Avanzan los esfuerzos hacia la próxima generación de tecnologías inalámbricas

Nuevo estudio de 5G Americas examina las interesantes posibilidades y los esfuerzos para hacer evolucionar la tecnología inalámbrica más allá del 5G.

BELLEVUE, Wash. - Si bien todavía hay mucha innovación por delante para 5G, muchos proyectos identificados como "Next G" y "6G" ya están en marcha a escala mundial con un liderazgo significativo en América.

Hoy, 5G Americas, la voz de 5G y LTE para América, anunció la publicación de un nuevo documento técnico titulado Mobile Communications Towards 2030, que detalla cómo la industria continuará construyendo y evolucionando redes de comunicaciones inalámbricas para consumidores y empresas más allá de lo que conocemos hoy como 5G.

Chris Pearson, presidente de 5G Americas, explicó: "Si bien 5G se encuentra en el comienzo de una larga era de innovación con una hoja de ruta completa de emocionantes mejoras, el trabajo para investigar y estudiar la próxima generación de posibilidades ya está en marcha. Es imperativo que la América desarrolle y mantenga el liderazgo, recabando información de los operadores y proveedores inalámbricos, así como de la academia, otras industrias verticales y el gobierno ".

Los casos de uso emergentes de comunicaciones inalámbricas de próxima generación aún están a varios años de ser formulados, pero incluyen algunas oportunidades emocionantes. Los primeros casos de uso pueden incluir telepresencia multisensorial e inmersión a través de la realidad extendida (XR), así como el uso de gemelos digitales en los sistemas ciberfísicos de la Industria 4.0. Los casos de uso adicionales pueden incluir teletransportación holográfica, comunicaciones táctiles y hápticas, y muchos más.

Además, el documento técnico proporciona información sobre la visión y los requisitos necesarios para que las redes inalámbricas de próxima generación cobren vida. Las aplicaciones emergentes pueden requerir velocidades de datos muy altas en el rango de Tbps (terabytes por segundo) para gemelos digitales y retroalimentación táctil, cobertura extremadamente amplia para necesidades rurales o de defensa y confiabilidad de hasta "siete nueves" (99,99999% de tiempo de actividad), para requisitos intensos de control remoto y gemelos digitales.

Mobile Communications Towards 2030 examina las siguientes áreas:

• Actividades en América del Norte en el contexto del trabajo inalámbrico de próxima generación

• Revisión de actividades globales (China, Japón, Europa, Corea, Taiwán e India)

• Casos de uso (telepresencia e inmersión multisensoriales, Industria 4.0, gemelos digitales y avances en diferentes industrias verticales)

• Requisitos tecnológicos y evolución de la red

• Facilitadores de tecnología y tendencias

• Liderazgo norteamericano

Brian Daly, vicepresidente asistente de estándares y alianzas industriales, AT&T y co-líder del grupo de trabajo técnico en el documento comentó: "Si bien 5G aún se encuentra en una etapa temprana de su ciclo de vida y se está evolucionando y mejorando a través de los próximos lanzamientos de 3GPP mientras continúa la implementación mundial, nosotros reconocemos la necesidad de comenzar a promover el compromiso temprano para crear un mercado de 5G a Next G y garantizar que América del Norte continúe liderando el desarrollo de tecnología. Las bases para el próximo capítulo emocionante de la revolución inalámbrica están comenzando a medida que la academia y las alianzas con sede en EE. UU. están buscando avances en la tecnología, junto con el gobierno de estadounidense, enfocado en forjar asociaciones fructíferas con el sector privado".

Swaminathan "Swami" Arunachalam, director sénior, investigación 6G y alianzas industriales, América del Norte, Nokia y colíder del grupo 5G Américas, añadió: "Es temprano en el ciclo de investigación 6G. También se planea estudiar e implementar tecnologías relevantes en la era 6G, como la desagregación de redes y la capacidad de programación en todo el sistema de extremo a extremo, en el contexto de 5G-Advanced. Estos son pasos importantes hacia la era 6G, que comprenderá tecnologías nuevas y adicionales, como tecnologías de radio THz, capacidades de comunicación y detección, subredes".

