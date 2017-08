Así usan IoT las empresas para satisfacer la demanda de los consumidores

• Calculan que para 2020 las empresas invertirán $500 mil millones de dólares en tecnología IoT. El desarrollo tecnológico acelerado, así como la necesidad de conexión por parte de los usuarios, ha ocasionado que la inversión en la industria de la Internet de las Cosas (IoT) también crezca a pasos agigantados. Para 2020 Accenture calcula que las corporaciones invertirán un total de $500 mil millones de dólares en la tecnología IoT1. De esta forma, a medida que los consumidores sigan utilizando la tecnología IoT para tener un acceso inmediato a la información y mejorar la eficiencia de su conexión, las empresas se interesan cada vez más en ella. Para Jessica Epley, especialista en Desarrollo de Contenido de CommScope "las grandes empresas hoy ya no están satisfechas con cumplir las necesidades de los consumidores, sino que desean superar sus expectativas, y ofrecer rápida y eficientemente productos, servicios y experiencias positivas, con acceso en tiempo real a la información que necesitan. Por ello deben considerar tres aspectos que los consumidores actuales demandan". Los consumidores desean ágil acceso a productos de calidad Hoy los consumidores tienen acceso a muchas opciones de productos, por lo que la importancia de la calidad y confiabilidad será fundamental. De igual forma, los clientes pueden buscar información de compra más rápido, lo que ha disminuido los ciclos de compra y ha acelerado la expectativa en la entrega de productos. "Un ejemplo sobre como la IoT puede impulsar la producción y calidad de los productos es una plataforma de VeriSolutions, utilizada para brindar soluciones inteligentes vinculadas al área de restaurantes", agregó Jessica Epley. "Ésta incluye sensores que miden los datos sobre la humedad y temperatura con el objetivo de asegurar que se cumplan las medidas de seguridad en gastronomía". Los consumidores demandan acceso constante a servicios accesibles Además de un acceso ágil, los consumidores esperan que las industrias de todo tipo ofrezcan servicios rápidos y accesibles. Un ejemplo sobresaliente de la implementación de IoT para prestar servicios a los clientes en poco tiempo es el modelo de Centro de Logística de Amazon Prime Now. De igual forma, el uso de dispositivos IoT en la industria de atención médica también está en ascenso. Hoy existen camas inteligentes que detectan si los pacientes intentan levantarse, además de dispensadores de medicamentos en el hogar que notifican si el paciente no tomó la medicación. Estos dispositivos inteligentes garantizan que los clientes reciban servicios personalizados con un mayor nivel de excelencia. Los consumidores demandan experiencias óptimas en todas las industrias La experiencia del consumidor es un factor extremadamente importante para tener éxito, y la tecnología IoT brinda la posibilidad que muchas industrias puedan cumplir con estas demandas. "Como consumidores queremos tener experiencias positivas en todos sectores: desde estacionar el auto rápidamente, hasta recintos deportivos inteligentes; y en la actualidad son muchas las marcas que utilizan dispositivos inteligentes para compartir recursos que optimicen la experiencia del consumidor con un producto o servicio", mencionó la especialista en Desarrollo de Contenido de CommScope ¿De qué manera las empresas pueden aprovechar la IoT? Cuando las empresas se deciden a incorporar o expandir la tecnología IoT, existen una serie de pasos que deben considerar durante su implementación: desde el desarrollo de programas piloto, hasta el exhaustivo trabajo para tomar decisiones con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente. Las compañías deben asegurar que la infraestructura de la red pueda manejar el incremento masivo de datos IoT. "El éxito de la tecnología IoT depende en gran medida de una infraestructura integrada y de alto desempeño. Si las empresas comprenden esto, pueden aprovechar esta tecnología para tener acceso a información importante, ofrecer productos o servicios de manera eficiente, además de asegurarse de que los clientes tengan experiencias óptimas con la marca", finalizó Jessica Epley, especialista en Desarrollo de Contenido de CommScope 1Accenture Technology Vision 2016 Report Acerca de CommScope: CommScope (NASDAQ: COMM) Ayuda a las empresas alrededor del mundo a diseñar, construir y gestionar sus redes cableadas e inalámbricas. Nuestro amplio portafolio de infraestructura de red incluye algunas de las soluciones inalámbricas y de Fibra Óptica más vastas e innovadoras del mundo. Nuestro talentoso y experimentado equipo global está encaminado a ayudar a los clientes a incrementar su ancho de banda, maximizar su capacidad existente, mejorar el rendimiento y disponibilidad de la red, aumentar la eficiencia energética y simplificar la migración de tecnología. Usted encontrará nuestras soluciones en los más grandes edificios, recintos y espacios al aire libre; en Centros de Datos y edificios de todas las formas, tamaños y complejidades; en sitios con redes celulares e inalámbricas; en oficinas centrales de telecomunicaciones y cabeceras de cable; en despliegues de FTTx; aeropuertos, trenes y túneles. Las redes vitales de todo el mundo funcionan con soluciones CommScope.

