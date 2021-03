Tendencias y retos para proveedores de servicios en tecnología

Mayor ancho de banda, latencia ultra baja, alta confiabilidad y un comportamiento más determinista de la red serán las demandas que veremos a lo largo de los próximos años.

Hoy en día, los proveedores de servicios se preguntan cómo pueden evolucionar las redes de acceso alámbricas e inalámbricas, tanto en el hogar como en exteriores, sin poner en riesgo su economía mientras siguen las tendencias que rigen al mercado, todo esto para lograr una mejor calidad en la experiencia del usuario.

Ese será uno de los retos que enfrentará la industria a lo largo de los próximos años. Los consumidores han modificado sus hábitos de consumo, y sus demandas son mayores. Cada día encontramos más dispositivos conectados a una misma red y según un reporte de GSMA se estima que en 2022 habrá hasta 50 dispositivos trabajando de manera simultánea dentro un hogar de 4 personas en un país desarrollado. De esta manera, será indispensable identificar los desafíos en torno a las redes de acceso, las redes del hogar y los entornos de trabajo o de entretenimiento para encontrar la mejor manera de afrontarlos, con una mirada enfocada en la calidad de la experiencia de inicio a fin.

Desafíos para la industria en el 2021

Algunos de los principales retos a los que se enfrentarán los proveedores de servicios durante este año serán:

• Desplegar redes de acceso más flexibles y rentables.

• Realizar mejores inversiones en tecnología, teniendo en mente que no siempre el equipo más económico representa el mejor costo-beneficio. Se debe implementar el equipo correcto en el lugar adecuado y en el momento oportuno para maximizar las inversiones hechas y así evitar cualquier tipo de riesgo.

• Mantener las redes funcionando correctamente y evolucionar aquellas que lo requieran, siempre de manera selectiva.

• Atraer nuevos clientes y asegurar su lealtad a la empresa.

Además, en redes móviles veremos que muchos países iniciarán el despliegue de tecnología 5G, mientras muchos otros continuarán evolucionando la cobertura de sus redes 4G que actualmente se encuentran desplegadas en la región, esto se logrará con la implementación de un mayor número de antenas, más ancho de banda y la utilización de frecuencias más altas. Todos estos retos deberán ser enfrentados siguiendo las tendencias tecnológicas que marcarán la pauta para los fabricantes y los proveedores de servicios.

Nuevos hábitos de consumo

La pandemia y nuestro traslado al hogar aceleró la transformación digital, con miles de familias adquiriendo el estilo de vida de Los Supersónicos (The Jetsons, en su lenguaje original) pudimos observar que las redes deben ser más flexibles para soportar este tipo de crecimientos inesperados.

Ahora hay nuevos casos de uso de la red, como los juegos online, la multiplicación de dispositivos conectados y otros que recientemente aparecieron, como la telemedicina; en la red móvil, esos casos de uso de la nueva generación 5GNR fueron clasificados como emBB (enhanced mobile Broadband), urLLC (ultra-reliable Low-Latency Communications) y mMTC (massive Machine Type Communication). De esta manera, las demandas de los consumidores han cambiado, ahora las personas requieren de un mayor ancho de banda, latencia ultra baja y redes de alta confiabilidad que los proveedores de servicios deberán ofrecer, tanto en movilidad como en el hogar, empresas y espacios más públicos como estadios, hoteles y aeropuertos.

La densificación selectiva de las redes para afrontar retos

Para satisfacer las demandas de los consumidores por un mayor ancho de banda y latencia ultra baja será necesario llevar a cabo un proceso de densificación, en el que las redes de acceso evolucionarán para acercarse al consumidor y distribuirán los dispositivos para ofrecer a cada uno de ellos una mejor conexión. Una opción para lograr esto en las redes de acceso fijo es implementar Arquitecturas de Acceso Distribuido (DAA) como Remote MACPHY en conjunto con la tecnología de DOCSIS 3.1, donde de manera simplificada podrán acercarse a los clientes y selectivamente evolucionar sus redes siguiendo una mejor distribución y aumentar la capacidad de los grupos de servicios. Otra opción es evolucionar las redes de algunos usuarios hacia FTTH (Fiber-to-the-Home) de manera selectiva, utilizando arquitecturas evolucionadas de TAP óptico e Indexing, y de manera consciente evolucionar los clientes hacia esa red.

En las redes inalámbricas o móviles, la densificación también deberá llevarse a cabo y la evolución será también selectiva moviéndose de macro celdas a celdas pequeñas que necesitarán tres cosas fundamentales para su despliegue: energía, donde soluciones enfocadas en la energía distribuida serán cruciales; conectividad (xHaul), donde una red planeada para la convergencia será también muy importante y; el local de instalación, que se espera sea realizado de manera correcta (Concelment), pues se busca que estas pequeñas celdas formen parte del mobiliario urbano sin afectarlo.

Todas estas tendencias buscan mejorar la conectividad y experiencia del usuario no sólo en los hogares sino también en lugares públicos como hoteles, aeropuertos, estadios y corporativos y, como nuestra elección de interfaz inalámbrica para casi todos nuestros dispositivos esta hecha, con el despliegue del Wi-Fi 6 aunado al nuevo estándar de Wi-Fi 6E y el aumento de la cobertura 4G y los nuevos despliegues de 5G, de forma complementaria, se espera resolver los retos que aquí se mencionan y los que continúen surgiendo a lo largo de los próximos años.

(*) Hugo Ramos es Chief Technologist en CommScope

Alianzas estratégicas para enfrentar los retos

En CommScope contamos con los mayores expertos de la industria que buscan ayudar a los proveedores de servicios en la evolución de las redes de acceso para soportar las demandas de la década del 2020, sin embargo, no sólo aportamos conocimiento y experiencia, sino también tecnología de vanguardia. Me gusta decir que somos agnósticos multitecnológicos, con lo cual me refiero a que no hacemos distinciones entre tecnologías pues consideramos que todas pueden ser implementadas en escenarios distintos para satisfacer las demandas de los consumidores y enfrentar los retos tecnológicos de los años venideros.