Pasos claves para una estrategia exitosa multicloud

La transformación digital sugiere cambios en todos los niveles de las organizaciones y multicloud es resultado de ello. Diseñar una estrategia exitosa será clave para el futuro del negocio.

En redacciones pasadas decíamos: "¡Abran paso! multicloud está aquí", y la verdad es que no había mejor título para anunciar la llegada de una tecnología que, bajo modelo de servicio, busca optimizar temas de almacenamiento, seguridad, disponibilidad y rendimiento de manera ágil y flexible, para simplificar la gestión de eso que hoy conocemos como infraestructuras de TI híbridas.

Sin embargo, a pesar de que existe suficiente conciencia sobre sus bondades, TI tiene un rol estelar en todo esto y es que el enfoque estratégico es lo que permitirá trazar una ruta de acción que resulte clave para una estrategia multicloud exitosa:

¿Partner o proveedor?

Puede que suene parecido, pero lo cierto es que existe una diferencia significativa en ambos conceptos. No profundizaremos en los pro y los contras, pero digamos que por un lado tienes servicio, acompañamiento, expertise y del otro lado, una opción paquetizada que no necesariamente responde al right size del negocio.

No sabemos cuál sea la mejor solución: partner, proveedor o incluso ambas. Lo cierto es que es importante tomar una decisión capaz de habilitar soluciones que se ajusten a las necesidades del negocio.

La fiesta de la innovación

Según un estudio realizado por Fujitsu y PAC a 400 líderes de TI en ocho países, la industria califica la TI híbrida como crítica o de gran importancia para el negocio.

Si esto está claro, tienes la carta ganadora. La innovación es clave en este tema y promoverla, garantizará la simplificación de la infraestructura, la consolidación de sistemas y servicios en soluciones completas, capaces de impactar de manera positiva en los objetivos de la organización. La pregunta es: ¿Está la unidad de TI promoviendo iniciativas de innovación o hacen las veces de operadores?

Tan segura como el azul del cielo

No hay dudas, una estrategia multicloud puede elevar la eficiencia de la empresa a niveles exponenciales. Sin embargo, la seguridad para estos entornos es un tema complejo que requiere de conocimiento especializado, monitoreo proactivo y otra serie de acciones que deben garantizar la integridad de esa infraestructura que concentra datos vitales para la organización, sus clientes y usuarios.

(*) belloa@daycohost.com