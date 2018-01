3GPP aprueba primer estándar de 5G

Se trata de las especificaciones técnicas para Non-Standalone 5G New Radio (Nueva Radio 5G No Autónoma), que se apoyará en las redes existentes 4G LTE. Este primer hito contribuirá a acelerar la llegada de una quinta generación (5G) de tecnologías móviles estandarizadas. El pasado 20 de diciembre, el 3rd Generation Partnership Program (3GPP) aprobó, en encuentro plenario en Lisboa (Portugal), las especificaciones de Nueva Radio 5G No Autónoma (NSA 5G NR, o Non-Standalone 5G New Radio). Se trata del primer estándar de Quinta Generación (5G) de redes móviles aprobado oficialmente por el 3GPP. La especificación Nueva Radio 5G No Autónoma se apoyará en el uso de las redes LTE (4G) existentes para ofrecer portadoras de 5G en la interfaz aérea, ofreciendo así mayores velocidades de transferencia y menor latencia que su antecesora de 4G. Este antecedente permitirá continuar desarrollando los futuros estándares de 5G, para contar en los próximos años con una nueva generación de tecnologías móviles autónoma y completamente estandarizada. "La aprobación por el 3GPP de las especificaciones técnicas para la operación no autónoma de 5G New Radio (NR) es un logro histórico, en tanto sienta las bases para un futuro con redes inalámbricas 5G. Este logro en las reuniones del 3GPP en Lisboa (Portugal) constituye un significativo avance para la industria móvil. Ahora que la 5G se encuentra en el horizonte en muchas partes del mundo, la aprobación del estándar para NSA 5G NR representa los primeros pasos hacia los despliegues comerciales de una 5G estandarizada", indicó Chris Pearson, Presidente de 5G Americas. "El anuncio del 3GPP tiene implicaciones muy positivas para los operadores de América Latina y el Caribe. Primero, al utilizar como base de lanzamiento las redes de LTE se acortan los tiempos de llegada de 5G en la región, pues contrario a lo sucedido con generaciones anteriores, no se tiene que desplegar una nueva red completamente de la nada. Ahora, los operadores pueden ver en qué localidades en las que poseen en estos momentos servicios de LTE o LTE Avanzado y seleccionar aquellas en las que sería viable a corto plazo un incremento en velocidad, mayor eficiencia en uso de espectro y una menor latencia a las disponibles en la actualidad", explicó José Otero, Director de 5G Americas para América Latina y el Caribe. Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de la 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington y anunció oficialmente el cambio de nombre de la organización 4G Americas el 12 de febrero de 2016.

Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a: América Móvil, AT&T, Cable & Wireless, Cisco, CommScope, Entel, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Intel, Kathrein, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Sprint, T-Mobile US, Inc. y Telefónica.



