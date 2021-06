Mercado de PC crecerá 18,1% en 2021, según IDC

A pesar de las preocupaciones actuales sobre la escasez de semiconductores, el sector de las PC sigue siendo uno de los muchos mercados de tecnología de consumo que está prosperando. Según un nuevo pronóstico Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de International Data Corporation (IDC), se espera que los envíos de PC crezcan 18,1% en 2021 con envíos de poco más de 357 millones de unidades.

Si bien IDC aún espera que el crecimiento de las computadoras personales caiga ligeramente en 2022 (-2.9%), la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) general de cinco años sigue siendo positiva en el 3%.

"Seguimos recibiendo una gran cantidad de preguntas sobre la creciente escasez de semiconductores y su impacto en las PC, pero es importante pelar la cebolla porque están sucediendo muchas cosas debajo de la cadena de suministro de PC", dijo Ryan Reith, vicepresidente de programas de Rastreadores de dispositivos móviles en todo el mundo de IDC.

"No debatimos que el mercado general de semiconductores esté restringido en este momento, pero para el mercado general de PC es una narrativa muy diferente a la de los años previos a la pandemia. Antes de 2020, el mercado estaba sufriendo escasez de CPU y, en menor medida, memoria limitada y suministro de paneles. Ahora el enfoque está en los componentes de menor precio, como los controladores de panel de portátiles, los códecs de audio, los sensores y los circuitos integrados de administración de energía (PMIC). No obstante, sin el 100% de las piezas, un sistema terminado no podría ser despachado, por lo que un cuello de botella es siempre un cuello de botella ".

"Hay un denominador común entre las piezas que escasean (circuitos integrados de automóviles, sensores, PMIC, controladores de pantalla), que es que utilizan la misma tecnología de nodos de 40 nm o más", explicó Mario Morales, vicepresidente de programa de Semiconductores.

"Los nodos de tecnología madura representan más del 50% de toda la capacidad en la industria de los semiconductores y los proveedores solo están aumentando la capacidad gradualmente a medida que priorizan los segmentos más grandes de su negocio e invierten más en los nodos principales y de vanguardia. IDC espera que la escasez comenzará a disminuir a fines del tercer trimestre de este año. No se espera un balance upstream más amplio de la industria hasta la primera mitad de 2022 ".

A medida que avanzan las cosas, hay puntos en común entre los tres principales segmentos del mercado de PC: consumidor, educación y comercial. Todos estos tienen una necesidad desesperada de inventario. Desde la perspectiva de IDC, el segmento de consumidores tiene la mayor ventaja de cara al futuro en comparación con los niveles prepandémicos, seguido de la educación y luego el comercial. La mayoría de las regiones del mundo todavía tienen un inventario de canales muy por debajo de lo normal y los pedidos cancelados no forman parte de las discusiones de hoy. La demanda sigue siendo alta y la oferta sigue restringida.

"A medida que continúe la escasez de componentes durante el próximo año, anticipamos que al menos algunos de los compradores se conformarán con computadoras de escritorio en lugar de computadoras portátiles, ya que la urgencia de la demanda de cualquier tipo de PC sigue siendo bastante alta", dijo Jitesh Ubrani, gerente de investigación del IDC Worldwide Mobile Device Trackers. "A más largo plazo, también se espera que el ciclo de actualización del consumidor se reduzca ligeramente, ya que la pandemia ha elevado el perfil de las PC y los consumidores continúan gastando más tiempo y dólares en juegos de PC y consumo de contenido".

Nota: Las PC incluyen computadoras de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo y no incluyen tabletas ni servidores x86. Las tabletas desmontables y las tabletas tipo pizarra forman parte del Rastreador de dispositivos informáticos personales, pero no se tratan en este comunicado de prensa.

