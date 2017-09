Mario y Luigi cumplen 32

Hace 32 años se lanzó al mercado el primer título de Mario Bros., una joya de los videojuegos que a día de hoy sigue causando furor tanto en jóvenes como adultos. De la mano de los japoneses Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, el primer juego de Mario llegó a la consola NES (Nintendo Entertainment System) el 13 de septiembre de 1985, fecha que quedó grabada en la memoria de muchos jóvenes de la época.

Mario Bros es sinónimo de videojuegos. Independientemente si en la actualidad eres fan de consolas como Xbox o Playstation, debes saber que Mario Bros es uno de los primeros personajes que marcó todo un hito en el mundo de los videojuegos.

A lo largo de toda la historia, este popular personaje ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo, haciéndolo uno de los títulos preferidos por los jugadores y de varias generaciones. Desde su lanzamiento en la primera consola de Nintendo, la NES, ha estado presente en todas y cada una de las consolas de la compañía japonesa, logrando acaparar la atención en cada una de sus presentaciones.

Luego del enorme éxito del primer título, llegaron lanzamientos como Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Super Mario Land, Super Mario World, Super Mario 64, Super Mario Sunshine, New Super Mario Bros. Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Super Mario 3D Land, New Super Mario Bros. 2, New Super Mario Bros. U, Super Mario 3D World, Super Mario Maker, entre otros importantes.

El próximo 27 de octubre saldrá al mercado, para Nintendo Switch, la actual consola de la compañía japonesa, Super Mario Odyssey, título que promete mucho y que seguramente dará muchas horas de diversión a sus seguidores. Mario Bros es todo un clásico entre los clásicos .

