Empresas impulsan IoT en México; logística y actividad industrial, principales rubros de crecimiento

La inversión en el entorno del Internet de las Cosas (IoT) en México superó en 2015 los US $1.900 millones de dólares, de acuerdo con información provista por la consultora IDC a 5G Americas, destacando la participación del sector empresarial.

Las empresas invirtieron aproximadamente US $1.358 millones en 2015, aproximadamente el 70 por ciento de la cifra estimada por IDC para México en ese año, destacando los sectores de Industria (US $534 millones) y Logística (US $328 millones). Además de estos usos, las actividades como seguros, agronegocios y comercio minorista fueron impulsores de inversión para IoT.

Aunque aún se encuentra en sus inicios, el segmento de consumo masivo comenzó a dar señas de vitalidad al representar el 17 por ciento de la inversión en IoT con dispositivos conectados (smartphones, tabletas, computadoras portátiles) concentrando la mayor parte del monto. Sin embargo, los vehículos conectados, salud y la tecnología vestible (wearables) comenzaron a ser protagonistas en el mercado consumidor e impulsaron la inversión en IoT.

El sector gubernamental concentró el 13 por ciento restante de la inversión distribuida principalmente en proyectos de SmartCities o ciudades "inteligentes", con US $154 millones como inversión. Elementos como SmartGrid, el control del patrimonio gubernamental y el transporte público completan la lista de categorías en las que se registró inversión gubernamental.

Según las cifras de IDC, México posee una baja penetración de smartphones (68,3 millones de aparatos en una población de 119,7 millones) por un disparejo desarrollo económico y de infraestructura. De esta manera, sólo una parte de la población y las empresas adoptan nuevas tecnologías y tienen la disposición de pagar por esto. Por su parte, el Gobierno apenas comienza a innovar con el uso de distintas tecnologías como IoT.

El crecimiento de IoT por medio de redes celulares en México creará un incremento en tráfico que redundará en una mayor demanda por capacidad por parte de los operadores móviles del país. Para enfrentar este aumento en tráfico originado por IoT, junto al incremento que surgirá como consecuencia de un mayor número de usuarios con acceso a servicios de banda ancha móvil, es necesario que la cantidad de espectro radioeléctrico entregado a los operadores se incremente en los próximos años.

En la actualidad, según datos recopilados por 5G Americas, los operadores móviles de México cuentan con 314 MHz para ofrecer servicios móviles.

