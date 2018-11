5G proporcionará conectividad avanzada para la 4ta revolución industrial

BELLEVUE, Washington, noviembre de 2018 - La justificación para el desarrollo de la 5ta generación de comunicaciones móviles (5G) no fue solo para ampliar las capacidades de banda ancha de las redes móviles, sino también para proporcionar conectividad inalámbrica avanzada para una amplia variedad de redes verticales. Hablamos de industrias, tales como los sectores manufacturero, automotriz y agrícola. La cuarta etapa de la Revolución industrial, también denominada "Industria 4.0", es la próxima era en la producción industrial, que dependerá en gran medida de la conectividad avanzada de comunicaciones inalámbricas móviles. 5G Americas, la asociación comercial de la industria y la voz de 5G y LTE para las Américas, anunció hoy la publicación de 5G Communications para la automatización en dominios verticales, que resume conceptos de automatización y modelos de comunicación para dominios verticales que incorporan casos de uso, requisitos y mecanismos de seguridad específicos clave. . La comunicación para la automatización en dominios verticales viene con requisitos exigentes y diversos con respecto a la latencia, las tasas de datos, la disponibilidad, la confiabilidad y, en algunos casos, el posicionamiento de alta precisión. Las industrias verticales que cosecharán los beneficios de este nuevo nivel de automatización van desde la ferroviaria, edificios, fábricas, atención médica, ciudades inteligentes, suministro de energía eléctrica y eventos especiales. Estas nuevas oportunidades de la Industria 4.0 serán posibles asegurándose de que las comunicaciones entre las máquinas sean seguras, confiables y sin problemas. Para lograr esto, 5G admite tres tipos esenciales de comunicación: banda ancha móvil mejorada (eMBB), comunicación de tipo máquina masiva (mMTC) y comunicaciones de baja latencia ultra-confiables (URLLC). La conectividad es un componente clave de la Industria 4.0 que apunta a mejorar significativamente la flexibilidad, versatilidad, facilidad de uso y eficiencia de las futuras fábricas inteligentes. Integra la Internet de las cosas (IoT) y los servicios relacionados en la fabricación industrial, y ofrece una integración vertical y horizontal perfecta en todo el mundo, en toda la cadena de valor y en todas las capas de la pirámide de automatización. El cumplimiento de estos objetivos dependerá en gran medida del rendimiento técnico de 5G, como el soporte de una velocidad de datos máxima de 1 a 20 Gbps; densidad de conexión 1 mil - 1 millón de dispositivos / km2; fiabilidad del 99,999 por ciento; duración de la batería mejorada de 10 años; mayor precisión de posición; latencia 1–10 ms; y, fuerte privacidad y seguridad. Chris Pearson, presidente de 5G Americas precisó: "Los nuevos desarrollos tecnológicos de 5G proporcionarán una conectividad poderosa y generalizada entre máquinas, personas y objetos. Además, la comunicación inalámbrica, y en particular la 5G, es un medio importante para lograr la flexibilidad de producción requerida, admitir nuevas aplicaciones móviles avanzadas para los trabajadores y permitir que los robots móviles y los vehículos autónomos operen con éxito en el futuro ". Es cada vez más importante que las tecnologías 5G tengan la capacidad de proporcionar comunicaciones ultra fiables y de baja latencia que permitan la automatización en dominios verticales a través de casos de uso de comunicación de tipo máquina de misión crítica. Un elemento de estudio 3GPP se centra en los requisitos para la automatización en verticales con comunicaciones críticas como habilitador para los bucles de control inalámbricos, identificando el trabajo normativo 3GPP necesario para entregar 5G para la automatización en una variedad de industrias. "La tecnología 5G proporcionará una amplia gama de aplicaciones verticales como IoT, Realidad Virtual (VR), control industrial, ciudades inteligentes, redes inteligentes y fábricas inteligentes", agrega Rao Yallapragada de Intel y un co-líder del grupo de trabajo de documentos técnicos. "La seguridad y la comunicación sin fisuras ofrecidas a través de 5G serán de suma importancia a medida que avanzamos hacia la automatización de verticales". 5G Communications for Automation in Vertical Domains (5G Communications para automatización en dominios verticales) fue escrito por miembros de 5G Americas y está disponible para descarga gratuita en el sitio web de 5G Americas. Jeff Collins II de Ericsson y Rao Yallapragada de Intel lideraron el grupo de trabajo sobre el libro blanco con el apoyo de la Junta de Gobernadores de 5G Americas que participó en el desarrollo del libro blanco. Acerca de 5G Americas: La voz de 5G y LTE para las Américas 5G Americas es una organización comercial de la industria compuesta por los principales proveedores y fabricantes de servicios de telecomunicaciones. La misión de la organización es abogar por y promover el avance y las capacidades completas de las tecnologías inalámbricas LTE y su evolución a 5G, a través de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de forma inalámbrica en las Américas. 5G Americas invierte en el desarrollo de una comunidad inalámbrica conectada mientras lidera el desarrollo de 5G para todas las Américas. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Los miembros de la Junta de Gobernadores de 5G Americas incluyen: AT&T, Cable & Wireless, Cisco, CommScope, Ericsson, Intel, Kathrein, Mavenir, Nokia, Qualcomm Incorporated, Samsung, Shaw Communications Inc., Sprint, T-Mobile US, Inc., Telefónica y WOM.













FUENTE

5gamericas.org





Comentarios

Realice su comentario aquí