un gran impacto y que realmente marquen la diferencia en la sociedad. Los WSA seleccionan los mejores proyectos entre los más de 180 países miembros de las Naciones Unidas y los reúne en un congreso mundial de contenido digital celebrado anualmente.

¿Cómo puedes participar?

Paso 1 - Preselecciones Nacionales.

WORLD SUMMIT AWARDS CATEGORIES

GOVERNMENT & CITIZEN ENGAGEMENT (Gobierno y compromiso ciudadano)

services | open data | democratic participation

(Servicios / Transparencia / Participación democrática)

HEALTH & WELL BEING (Salud y bienestar)

medical care | sport | lifestyle Health & Well Being

(Cuidado médico / Deporte / Estilo de vida saludable y bienestar)

LEARNING & EDUCATION (Aprendizaje y educación)

knowledge | science | skills The Learning & Education

(Conocimiento / Ciencia / Habilidades)

ENVIRONMENT & GREEN ENERGY (Medio ambiente y energías renovables)

climate | sustainable resources | agriculture

(Clima / Recursos sostenibles / Agricultura)

CULTURE & TOURISM (Cultura y turismo)

heritage | entertainment | subcultures

(Herencia / Entretenimiento / Subculturas)

SMART SETTLEMENTS & URBANIZATION (Acuerdos inteligentes y urbanización)

mobility |productive work | sustainable living

(Movilidad / Productividad en el trabajo / Vida sostenible)

BUSINESS & COMMERCE (Negocios y comercio)

innovative services | security | finance | marketing

(Servicios innovadores / Seguridad / Finanzas / Publicidad)

INCLUSION & ENPOWERMENT (Inclusión y empoderamiento)

diversity | gender | justice | human rights

(Diversidad / Género / Justicia / Derechos Humanos)

WORLD SUMMIT SPECIAL CATEGORY (Categoría especial)

YOUTH & INNOVATION CATEGORY (Innovación y juventud)

youth taking action on the SDG's | strictly for people under 30

(Jóvenes que actúan en relación los Objetivos de Desarrollo Sostenible / Exclusivamente para menores de 30 años)



Paso 2 - Gran Jurado

Tras el período de preselección, un jurado de expertos se reúne para evaluar las candidaturas y seleccionar los 40 mejores proyectos - 5 por cada categoría.

Paso 3 - Congreso mundial WSA

El último paso de los WSA globales es la celebración del concurso de contenidos en el WSA Global Congress. Los WSA recibirán en su Congreso global a los productores de contenido digital más creativos de 2018. Los ganadores tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos, crear nuevos contactos y conocer a otros expertos en el ámbito de las TIC.