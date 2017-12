En 2022 LTE apenas llegará a menos de un tercio de las líneas serán LTE en El Salvador

17/11/2017

La perspectiva para la adopción de Long Term Evolution (LTE) como tecnología de banda ancha móvil en El Salvador es que mantenga su crecimiento por el próximo lustro, pero en este mercado no se habrá constituido para ese entonces como la tecnología dominante. El pronóstico sobre el mercado móvil salvadoreño compartido a 5G Americas por la firma de inteligencia de mercado GlobalData indica que, para fines de 2017, las suscripciones móviles LTE alcanzarán los 0,3 millones, lo que representaría una penetración de 5,1% de esta tecnología sobre el total de la población. Bajo esta previsión, LTE apenas alcanzaría una participación del 3,8 por ciento sobre el total de las conexiones móviles en el país, frente a las tecnologías de tercera generación (3G, con 49,5 por ciento) y segunda generación (2G, con 46,7 por ciento). El Salvador es uno de los mercados que ha desplegado redes LTE de manera tardía si se le compara con otros mercados de América Latina. La primera red comercial de este tipo comenzó a operar recién en diciembre de 2016, cuando se registraron apenas 0,1 millones de líneas, aproximadamente. Así, se espera que en 2022 existan por lo menos siete veces más suscripciones LTE que las que se esperan para 2017. Para ese año, el pronóstico de 2,5 millones de líneas representará una participación de 28,5 por ciento de la tecnología sobre el total de las suscripciones móviles, y se alcanzará un nivel de penetración LTE de 39,7 por ciento sobre el total de la población. Como se puede observar, si bien las líneas LTE no representarán la mayoría, la combinación de tecnologías móviles comercializadas como 3G y 4G -que presentan una mejora sustancial en la tasa de transferencia de datos frente a su antecesora 2G- ya abarca la mayor parte de las suscripciones en El Salvador. Para 2017, las líneas de banda ancha móvil (3G y 4G) llegarán a 4,4 millones, un nivel que equivale al 53 por ciento de los accesos celulares, y para 2022 se superarán los 7,1 millones de suscripciones, es decir, un 81 por ciento de las líneas. En ese periodo de tiempo se espera que los accesos 3G aún se mantengan como la tecnología dominante en El Salvador. Las líneas con tecnología comercializada como 2G irán en descenso y se espera que pasen de casi 3,9 millones de accesos totales en 2017 a 1,7 en 2022, implicando que la participación de dicha generación móvil se reducirá de 46,7 por ciento a 19,3 por ciento en el total de las suscripciones móviles salvadoreñas. El crecimiento de la banda ancha móvil en El Salvador requiere que exista una planeación efectiva de la política de espectro que permita adjudicar más capacidad para los operadores móviles. Actualmente el país cuenta con 208,4 MHz de espectro adjudicado para servicios móviles, el nivel más bajo en el Índice 5G Americas de Espectro Radioeléctrico. En promedio en la región se tienen adjudicados 361,47 GHz a octubre de 2017, por lo que la situación de espectro para servicios móviles en El Salvador requiere de acciones que le permitan acercarse o superar esa cantidad, poniendo a disposición del mercado bandas de espectro radioeléctrico que puedan ser explotadas sin interferencias y a través de procesos abiertos, transparentes y competitivos para la asignación de un recurso escaso como es el espectro. Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

