Reducción de impuestos en dispositivos móviles ayudaría a impulsar adopción de LTE

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) indica que el impuesto promedio para teléfonos celulares en América Latina es de alrededor del 27% (Taxing telecommunication/ICT services: an overview, junio 2013, UIT). Esta alta tasa impositiva constituye una fuerte barrera para la adopción de servicios móviles avanzados en una región donde el salario mínimo promedio oscila, en términos nominales, entre US$ 200 y US$ 300 mensuales.

El dispositivo celular debe dejar de ser contemplado como un artículo de lujo y comenzar a ser considerado como una herramienta que sirve de catalítico para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un país.

En este sentido, la iniciativa del MinTIC de modificar el marco tributario para dar prioridad a la adopción de servicios de banda ancha móvil es un paso favorable hacia la masificación de las TIC y la democratización del acceso a contenidos digitales.

"Consideramos como positiva la iniciativa de las autoridades colombianas y alentamos a las autoridades del resto de los mercados de la región a adoptar medidas similares que ayuden a incrementar el número de personas con acceso a servicios de banda ancha móvil", indicó José Otero, Director de 5G Americas para América Latina y el Caribe.

En Colombia, se estima que 10,27% de la población contaba con acceso a LTE en el primer trimestre de 2016, de acuerdo con el Índice 5G Americas de Penetración LTE en América Latina. Cifras de la consultora 451 Research apuntan que, también al primer trimestre de este año, el 19,6 por ciento de los teléfonos móviles en Colombia eran capaces de conectarse a LTE. En tanto, para el año 2020, la consultora Counterpoint Research pronostica que el 81 por ciento de los teléfonos móviles que se comercializarán en el país tendrán capacidad de conectarse a LTE.





Imagen - Proyección de LTE en Colombia

