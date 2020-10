En España el 60% preferirá invertir menos en su próximo smartphone

• El 45% de los encuestados reducirá su presupuesto para el próximo teléfono inteligente en más del 10%.

• Casi el 60% de los encuestados esperará más de lo habitual para la próxima compra de un teléfono inteligente.

• El origen del fabricante de teléfonos inteligentes no tiene importancia para casi el 70% de los encuestados.



En España, la preocupación por el COVID-19 ha llevado a las personas a recortar su presupuesto para el próximo teléfono inteligente, según el último estudio Consumer Lens realizado por Counterpoint Research, que también encuentra que muchos se han visto obligados a suspender su próxima compra de teléfono inteligente. Sin embargo, el origen del teléfono inteligente no es una gran preocupación a la hora de tomar la decisión de compra.

En la encuesta, el 60% de los encuestados dijeron que recortarían su presupuesto para la próxima compra de teléfonos inteligentes. De estos, el 73% recortará su presupuesto en más del 10%. En términos del rango de precios para futuras compras de teléfonos inteligentes, 49% de los encuestados con un presupuesto de $ 271 o más planean reducirlo en más del 10%. Este patrón es similar en todos los géneros. Casi el 70% de los encuestados del grupo de edad de 25 a 34 planean recortar su presupuesto de compra de smartphones, que es la proporción más alta entre todos los grupos de edad.

Al comentar sobre esta tendencia, el investigador asociado de Counterpoint Arushi Chawla comentó: "La estadía más prolongada imprevista de COVID-19 ha impactado el comportamiento de gasto de los encuestados de muchas maneras. El gasto en smartphones, que ocupa un lugar destacado en la vida de las personas, también se ha visto afectado. La pandemia ha creado incertidumbre sobre los ingresos futuros, haciendo que las personas gasten principalmente en bienes de primera necesidad. Esto no solo ha obligado a las personas a recortar su próximo presupuesto de compra de teléfonos inteligentes, sino que también las ha empujado a posponer su plan para la próxima compra ".

Chawla agregó: "Casi 60% de los encuestados en España pospondrán su plan para la próxima compra de smartphones debido al COVID-19. Las mujeres encuestadas están más preocupadas por la pandemia en curso que los hombres. Esto los convierte en la categoría dominante cuando se trata de poner en espera los planes para la próxima compra de teléfonos inteligentes. Esto también significa que más mujeres optan por un modo remoto o sin contacto físico como su próximo lugar de compra de smartphones".

Impacto de COVID-19 en las intenciones de compra de teléfonos inteligentes



Fuente: Consumer Lens, Counterpoint Research

El gráfico indica como hay poca diferencia entre mujeres y hombres en cuanto a limitar el presupuesto para la compra del próximo smartphone, aumentando levemente la separación en aspectos como "Esperar más antes de la próxima compra" (60% femenino vs 54% masculino), y "Preocupación por el COVID-19"(94% femenino vs 89% masculino), y encontrando la mayor diferencia de opiniones en "Optar por punto de venta sin contacto para la compra" (51% femenino vs 38% masculino).

Al conocer la ubicación de fabricación de teléfonos inteligentes en el contexto de COVID-19, la encuesta revela:

• Apenas una cuarta parte de los encuestados conoce en detalle la ubicación de fabricación de los teléfonos inteligentes.

• El origen del fabricante de teléfonos inteligentes no tiene mucha importancia para la mayoría de los encuestados.

• La mitad de los encuestados permanecerán indiferentes si llegan a saber que el teléfono inteligente se fabrica en China.

Al comentar sobre el tema, el analista senior de Counterpoint Research, Pavel Naiya, dijo: "Los hombres tienen más conciencia sobre el origen de la fabricación de teléfonos inteligentes que las mujeres. Sin embargo, las mujeres dominan cuando se trata de aquellos encuestados que desconocen la ubicación pero les gustaría saberlo en el futuro. COVID-19 ha obligado a las personas en España a cambiar sus preferencias de compra de teléfonos inteligentes en términos de tiempo y presupuesto, pero no en términos de origen de fabricación ".

Naiya añadió, "Apple, Samsung, Huawei y Xiaomi son las primeras marcas en España. La batería, el precio y la memoria interna son las características clave que los encuestados buscan al comprar un teléfono inteligente ".

Metodología

La encuesta Consumer Lens se realizó entre usuarios de teléfonos inteligentes en siete países durante mayo-junio de 2020. Las opiniones de los consumidores provienen de un grupo heterogéneo en términos de edad, ingresos mensuales, género y ocupación. Los puntos de datos cumplieron con todas las verificaciones lógicas a lo largo de la sección de análisis y brindaron una mejor representación de las tendencias actuales de los teléfonos inteligentes y las intenciones de compra futuras.

Antecedentes:

Counterpoint Technology Market Research es una firma de investigación global especializada en productos de tecnología en la industria TMT. Presta servicios a las principales firmas de tecnología y financieras con una combinación de informes mensuales, proyectos personalizados y análisis detallado de los mercados de tecnología y telefonía móvil. Sus analistas clave son expertos en la industria con una antigüedad promedio de 13 años en la industria de alta tecnología.



Más información sobe esta y otras encuestas en counterpointresearch.com.