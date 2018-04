En cuanto a utilidad, Apple líder absoluto del mercado de smartphones

Solo el producto de las ventas del iPhone X generó el 35% de las utilidades de la industria de smartphones durante el 4T de 2017

New Delhi, Mumbai, Hong Kong, Seoul, London, Buenos Aires – Abril 17, 2018 - Según la más reciente investigación de Counterpoint sobre los resultados del cuarto trimestre de 2017, las ganancias globales por dispositivos disminuyeron 1% interanual en el cuarto trimestre de 2017 (octubre-diciembre), ya que el mercado de teléfonos inteligentes premium no creció como se esperaba. En Counterpoint creemos que el mercado mundial de teléfonos inteligentes ya ha alcanzado su punto máximo, con ciclos de reemplazo más largos y los OEM de teléfonos inteligentes clave están ahora bajo presión para lograr ganancias.

Karn Chauhan, analista de investigaciones de Counterpoint, destacó, "Las ganancias globales disminuyeron 1% año a año (AaA), pero Apple creció 1% AaA incluso cuando el iPhone X solo estuvo disponible por únicamente dos meses en el cuarto trimestre de 2017. Igual, el iPhone X por si solo generó el 21% de los ingresos totales y el 35% de las ganancias totales de la industria durante el trimestre y su participación probablemente crecerá, a medida que avance en su ciclo de vida. Además, la vida útil más larga de todos los iPhones aseguró que Apple todavía mantenga ocho de los diez teléfonos inteligentes con mayores ventas, incluidos sus modelos de tres años, generando la mayor cantidad de ganancias en comparación con los actuales smartphones competidores de otros OEM ".

Comentando el desempeño de las marcas chinas, el Director Asociado Tarun Pathak, destacó: "Las ganancias acumuladas de los fabricantes de equipos originales chinos superaron los USD 1.300 millones durante el cuarto trimestre de 2017. Esto se debió a la combinación creciente de smartphones medianos y altos. De hecho, el precio promedio de venta (ASP) de sus dispositivos emblemáticos también aumentó AaA. Los principales actores chinos como Huawei, OPPO y Vivo están buscando ampliar la banda de precios, aprovechando sus capacidades de fabricación interna y aportando innovación a sus dispositivos".

El iPhone X logró liderar los beneficios del sector (35%) por delante del iPhone 8 (19,1%), iPhone 8 Plus (15,2%), iPhone 7 (6,2%), iPhone 7 Plus (5%), Galaxy Note 8 (3,9%), iPhone 6 (1,8%), Galaxy S8 Plus (1,7%), iPhone 6S (1,6%) y iPhone SE (0,9%).

Sumario del mercado - 4T 2017

• Apple se mantuvo como la marca más rentable, capturando el 86% de las ganancias totales del mercado de dispositivos.

• Además de dividir las ganancias por modelo, los 10 modelos más populares capturaron el 90% de las ganancias totales del teléfono celulares.

• Los modelos insignia de Apple y Samsung lideran en términos de ganancias en comparación con otros OEM.

• Solo el iPhone X generó el 35% de las ganancias totales de la industria. Este es un hito importante, ya que el modelo estuvo disponible en el mercado durante solo dos meses durante el cuarto trimestre de 2017.

• El iPhone X generó 5 veces más ganancias que el beneficio combinado de más de 600 OEM usuarias de Android durante el cuarto trimestre de 2017.

• Los iPhones de la generación anterior de Apple, iPhone 7 y iPhone 6, aún generan más ganancias que algunos de los buques insignia de Android más recientes de OEM chinos clave.

• Huawei fue la marca líder entre todas las marcas chinas, con ganancias que aumentaron 59% año contra año.

• Con una mayor mezcla de ventas emblemáticas para las principales marcas chinas, esperamos que la participación de los beneficios de los proveedores chinos crezca en los próximos trimestres.

(*) El autor es analista de investigación en Counterpoint Technology Market Research, con base en Gurgaon. Karn tien más de tres años de experiencia en el ecositema de dispositivos móviles. Se graduó en Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Técnica de Punjab.

Imagen de cabecera: www.apple.com