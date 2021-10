Las conexiones 5G crecen rápidamente en todo el mundo

• Número de conexiones 5G en Norteamérica crece 67%.

• Las conexiones 5G globales alcanzan los 429 millones en el segundo trimestre de 2021: 41% más que en el primer trimestre.

• 182 redes comerciales 5G implementadas en todo el mundo.



La adopción por parte de los suscriptores de la quinta generación de tecnología inalámbrica ("5G") ha aumentado significativamente, ya que las conexiones inalámbricas 5G globales para el segundo trimestre de 2021 alcanzaron los 429 millones, según datos de Omdia, reportaron desde 5G Americas, la asociación comercial de la industria inalámbrica y voz de 5G y LTE para América.

Chris Pearson, presidente de 5G Americas, dijo: "5G está progresando a un ritmo muy rápido. Sin embargo, el ritmo de captación de suscriptores es solo el comienzo. 5G será fundamental para una nueva era de innovación tecnológica en todo el mundo".

Según Omdia, el mundo agregó 124 millones de conexiones 5G entre el primer y el segundo trimestre de 2021, aumentando 41% desde 305 millones a 429 millones. 5G sigue en camino de triplicar el número de conexiones en 2020 y se prevé que alcance los 692 millones en todo el mundo a finales del año calendario.

Además, diez redes comerciales 5G se lanzaron a en todo el mundo en el segundo trimestre de 2021, lo que eleva el total global a 182 redes, según datos de TeleGeography. Se espera que ese número llegue a 220 para fines de 2021 y 323 para fines de 2023.

Las proyecciones futuras para 5G y 4G LTE de Omdia siguen siendo saludables, con estimaciones de conexiones 5G globales que alcanzarán los 4,7 mil millones en 2026. De eso, se espera que 512 millones provengan de América del Norte y 277 millones en América Latina y el Caribe.

La analista principal de Omdia, Kristin Paulin, dijo: "Hay varios factores que están impulsando la adopción de 5G en América del Norte, incluida la creciente cobertura de 5G, la ausencia de diferenciación del plan de servicio 5G, las promociones de dispositivos 5G y el comienzo de contenido rico en 5G integrado".

Por región, los datos de Omdia indican que América del Norte tenía un total de 44,6 millones de conexiones 5G a finales del segundo trimestre de 2021, lo que supone una adición de 17,9 millones de conexiones 5G y un crecimiento del 67 por ciento trimestral. Además, tenía 501 millones de conexiones LTE al final del segundo trimestre de 2021, lo que marca una disminución trimestral del 0,66 por ciento en LTE.

En su primer año de disponibilidad comercial en América Latina y el Caribe, las conexiones 5G llegaron a 15.706, lo que incluye 11.655 nuevas incorporaciones el año pasado. LTE sigue siendo la tecnología celular inalámbrica dominante en la subregión con 454,8 millones de conexiones, una adición de 71 millones de nuevas suscripciones LTE año tras año, lo que representa un crecimiento anual del 18,4 por ciento.

Según José Otero, vicepresidente para el Caribe y América Latina de 5G Americas, "la expansión geográfica en curso de las redes mejoradas de banda ancha móvil, junto con la mayor disponibilidad de teléfonos que soportan esta tecnología, está impulsando la adopción de 4G en mercados como Brasil, Colombia y México. Sin embargo, en el otro extremo del espectro, 2G y 3G continúan perdiendo suscriptores a medida que los operadores comienzan a planificar su desconexión y se preparan para la inminente demanda del mercado masivo de servicios 5G, que se espera comience en 2024 ".

En resumen, implementaciones de redes 5G y 4G LTE a septiembre de 2021, según TeleGeography y 5G Americas:

5G:

Global: 182

América del Norte: 10

Caribe y América Latina: 15



4G LTE:

Global: 695

América del Norte: 19

Caribe y América Latina: 127

Conexiones 5G y 4G LTE a partir del segundo trimestre de 2021, según datos de Omdia:

5G:

Global: 429 M

América del Norte: 44,6 millones

Caribe y América Latina: 15,7 M



4G LTE:

Global: 6,4 B

América del Norte: 501 M

Caribe y América Latina: 454,8 M



Los datos de suscriptores y pronósticos son proporcionados por Omdia y los datos de implementación por TeleGeography (GlobalComm).

