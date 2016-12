Gran promesa para la optimización de las redes 5G: Network Slicing

BELLEVUE, Washington – Noviembre de 2016 – 5G Americas, la asociación de la industria y la voz de la 5G y LTE para las Américas, anunció la publicación de un white paper técnico llamado Network Slicing for 5G Networks and Services (Network Slicing para redes y servicios de 5G) que detalla la implementación de network slicing respecto de las tecnologías de 5G. Network slicing, en su descripción más simple, es la capacidad de adecuar una serie de funciones para optimizar el uso de la red para cada dispositivo móvil; se considera clave para satisfacer los diversos casos de uso y requisitos de la 5G, incluso la escalabilidad y flexibilidad a prueba de futuro.



"A medida que avanzamos en el desarrollo de la tecnología de 5G, se espera que los sistemas celulares habiliten una transformación que afectará a empresas, gobiernos y a las personas al dotarlos de nuevas y diversas capacidades", aseguró Chris Pearson, Presidente de 5G Americas.



Las redes de 5G serán mucho más que acceso por radiocomunicaciones. La red de 5G del futuro será una integración de redes entre dominios. Los sistemas de 5G se desarrollarán de modo de habilitar tajadas de red lógicas, que les permitirán a los operadores brindar redes según un esquema de servicios y satisfacer el amplio rango de casos de uso que demandarán las redes de la próxima generación en torno de 2020. Una de las muchas razones por las que son tan importantes las tajadas de red es que los casos de uso para las redes de 5G del futuro son muy diversos. Cada caso de uso requerirá una configuración diferente de requisitos y parámetros en la red. Cada caso de uso podría demandar su propia tajada de la red. Las redes se desarrollarán de manera flexible a fin de que la velocidad, la capacidad y la cobertura puedan asignarse en tajadas lógicas para satisfacer las demandas de cada caso de uso. "Network slicing posibilita la creación de redes virtuales que emplean una infraestructura de red común", explicó Rao Yallapragada, Director de Intel y co-líder del white paper. "La implementación de network slicing proveerá una solución integral para una infraestructura flexible optimizada para abordar casos de uso futuros con requisitos diversos tales como velocidad, conexión, vida útil de la batería, latencia y costo. Incluyendo las redes de acceso por radiocomunicaciones y la red central, cada tajada puede configurarse con su propia arquitectura de red, mecanismo de ingeniería y provisionamiento de red". Los operadores de red incorporarán algunas tecnologías ya desarrolladas como Redes Definidas por Software (SDN) y Virtualización de las Funciones de Red (NFV) en las redes de 5G futuras. Estas son necesarias para habilitar las muchas tajadas de red imprescindibles para satisfacer los requisitos de los muchos casos de uso de la 5G.



Chris Pearson señaló: "No se prevé que la 5G llegue como un único 'Big Bang'. Ya se está realizando un avance significativo en la tecnología de redes a través de los organismos de normalización y el network slicing tendrá un papel relevante en la optimización de las redes de 5G".



El informe se centra en el concepto de network slicing, explora un marco de sistema integral para la 5G para desarrollar las tajadas de red adaptadas al cliente, y aborda la aplicación de network slicing en tecnologías de interfaz de aire como así también el desarrollo de la hoja de ruta para la tecnología y soluciones de largo alcance para network slicing E2E en 5G y posteriores.



Network Slicing for 5G Networks and Services fue escrito por miembros de 5G Americas y se encuentra disponible para descargar en forma gratuita del sitio web de 5G Americas. Los líderes conjuntos del grupo de trabajo son Rao Yallapragada y Clara Li de Intel, y Sabareesan Soundarapandian de Ericsson.



