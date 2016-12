Uruguay, Chile y Argentina, mercados de mayor adopción de LTE en América Latina

La reducción en el precio de dispositivos, la extensión de cobertura y planes más agresivos de comercialización han impulsado el crecimiento de LTE en América Latina hasta alcanzar una penetración de 14,18% en el 2T 2016. • El país con mayor uso de LTE es Uruguay con 62,3%

• Los paises con mejor progreso en uso de 4G son Paraguay y Panamá

• Venezuela sufre una notable disminución en adopción de las nuevas tecnologías de banda ancha móvil

• Nicaragua, Cuba y El Salvador son los países con los peores niveles de uso de LTE BUENOS AIRES, 26 de octubre de 2016.- El Índice 5GAmericas de Penetración LTE en América Latina al segundo trimestre de 2016 muestra grandes avances en la adopción de esta tecnología en mercados no pertenecientes al Cono Sur, como Bolivia y Costa Rica. Este crecimiento es una clara señal de la democratización en el avance de esta tecnología, que continuará aumentando su número de líneas según se amplíe la cobertura poblacional de las redes, se reduzca el precio de los dispositivos y se incremente el número de ofertas de banda ancha móvil en los distintos mercados de la región.



Índice 5G Americas de Penetración LTE en América Latina



Penetración de líneas LTE en la población (2T 2016)



Los tres países con mayor penetración de LTE son Uruguay (62,3 por ciento), Chile (26,4 por ciento) y Argentina (21,7 por ciento). Otros dos países lograron mejorar su clasificación en el Índice entre el primer y el segundo trimestre de 2016: Paraguay, que con un 11,23 por ciento de penetración LTE en la población subió del décimo al octavo puesto, y Panamá cuya penetración de 7,52 por ciento le permitió ubicarse en el puesto 12, luego de estar en el 14 en el periodo pasado.



Evolución de la penetración de LTE en la población (2T vs. 1T 2016)



Aún con los avances de Costa Rica y Panamá, América Central revalida su posición como la zona de menor penetración de LTE, debido a los bajos niveles de adopción de esta tecnología en Guatemala, Honduras y Nicaragua y la ausencia de una oferta comercial de LTE en El Salvador. Precisamente son Cuba y El Salvador los únicos mercados de América Latina que no cuentan con al menos una red comercial LTE.



El Índice de Penetración de LTE fue elaborado por 5G Americas con información estadística suministrada por las consultoras 451 Research, Carrier & Asociados, ITC SA, Ovum, Teleco y The Competitive Intelligence Unit - The CIU, y datos de población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



Variación trimestral de la penetración de LTE en la población (2T 2016)



Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de la 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington y anunció oficialmente el cambio de nombre de la organización 4G Americas el 12 de febrero de 2016. Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a: América Móvil, AT&T, Cable & Wireless, Cisco, CommScope, Entel, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Intel, Kathrein, Mitel, Nokia, Qualcomm, Sprint, T-Mobile US, Inc. y Telefónica.





