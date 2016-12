Datos mundiales anuales sobre las TIC en informe oficial 2016 de la UIT

El informe "Medición de la Sociedad de la Información" realizado anualmente por la UIT destaca que las conexiones en línea a escala global siguen aumentando.

• Informe "Medición de la Sociedad de la Información" realizado anualmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) destaca que las conexiones en línea a escala global siguen aumentando.

• Panorama mundial todavía presenta enormes oportunidades de inversión para que el sector privado conecte a los países que carecen de la tecnología adecuada en el sector de las comunicaciones.

• Corea del Sur lideró por segundo año consecutivo el índice de desarrollo (IDI).

• En América Latina, el documento destacó países como Bolivia y México lograron avances notables en la tabla de clasificación.

• Hay casi tantas suscripciones de celulares como habitantes del planeta y el 95% de la población mundial vive en un área cubierta por una señal celular móvil.

Geneva, 22 noviembre 2016: Informe anual de la UIT sobre las TIC y clasificaciones de países según el Índice de Desarrollo de las TIC.

Del Informe anual de referencia de la UIT, Medición de la Sociedad de la Información, publicado hoy, se desprende que el mundo está cada vez más conectado y que el sector privado aún dispone de ingentes oportunidades de inversión para conectar a quienes carecen de conexión.

Se considera generalmente que el Informe Medición de la Sociedad de la Información constituye el repositorio de análisis y datos generales sobre el desarrollo mundial de las TIC más fiable e imparcial del mundo, y que es ampliamente utilizado por gobiernos, organizaciones internacionales, bancos de desarrollo y analistas del sector privado a escala internacional.

"Para que más personas puedan estar en línea, es importante centrarse en reducir las desigualdades socioeconómicas generales", afirmó el Secretario General de la UIT, Sr. Houlin Zhao. "El hecho de que las personas utilicen o no Internet depende en gran medida de su nivel de educación e ingresos. Las TIC serán esenciales en el cumplimiento de todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en cuyo proceso despunta el importante papel que desempeña este Informe. Sin mediciones ni información, no podríamos seguir la evolución de los avances realizados ni identificar los ámbitos que exigen la adopción de medidas. Por este motivo, la UIT reúne datos y publica cada año este importante Informe", adujo.

La República de Corea encabeza la clasificación del IDI de 2016 por segundo año consecutivo. Entre los 10 países con el mayor IDI de 2016 figuran otras dos economías de la región de Asia y el Pacífico y siete países europeos. Tres estados insulares del Caribe –Saint Kitts y Nevis, Dominica y Granada– se hallan entre los países más dinámicos, tras haber mejorado notablemente sus indicadores y su puesto en dicha clasificación.

"Los resultados de este año muestran que casi la totalidad de los 175 países cubiertos por el índice mejoró sus indicadores entre 2015 y 2016", declaró el Sr. Brahima Sanou, Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, la cual se encarga de elaborar este informe anual. "Durante el mismo periodo, se registraron mejoras en la utilización de las TIC más importantes que las relacionadas con el acceso, principalmente, como resultado de un notable incremento en la tasa de adopción de la banda ancha móvil a escala mundial. Ello ha permitido a un creciente número de personas, en particular, del mundo en desarrollo, unirse a la sociedad de la información y beneficiarse de los numerosos servicios y aplicaciones que se proporcionan a través de Internet."

Penetración TIC 2016 (*) por región



Medición de la adopción móvil

Se ha realizado un amplio seguimiento de la tasa de adopción de la telefonía móvil, con arreglo a los datos sobre abonos a servicios móviles celulares que los reguladores y operadores recopilan y difunden periódicamente y a los que puede accederse con facilidad. A finales de 2016, existían casi tantos abonos a servicios móviles celulares como personas en el mundo y el 95% de la población mundial vivía en zonas cubiertas por una señal móvil celular. No obstante, habida cuenta de que muchas personas disponen de varios abonos o dispositivos, es preciso realizar otro tipo de mediciones para evaluar con precisión la tasa de adopción móvil.

Suscripciones celulares-móviles en el mundo y penetración por población, 2008-2016*



Infrautilización del potencial de internet

Actualmente, Internet constituye una herramienta cada vez más omnipresente, abierta, rápida y rica en contenidos, que ha transformado el modo en que muchas personas viven, se comunican y hacen negocios, brindando ingentes beneficios a las personas, los gobiernos, las organizaciones y el sector privado. Sin embargo, muchas personas siguen sin utilizar Internet y numerosos usuarios no explotan plenamente su potencial.

