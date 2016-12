El futuro de XaaS

XaaS está provocando cambios en los modelos de negocio, incluyendo nuevas magnitudes de productividad, escalabilidad mejorada, reducción de los tiempos de respuesta y nuevas ventajas en servicios TI.

El auge que la tecnología disruptiva está experimentando a escala global sirve de punto de inflexión digital, empujando a las empresas a avanzar hacia la convergencia digital entre modelo de negocio, productos y cadena de valor – cada uno transformándose tan rápido como los ejecutivos lo permiten.

La adopción de nuevas tecnologías digitales y modelos de negocio hacen que la propuesta de valor de las compañías se haya vuelto volátil. Si no es cuidadosamente evaluada y planificada puede resultar incluso disruptiva para las operaciones de negocio.

En el mundo de los negocios, la era digital está adquiriendo mayor predominio cognitivo computacional, y las empresas que no tengan en cuenta las nuevas tendencias en tecnología quedarán fuera del mercado. ¿Cómo conseguimos valor agregado en medio de esta disrupción digital? ¿Qué modelos de negocio están liderando el cambio en la industria? ¿Por qué tenemos que pensar de forma diferente?

El negocio digital es un camino transformacional y hoy en día no todas las empresas están preparadas para recorrerlo. De acuerdo con el estudio realizado por el Centro Global de Transformación Digital de los Negocios, 4 de cada 10 empresas representativas de cada industria será desplazada por la disrupción digital en los próximos 5 años y tan solo el 25% de las empresas han tomado una actitud pro-activa con respecto este paradigma digital.

Las empresas necesitan adoptar y transformarse de acuerdo al paradigma digital disruptivo, pero esto depende de las dotes de observación de los líderes empresariales. Esta era existe y sobrevive en mercados complejos gracias al compromiso y la velocidad a la que los ejecutivos asumen los cambios, y, honestamente, los ejecutivos que se resistan a mantener el ritmo de cambio son susceptibles de ser sustituidos por recién llegados o por otros que sí acepten el cambio. Es una tendencia que ya hemos visto a nivel mundial con la evolución del cargo de CIO.

Estamos transitando un proceso de cambios de gestión y de management en lo denominado por Gartner como Bimodal IT, que no solo afecta al área de IT sino también a la planificación estratégica de la organización. Estas dos modalidades que trabajan de manera conjunta se definen por un lado con la trilogía dinámica de Innovación-Agilidad-Riesgo frente a la tradicional Capital-Marca-Clientes.

La transformación digital tiene un potencial basado en cambio de paradigmas, donde reemplazará modalidades tradicionales de negocio por nuevos, modificando mercados de manera rápida nunca antes vividos en la historia.

Una de las tecnologías que ocupa el centro de atención a nivel regional son los servicios en la nube. De acuerdo al IDC, el 66% de las organizaciones en Latinoamérica está usando o planea implementar algún tipo de servicio en la nube.

XaaS "todo como un servicio" (Everything as a Service), que hace referencia a servicios a los que se puede acceder "on-demand" en internet a través de la nube, está provocando cambios en los modelos de negocio, incluyendo nuevas magnitudes de productividad, escalabilidad mejorada, reducción de los tiempos de respuesta y nuevas ventajas en servicios TI.

El concepto XaaS surgió primero como término reconocido y después se convirtió en un secreto a voces, quedando integrado en la generación de valor empresarial. Es uno de los temas "calientes" y servicios que las empresas latinoamericanas han de tener en cuenta, si es que todavía no lo han hecho, pero también requiere de asesoramiento especializado, formación y colaboración.

El futuro en los negocios que genera el XaaS, suma al tradicional concepto de Cloud Computing de Almacenar, Construir y Consumir servicios de la Nube, a ampliar la cadena de valor empresaria en términos de BaaS, es decir, INTEGRAR valor en la cadena de servicios que aporten las empresas en esta transformación digital como Business as a Service.

