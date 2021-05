19/05/2021

El negocio de proveedores de distribución de contenidos europeo sumará cerca de US$ 17 mil millones en 2025

El mercado de la red europea de distribución de contenido (conocido como CDN por la sigla en inglés de Content Delivery Network) se situó en 3.600 millones de dólares en 2019 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual de más del 29% para alcanzar los 16.790 millones de dólares en 2025. El crecimiento del mercado se atribuye al creciente número de dispositivos inteligentes, el incremento de la penetración de Internet, el aumento de la adopción de CDN por parte de varias empresas y pymes, y la creciente demanda de tecnologías SMAC. Además, la creciente tracción de las aplicaciones de AR y VR en juegos, medios y entretenimiento y otros sectores tendría un impacto positivo en el mercado CDN de la región durante el período de pronóstico. El mercado de la red europea de distribución de contenido está segmentado según el tipo, el proveedor de servicios, el tipo de contenido, la solución, los servicios adyacentes, el usuario final y el país. Según el tipo, el mercado se puede clasificar en CDN de video y CDN sin video. El segmento de CDN de video dominó el mercado en 2019 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico debido al aumento en la penetración de servicios de transmisión de video como Netflix, Amazon Prime, etc., junto con la creciente disponibilidad de contenido de video en varias redes sociales. sitios de medios y disponibilidad de videos de alta calidad. Según la solución, el mercado se puede clasificar en Entrega de medios, Optimización del rendimiento web y Seguridad en la nube. Entre estos, el segmento de entrega de medios dominó el mercado en 2019 y se prevé que mantenga su posición durante todo el período de pronóstico. Esto se atribuye al crecimiento de los dispositivos compatibles con los medios digitales, al aumento de la penetración de Internet y a la creciente adopción de aplicaciones OTT, lo que ha impulsado la adopción de una red de distribución de contenido para una distribución de medios fluida a través de Internet. Los principales actores que operan en el mercado de la red europea de CDN incluyen Akamai Technologies, Inc., CenturyLink, Ltd., Amazon Web Services, Inc., AT&T, Verizon Communication Inc., Wangsu Science & Technology Co Ltd (ChinaNetCenter), Alphabet Inc., NTT Communications Corporation, Microsoft Corporation, Tata Communications Ltd, CDNetworks Co Ltd, Limelight Networks, Inc., StackPath, LLC, Internap Holding LLC, Deutsche Telekom AG, Cloudflare Inc. y G Core Labs SA.

FUENTE

ResearchAndMarkets.com