La mayoría de las personas tiene acceso a servicios de Internet, pero muchas de ellas no los utilizan. La difusión de las redes 3G y 4G en todo el mundo permite que cada vez más personas tengan acceso a Internet. En 2016, las redes de banda ancha móvil daban servicio al 84% de la población mundial, no obstante, con una tasa de penetración del 47,1%, el porcentaje de usuarios de Internet sigue siendo muy inferior al de personas con acceso a la red. Si bien la instalación de infraestructuras resulta crucial, siguen existiendo obstáculos importantes, tales como los elevados precios, que impiden la integración de más personas en el mundo digital.

Aún no se ha explotado todo el potencial de Internet. Los usuarios de Internet con niveles educativos más altos utilizan servicios más avanzados, como los de cibercomercio y los servicios financieros y gubernamentales en línea, en mayor grado que los usuarios de Internet con niveles de educación e ingresos inferiores, quienes usan Internet sobre todo con fines lúdicos y comunicativos. Este dato sugiere que muchas personas siguen sin aprovechar todas las oportunidades que brinda Internet.

La brecha de género

Cuando revisamos los datos divididos por género encontramos que en la mayoría de los países hay una mayor proporción de hombres usando internet. Esta diferencia se refleja a escala global, donde la ITU reporta una brecha de género de 12%. Solo en unos pocos países, particularmente en Europa y América, vemos más mujeres que hombres usando internet. Los datos también destacan diferencias significativas entre paises "desarrollados" y "en vías de desarrollo".



Búsqueda de una estrategia de desarrollo más integral

El acceso a Internet no es suficiente; los responsables de la elaboración de políticas deben abordar las desigualdades socioeconómicas generales y ayudar a las personas a adquirir las competencias necesarias para aprovechar plenamente Internet. Este concepto se ajusta a una estrategia de desarrollo más integral, como la adoptada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual pone de relieve que los desafíos del desarrollo están interconectados y no pueden superarse de forma aislada.

Muchas personas siguen sin tener o utilizar un teléfono móvil. Los datos de los hogares de los países en desarrollo muestran que una parte significativa de la población no utiliza en absoluto los servicios celulares móviles. En las economías en desarrollo en las que se dispone de datos recientes sobre los hogares, alrededor del 20% de la población sigue sin utilizar un teléfono móvil.

Muchas de las personas que no poseen o no utilizan un teléfono móvil pertenecen al segmento de población más joven (5-14 años) o al de edad más avanzada (más de 74 años). En estos grupos de edad, las tasas de penetración en términos de utilización y posesión son mucho más bajas que en el resto de los segmentos. Con respecto al grupo de entre 15 y 74 años, el 85% o más posee o utiliza un teléfono móvil en los países en los que se dispone de datos. No obstante, esta situación está cambiando.

Avances en los países menos adelantados – Los precios de los servicios móviles celulares siguieron disminuyendo en 2015 y su caída fue aún más pronunciada que en años anteriores. Por primera vez, el coste medio de la cesta de servicios móviles celulares (que incluye 100 SMS y 30 llamadas móviles al mes) en los países en desarrollo representó menos del 5% del INB per cápita.

Los países menos adelantados (PMA) registraron una caída del 20% en los precios de estos servicios, es decir, la mayor reducción en cinco años. La caída de los precios está vinculada a la creciente disponibilidad de paquetes de prepago que incluyen SMS y llamadas locales.

La asequibilidad es el principal obstáculo a la adquisición de teléfonos móviles. Con frecuencia, el principal obstáculo a la adquisición de un teléfono móvil no es el coste de los servicios en sí, sino el precio del dispositivo. El hecho de que no se perciban sus ventajas constituye otro inconveniente importante. En las comunidades donde la tasa de adopción móvil es baja, se considera que el uso del teléfono móvil tiene menos beneficios porque sólo un número reducido de personas utiliza este medio de comunicación. Entre otros obstáculos figura asimismo la carencia de las competencias de TIC necesarias para acceder a Internet a través de un teléfono móvil.

En términos de paridad del poder adquisitivo (PPA), los servicios móviles celulares son más baratos en Asia y el Pacífico que en el resto de las regiones. Esta región alberga a los países con las cestas de precios de servicios móviles celulares más bajos del mundo: Sri Lanka y Bangladesh. En dichos países, las tarifas ascienden a 2,45 y 4,14 USD (PPA) al mes.

