5g cerca de sumar 500 mil millones de conexiones

• Las conexiones 5G crecen un 28% para llegar a 56,5 M en Norteamérica

• Las conexiones 5G globales alcanzan los 438 millones en el tercer trimestre de 2021: un aumento del 19,6% desde el segundo trimestre

• 185 redes comerciales 5G implementadas en todo el mundo



BELLEVUE, Washington - Las conexiones inalámbricas 5G globales alcanzaron los 438 millones para el tercer trimestre de 2021 y están en camino de superar los 540 millones para fin de año, según datos de Omdia, reportó 5G Americas, la asociación comercial de la industria inalámbrica y voz de 5G y LTE para América.

Chris Pearson, presidente de 5G Americas, dijo: "A pesar de los tiempos difíciles con los problemas de la pandemia COVID-19, la adopción de 5G continúa a un ritmo rápido, ya que las comunicaciones y la conectividad han tomado un lugar central".

Según los datos más recientes de Omdia, el mundo agregó 72 millones de conexiones 5G entre el segundo y tercer trimestre de 2021, aumentando 19,6% de 366 millones a 438 millones (lo que refleja una reestructuración a la baja de las conexiones del segundo trimestre). A este ritmo de crecimiento, se espera que 5G duplique con creces la cantidad de conexiones en 2020 y se prevé que alcance los 540 millones en todo el mundo para finales del año calendario.

De cara al futuro, Omdia estima que las conexiones 5G globales alcanzarán los 4.800 millones para fines de 2026. De eso, se espera que 516 millones provengan de América del Norte y 301 millones de América Latina y el Caribe.

La analista principal de Omdia, Kristin Paulin, dijo: "Si bien Oceanía Asia oriental y sudoriental, que incluye a China, representará más de la mitad de todas las suscripciones 5G a fines de 2026, América logrará obtener una porción del 17% después crecer 1.000% de 2021 a 2026".

Por región, América del Norte tenía un total de 56,5 millones de conexiones 5G a finales del tercer trimestre de 2021, lo que supone una adición de 12,5 millones de conexiones 5G, una ganancia del 28 por ciento trimestre a trimestre. Además, tenía 505 millones de conexiones LTE a fines del tercer trimestre de 2021.

4G LTE sigue siendo la tecnología celular inalámbrica dominante en América Latina y el Caribe con 484,6 millones de conexiones. Eso representa un crecimiento anual del 21 por ciento con la adición de 82,8 millones de nuevas suscripciones LTE año tras año.

Según José Otero, vicepresidente para el Caribe y América Latina de 5G Americas, "Con 16 implementaciones comerciales en la región del Caribe y América Latina, 5G continúa avanzando. En los próximos años, a medida que se disponga de más espectro, cobertura mejorada y dispositivos, las conexiones 5G aumentarán sustancialmente en la región ".

En general, la cantidad de redes comerciales 5G ha llegado a 185, según datos de TeleGeography y 5G Americas. Se espera que ese número alcance 220 para fines de 2021 y 329 para fines de 2023, lo que representa un fuerte crecimiento de la inversión en redes 5G en muchas regiones del mundo.

La cantidad de implementaciones de redes 5G y 4G LTE se resumen a continuación:

5G:

Global: 185

América del Norte: 10

Caribe y América Latina: 16



4G LTE:

Global: 693

América del Norte: 19

Caribe y América Latina: 127





Los miembros de la Junta de Gobernadores de 5G Americas incluyen Airspan Networks Inc., Antel, AT&T, Ciena, Cisco, Crown Castle, Ericsson, Intel, Liberty Latin America, Mavenir, Nokia, Qualcomm Incorporated, Samsung, Shaw Communications Inc., T-Mobile US , Inc., Telefónica, VMware y WOM.