Los precios de los servicios de banda ancha fija siguieron descendiendo notablemente en 2015, pero se mantuvieron elevados –y claramente inasequibles– en varios PMA. A escala mundial, el precio de la conexión básica de banda ancha fija ha descendido de unos 80 USD al mes en 2008 a 25 USD en 2015, lo cual equivale a una reducción de la relación entre el precio y el INB per cápita de más del 90% al 14%. En los PMA, un plan de banda ancha fija con un mínimo de 1 GB de datos al mes sigue correspondiendo a más del 60% del INB per cápita.

La banda ancha móvil es más barata y ofrece una mayor disponibilidad que la banda ancha fija, pero aún no se ha implantado en la mayoría de los PMA. A escala mundial, los precios de los servicios de banda ancha para dispositivos móviles han disminuido de una media de 29 USD (PPA) al mes en 2013 a 18 USD (PPA) en 2015.

Sólo se ofrecen servicios de banda ancha móvil en el 38% de los PMA, no obstante, en los países en que se ofertan, las tarifas de los servicios para dispositivos móviles se han reducido en más del 50% durante el periodo comprendido entre 2012 y 2015. Actualmente, dichas tarifas representan el 11% del INB per cápita. Dicho esto, cabe señalar que la banda ancha móvil no siempre puede reemplazar el acceso de banda ancha fija a Internet, especialmente, puesto que el sector empresarial y un creciente número de aplicaciones requieren velocidades más altas y una conexión de mayor calidad.

Primeros países por Índice de Desarrollo TIC (IDI) 2016



Comparaciones regionales

Europa sigue en cabeza en lo referente al desarrollo de las TIC, con el valor de IDI medio más alto del mundo (7,35). En general, los países europeos han liberalizado los mercados de telecomunicaciones y presentan indicadores elevados en términos del acceso a las TIC, su utilización y los conocimientos en la materia.

En América USA se mantiene como país en la mejor clasificación, pero son países de América Latina, y el Caribe, en particular St. Kitts and Nevis, Bolivia y México, lograron avances notables con respecto a sus valores de IDI. Al igual que en otras regiones, el aumento del número de abonos a servicios de banda ancha móvil influyó especialmente en estos resultados.

Es sí como, en América, después de USA (posición global 15), los países con mejor índice IDI son Canadá (posición global 25), St. Kitts and Nevis (en el puesto global 34 y el de mejor desempeño en cuanto a crecimiento en la tabla), Barbados (posición global 35), Uruguay (47), Argentina (55), Chile (56), Costa Rica (57), Brasil (63) y Bahamas (64).

Dominica (posición global 69), Granada (74) y Bolivia, aunque no alcanzaron las primeras posiciones, destacaron en crecimiento al subir 8 puestos para los países caribeños y 6 peldaños para Bolivia, que mejoró del lugar 117 (año 2015) al 111 en 2016.



La Comunidad de Estados Independientes (CEI) es la región más homogénea en términos de desarrollo de las TIC. Casi todos los países de la región de la CEI presentan valores de IDI superiores a la media mundial. Todos los países mejoraron sus indicadores como resultado del incremento de las tasas de penetración de la banda ancha móvil y móvil celular.

En cambio, la región de Asia y el Pacífico es la más heterogénea. Las siete economías principales de la región de Asia y el Pacífico presentan indicadores de IDI superiores al 7,50 y se hallan entre los países que ocupan el cuartil más alto de esta clasificación en 2016. La región también comprende varios países que mejoraron significativamente sus valores de IDI y su puesto en la clasificación durante el año, por ejemplo, Bhután, Myanmar y Malasia. Sin embargo, nueve de los 34 países de la región, incluidos varios con una elevada densidad de población, ostentan el título de países menos conectados (PMC).

Los Estados Árabes se caracterizan por una gran diversidad en lo que se refiere al desarrollo de las TIC. Los cinco países con los mejores indicadores de la región de los Estados Árabes son economías ricas en petróleo, sin embargo, esta región también incluye varios países de bajos ingresos, tres de los cuales son PMC. Estos datos apuntan a que la brecha digital entre los PMC y los países más prósperos de la región puede estar aumentado.

África está trabajando para mejorar sus valores de IDI. En 2016, el indicador de IDI medio de la región de África rondó los 2,48 puntos, un valor ligeramente superior a la mitad de la media mundial de 4,94. La mayoría de los 39 países africanos clasificados en el IDI de 2016 son PMA. Este dato refleja que el nivel de desarrollo económico de la región es menor, lo cual obstaculiza el desarrollo de las TIC. El valor que más creció fue el relativo al número de abonos a servicios de móviles celulares, en contraste con otras regiones, en las que el número de abonos a servicios de banda ancha móvil fue el que registró el mayor incremento.

IDI por región, 2015-2016



Nota: La Región África de la UIT no incluye a los Estados Árabes de África del Norte.